Huaweis Horizon Digital Platform für Städte ermöglicht eine vollständig vernetzte intelligente Stadt

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Huawei verkündet neuesteKooperationsinitiativen auf der SCEWC 2019Der neunte Smart City Expo World Congress (SCEWC) findet vom 19. bis 21.November 2019 in Barcelona statt. Huawei nahm gemeinsam mit mehr als 20Industriepartnern und Kunden an der Veranstaltung unter dem Motto "Building aFully Connected, Intelligent City" teil. Basierend auf der Horizon DigitalPlatform und dem Intelligent Operation Center (IOC) für Städte präsentierteHuawei dabei ein breites Spektrum an Anwendungen für Städte, wie z. B.intelligente Bildung, intelligente Gesundheitsversorgung, intelligenteVerwaltung sowie die neueste strategische Zusammenarbeit mit Barcelona. Auf demInnovative Smart City Cooperation Forum stellte Huawei seine Strategie imBereich des intelligenten Städtebaus und der Grundabläufe in Städten weltweitvor. Darüber hinaus veröffentlichte Huawei während der Messe dasStandpunktepapier "Smart City Development and Governance", um Regierungen zuermutigen, einen systematischen Ansatz zur Digitalisierung zu verfolgen und beider Entwicklung intelligenter Städte wirtschaftlich vorzugehen. Dabei stellteHuawei gleichzeitig seine Sichtweise zum Thema intelligente Stadtverwaltung vor.Eine intelligente Stadt der Zukunft auf "intelligentere Weise" aufbauenAm 19. November fand das Innovative Smart City Cooperation Forum statt. ShanZhiguang, Direktor der Abteilung für Informatisierung und Industrieforschung imStaatlichen Informationszentrum, Rudolf Niessler, Hauptberater fürinternationale Beziehungen bei der Europäischen Kommission, und Sun Fuyou,Vizepräsident der Huawei Enterprise Business Group, äußerten ihre Ansichtendazu. Die Integration verschiedener neuer Technologien, Vernetzung vonInformationssilos, effiziente Datenverwaltung sowie die Förderung derOrganisations- und Prozesstransformation sind gemeinsame Anliegen zwischen Chinaund Europa. Dies sind auch Herausforderungen, bei deren Lösung Huawei seinenKunden helfen möchte."Die intelligente Stadtentwicklung muss sowohl technische als auch menschlicheFaktoren berücksichtigen und intelligenter erfolgen", sagte Herr Sun. "Eshandelt sich hierbei um eine regierungsgeführte Initiative, die einenlangfristigen, kontinuierlichen Entwicklungsprozess erfordert. Dies wird nurdurch Innovation, Erprobung und ständige Iteration gelingen. Eine integriertedigitale Plattform kann leistungsstarken Ökosystempartnern helfen, für eineagile Entwicklung und einen iterativen Betrieb gemäß den individuellenBedürfnissen der Stadt zu sorgen."Basierend auf der Horizon Digital Platform stellte Huawei die "HiCity"Intelligent City Solution vor, die die Integration einer Vielzahl neuerICT-Technologien und -Daten optimiert, um Serviceprozesse zu rationalisieren,Servicedaten auszutauschen und Informationsströme zu übertragen, die Schwellefür den Einsatz neuer Technologien zu senken und die Integration zu erleichtern.Gemeinsam mit Ökosystempartnern will Huawei so die Governance und Innovation vonintelligenten Städten besser unterstützen.Wirtschaftskraft und systematische Planung sind die Schlüssel zu intelligenterStadtentwicklungIm Rahmen der Messe veröffentlichte Huawei offiziell das Standpunktepapier"Smart City Development and Governance". Anhand einer urbanen Fallanalysebeschreibt das Papier umfassend zwei typische Modelle und sechs Wege, wieintelligente Städte die Stadtentwicklung fördern. Es wird dargelegt, dass"wirtschaftlich" und "systematisch" die Schlüsselattribute zur Stadtentwicklungsein werden.Im Papier werden vier Initiativen zum intelligenten Städtebau angeboten. Erstenskönnen die Anpassung an neue Trends und die Verlagerung der Rolle vonRegierungen die Entwicklung intelligenter Städte beschleunigen. Zweitens kanndie Einführung eines wirtschaftsbasierten Modells die Wirtschaftskraft steigern.Drittens ist eine systematische Planung erforderlich, um ein umfassendes undabgestuftes System von Fähigkeiten der intelligenten Stadt aufzubauen. Viertenstragen vielschichtige Anstrengungen dazu bei, die nachhaltige Entwicklungintelligenter Städte zu sichern.Auf der Messe hat Smart City Industrial Ecosphere (SCIE) mit Huawei als Mitgliedeine strategische Zusammenarbeit mit dem SCEWC vereinbart, um eine umfassendeZusammenarbeit bei neuen Technologien, Industrieinkubationen, Industriestandardsund Industrieökosystemen zu entwickeln. Damit hofft Huawei, einen Beitrag zu denStandards intelligenter Städte zu leisten sowie Städten beim Aufbau und derVerbesserung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Digitalisierungund intelligenten Transformation zu helfen, um gemeinsam die Vision und denTraum einer großartigen Stadt zu verwirklichen.Auf dem SCEWC präsentierte Huawei seine neuesten Lösungen für eine intelligenteStadt:- IOC: Ein visualisiertes, effizientes und intelligentes "Gehirn" derStadt, das die visuelle Verwaltung von Stadtressourcen ermöglicht.- Horizon Digital Platform für Städte: Diese hilft den Kunden, dieGesamtplanung der städtischen Infrastruktur zu realisieren, dasGeschäftserlebnis zu verbessern und die Einführung vonServiceleistungen zu beschleunigen. Darüber hinaus bietet siePartnern integrierte ICT-Infrastrukturfähigkeiten, bündeltIndustrieressourcen und vereinheitlicht offene Schnittstellen, umeine effizientere Entwicklung und Innovation zu ermöglichen.- Intelligente Anwendungen: Dazu gehören Lösungen für intelligenteMasten, intelligente Straßenanalyse und intelligenteInnennavigation, die sich in Huawei AR-, WLAN/Wi-Fi- undIPC-Produkte integrieren lassen.- Intelligente Bildung: Die Campus OptiX-Lösung sorgt für einüberragendes Serviceerlebnis bei Klassen mit hoher Dichte. DieWi-Fi 6-Lösung bietet Szenarien mit hoher Bandbreite und geringerLatenz im Klassenzimmer sowie die elektronischen Whiteboards, dieeinen Fernunterricht ermöglichen.- Digitales Krankenhaus: Hier bietet Huawei folgende Lösungen: Wi-Fi6 Asset-Management von medizinischen Drittanbietern auf Basis vonWi-Fi 6, intelligente Apotheke auf Basis von Huawei Edge Computingsowie Hospital Information System (HIS) und Picture Archiving andCommunication Systems (PACS) mithilfe von Huaweis zweifach-aktiver,hochzuverlässiger Voll-Flash-Speicherung.- Intelligenter Zoll: E-Government-Cloud-, Desktop-Cloud-, nationaleBreitband- und staatliche Privat-Netzwerklösungen.Weitere Information über das Standpunktepapier "Smart City Development andGovernance" mit Downloadmöglichkeit finden Sie unter:https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.htmlVon Huaweis intelligenter Stadtlösung profitieren bereits mehr als 500 MillionenMenschen in über 200 Städten in mehr als 40 Ländern und Regionen. Auf dem neunten SCEWC vom 19. bis 21. November in Barcelona stellt Huawei seine Lösungen und Produkte zum Thema "Building a Fully Connected, Intelligent City" vor. Der Stand von Huawei befindet sich in Halle 2, Gran Via, C321.