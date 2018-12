Huaweis High-End All-Flash-Speicher OceanStor Dorado18000 V3 bricht Rekorde in SPC-1[TM] Performance Testing

Shenzhen, China (ots) - Huaweis High-End OceanStor Dorado18000 V3All-Flash-Speichersystem erreichte 7.000.565 Input/Output OperationsPer Second (IOPS) mit der im SPC-1[TM] Benchmarktest aktiviertenDatenreduktionsfunktion. Damit werden erneut neue Rekordeaufgestellt, nachdem Huawei im selben Test 6.000.572 IOPS durch denintelligenten All-Flash-Speicher OceanStor 18800F V5 erreicht hatte.Mit diesem Ergebnis erzielt der Dorado18000 V3 die Spitzenpositionbei der All-Flash-Speicherleistung.Der OceanStor Dorado18000 V3 ist das Spitzenmodell der DoradoV3-Serie von Huawei. Das System wurde für unternehmenskritischeWorkloads entwickelt und nutzt die neueste Intel PurleyCPU-Plattform, von Huawei entwickelte intelligente Chips und denintelligenten Algorithmus von Huawei FlashLink®. Selbst beiaktivierten Mehrwertfunktionen wie Inline-Deduplizierung,Inline-Kompression und Snapshots hält das Speichersystem eine stabileLatenzzeit von 0,5 Millisekunden aufrecht. Darüber hinaus arbeitetdas System mit Huaweis gateway-freier active-active Lösung undkonvergenter Datenmanagementlösung zusammen, um eine hoheVerfügbarkeit (99,9999 Prozent) für wichtige Workloads zugewährleisten. Der OceanStor Dorado18000 V3 verwendetInline-Deduplizierung und Inline-Kompression, um einDatenreduktionsverhältnis von bis zu 5:1 zu erreichen. DieseFunktionen reduzieren die OPEX um 75 Prozent und ermöglichen es demSystem gleichzeitig, die höchste heute verfügbare All-Flash-StorageLeistung zu erreichen.Huawei zielt darauf ab, die Speicherleistung und Zuverlässigkeitkontinuierlich zu verbessern, um den ständig steigenden Anforderungengerecht zu werden und die Anwendungsumgebungen in Unternehmen jederGröße zu verbessern. Huawei Storage Produkte nehmen seit 2010 anSPC-1-Leistungstests teil. Der OceanStor Dorado18000 V3 ist dasneueste Angebot des Unternehmens, das sich von der Masse abhebt unddie immensen Leistungsvorteile der Huawei All-Flash-SpeicherTechnologie unter der Kontrolle von standardisierten Industrietestsdemonstriert. Diese Erfolge zeigen Huaweis Engagement bei derHerstellung branchenführender Speicherprodukte.Huaweis Storage Produkte werden von mehr als 8.000 Kunden weltweiteingesetzt. Laut dem Gartner Bericht¹ belegte Huawei im erstenHalbjahr 2018 weltweit Platz vier bei den ausgelieferten Geräten undPlatz eins im chinesischen Markt, bezogen auf den Umsatz, dasGesamtvolumen und die ausgelieferten Geräte.Weitere Informationen über den SPC-1 Benchmark-Test auf HuaweisOceanStor Dorado18000 V3 finden Sie unter: http://ots.de/F9Y4zIFür weitere Informationen über Huaweis OceanStor Dorado18000 V3,besuchen Sie bitte: http://ots.de/zeTFSzQuelle 1: Market Share: External Storage Systems, All Countries,2Q18 Update, 9 October 2018Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbHPatrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comBing HaoTel.: +49 (0) 176 10079267E-Mail: Bing.Hao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell