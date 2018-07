Huaweis Unterstützung von US-Universitäten trägt zur akademischen Exzellenz der USA bei

Düsseldorf (ots) - Die Ergebnisse der von uns finanziertenForschung sind keine Bedrohung für Amerika, sondern ein öffentlichesGutVon Eric Xu(Der Autor ist CEO bei Huawei Technologies Co., Ltd.)Huawei wurde kürzlich von mehreren Mitgliedern des US-Kongressesheftig kritisiert. Die Mitglieder forderten vom US-Bildungsministereine Untersuchung darüber, ob unsere Zusammenarbeit mitUS-Universitäten im Bereich Grundlagenforschung eine möglicheBedrohung der nationalen Sicherheit der USA darstellen könnte. DieseKritik stellt die Arbeitsmethoden der zeitgemäßen Wissenschaft undInnovation in Frage.Akademische Freiheit ist ein grundlegendes Merkmal modernerUniversitäten. Sie ermöglicht technologische Entwicklung und fördertdie nächste Generation wissenschaftlicher Talente.Überdies ermöglicht akademische Freiheit höhere Bildung. IhreUnabhängigkeit von politischen Einflüssen hat es den USA bisherermöglicht, Talente aus der ganzen Welt für Studium und Forschunganzuziehen. Darüber hinaus stärkt die akademische Freiheit den Statusder USA als Führungsmacht im Technologiebereich.Ich besitze einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften und habeErfahrungen in Grundlagenforschung. Die US-amerikanische NationalScience Foundation definiert diese als ein "auf tiefer reichendesWissen oder Verständnis ausgerichtetes Studium [...] ohne spezifischeAnwendung in Bezug auf Prozesse oder Produkte".Unternehmen forschen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.Universitäten hingegen investieren ihre Zeit in Mathematik,Algorithmen, Materialwissenschaften und andere Anwendungen, die sichunter Umständen nie als lukrativ herausstellen werden. Selbst wennsich die Forschung letzten Endes auszahlt, kann der Arbeitsprozess,aus einer Theorie ein kommerzielles Produkt zu entwickeln, Jahrzehntedauern.Die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen kanndiesen Prozess beschleunigen. Wissenstransfer zwischenPrivatwirtschaft, Wissenschaft und Forschungsinstituten ist zu einemwichtigen Motor für wissenschaftlichen und technologischenFortschritt geworden.Dennoch sind die US-Bundesmittel für die Hochschulforschung in denletzten zehn Jahren stetig gesunken und machen heute lediglichweniger als 50 Prozent der gesamten amerikanischenForschungsfinanzierung aus.Unterstützung von Unternehmen wie Huawei machen einen Großteil derrestlichen Finanzierung aus. Vergangenes Jahr belief sich HuaweisBetrag für an US-Universitäten durchgeführte Forschung auf eherbescheidene 10 Millionen US-Dollar. Dennoch wird so die benötigteUnterstützung geleistet. Unsere Zusammenarbeit mit Universitäten gibtStudenten und Doktoranden die Möglichkeit, eine Ausbildung zuerhalten und praktische Erfahrungen zu sammeln. Wir bieten dieseUnterstützung ohne Erwartung direkter wirtschaftlicher Gewinne.Anders als von unseren Kritikern behauptet, stellen die Ergebnisseder von uns finanzierten Forschung keine Bedrohung für Amerika,sondern ein öffentliches Gut dar.Ergebnisse, die wir aufgrund unserer Partnerschaften mitUniversitäten erzielen, werden weltweit in Dissertationen vonProfessoren und Studierenden veröffentlicht.Genau wie andere Unterstützer der universitären Forschung -einschließlich US-Unternehmen, die chinesische Universitätenunterstützen - besitzt auch Huawei weder exklusive Eigentumsrechte anoder alleinigen Zugang zu den von uns gefördertenForschungsergebnissen; noch bestimmen wir, welche Ergebnisseveröffentlicht werden.Wissenschaft kennt keine Grenzen. Wir hoffen, dass die Ergebnisseunserer Partnerschaften so viele Menschen wie möglich erreichen.Wie jedes Technologieunternehmen profitiert Huawei vom allgemeinenFortschritt der Wissenschaft und Technik. Letztendlich ist unsereFähigkeit, wettbewerbsfähige Produkte anzubieten, das Ergebnisunserer eigenen langfristigen Investitionen in Forschung undEntwicklung.Vergangenes Jahr investierte Huawei weltweit 13,8 MilliardenUS-Dollar in Forschung und Entwicklung. Somit belaufen sich unsereGesamtinvestitionen in diesem Bereich in den letzten zehn Jahren aufmehr als 60 Milliarden US-Dollar. Huawei hat weltweit fast 80.000Patente zugesprochen bekommen, davon 10.000 in den USA. Zahlreichedieser grundlegenden Patente gestalten dieTelekommunikationsindustrie grundlegend und stellen als solcheunseren Beitrag zur weiteren Entwicklung der digitalen Wirtschaftdar.Bevor die Grundlagenforschung einer Gesellschaft greifbareVorteile bieten kann, müssen sich Universitäten und Unternehmenjahrelang ins Zeug legen. Dies setzt die unermüdliche Arbeitunzähliger Wissenschaftler und Ingenieure voraus. Für ihre Bemühungenverdienen die Beteiligten Respekt. Sie sollten sich nicht mitgrundlosen Anschuldigungen skeptischer Politiker konfrontiert sehen.Aufgeschlossene Politiker sollten darauf hinarbeiten, dassUS-amerikanische Universitäten weiterhin die akademische Freiheitgenießen, die den amerikanischen Fortschritt in Wissenschaft undTechnologie vorantreibt. 