Huaxing Growth Capital hat innerhalb von vier Monaten den ersten Abschluss für seinen jüngsten USD Fund IV getätigt

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

Peking (ots/PRNewswire) -Huaxing Growth Capital von China Renaissance hat den ersten Abschluss seines USD Fund IV in Rekordzeit erfolgreich abgeschlossen und eine Kommanditbeteiligung von fast 550 Millionen US-Dollar erhalten. Für das Fundraising mit einem erwarteten Gesamtvolumen von ca. 1,2 Mrd. haben namhafte Investoren aus Europa, Singapur, Japan, dem chinesischen Festland/Hongkong und den Vereinigten Staaten zugesagt. Etwa ein Drittel des ersten Abschlussbetrags wurde von neuen Investoren beigesteuert, darunter einige der weltweit größten Staatsfonds, internationale Banken und Family Offices. Außerdem haben mehr als 70 % der bestehenden institutionellen Kunden der Fonds I bis III ihre Anteile an Fonds IV aufgestockt und/oder neue Anteile erworben.Huaxing Growth Capital ist ein langfristiger Value-Investor, der entschlossen ist, in die dynamischsten technologieorientierten Sektoren Chinas zu investieren. Seine Fähigkeit, den lokalen Markt zu verstehen und zu steuern, hat ihm den Respekt und das Vertrauen der internationalen Investoren eingebracht. Der Fonds kann auf eine langjährige Erfolgsbilanz und Reputation verweisen und bietet den Portfoliounternehmen einen deutlichen Mehrwert. In den vergangenen acht Jahren hat Huaxing Growth Capital in eine beträchtliche Anzahl führender chinesischer innovativer Unternehmen investiert, darunter Top-Internetunternehmen wie Meituan, Kuaishou und Dewu, aufstrebende Verbrauchermarken wie Pop Mart, Babycare und Dreame, führende Unternehmen in der Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen wie Li Auto und HiRain Technologies sowie viele herausragende Unternehmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen wie Wuxi App. Tech, MGI und Fapon.Fan BAO, der Gründungspartner und Chief Investment Officer von Huaxing Growth Capital, ist ein angesehener Investor und vertrauenswürdiger Berater führender chinesischer Tech-Gründer und CEOs. Fan gründete China Renaissance im Jahr 2005 und führte das Unternehmen zu einem der führenden Finanzinstitute in China. Fan BAO erklärte: "Wir sind dankbar, dass wir Top-Unternehmer in China unterstützen können, die uns vor allem wegen unserer Kapitalmarktexpertise als Partner ihrer Wahl sehen."Die übergreifende Aufgabe von China Renaissance und die Anlagephilosophie seines Vermögensverwaltungsarms Huaxing Growth Capital wurden von Fan BAO wie folgt definiert: "Wir sind bestrebt, die innovativsten chinesischen Unternehmen und Gründer für die Zukunft zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wir sind bestrebt, für sie Werte zu schaffen und so an ihrer Wertschöpfung teilzuhaben." Diese Philosophie wird bei der Prüfung vor der Anlage, bei der Anlageentscheidung und bei der Verwaltung der Portfoliobestände nach der Anlage befolgt. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat sich Huaxing Growth Capital stets einer strengen internen Unternehmensethik verpflichtet, hält sich an die höchsten Integritätsstandards und integriert aktiv die soziale Verantwortung, während es gleichzeitig Werte für die Portfoliounternehmen, die LPs und die Gesellschaft schafft.Fan ist optimistisch, was die langfristigen Wachstumsaussichten Chinas angeht. Der Huaxing Growth Capital USD Fund IV hat bereits damit begonnen, Kapital für den Smartisierungs-Trend in China einzusetzen. Die jüngsten politischen Leitlinien der Regierung zeigen, dass sie sich für ein langfristiges und ausgewogenes Wirtschaftswachstum von hoher Qualität einsetzt, das in den innovativsten Bereichen der Wirtschaft beträchtliche Chancen eröffnen wird. Diese erneute Konzentration auf technologische Innovationen wird die Ankunft der Ära der intelligenten Wirtschaft beschleunigen und der Entwicklung Chinas in den Schlüsselbereichen, die mit der Investitionsstrategie des Fonds übereinstimmen, neuen Schwung verleihen: fortgeschrittene Industrie, Technologie und Gesundheitswesen. Gleichzeitig wird die Entschlossenheit Chinas, seine Mittelschicht von derzeit 400 Millionen Menschen zu vergrößern, zu einer Renaissance des chinesischen Konsumsektors und zur raschen Entwicklung aufregender neuer Marken führen. Zusammengenommen deuten diese Entwicklungen auf eine glänzende Zukunft für den Huaxing Growth Capital USD Fund IV hin.Pressekontakt:Bing Xufionaxu@huaxing.comOriginal-Content von: Huaxing Growth Capital, übermittelt durch news aktuell