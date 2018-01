Huaweis HPC beschleunigt Design von Traumauto

- Der Weg zur digitalen Transformation für AutomobildesignShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Automobilindustrie erfährteine schnelle Entwicklung, die Konkurrenz wird täglich stärker undneue Produkte werden immer schneller eingeführt. Dadurch werdenzunehmend höhere Anforderungen an das Autodesign gestellt. Diesezunehmenden Designanforderungen stellen eine Herausforderung für diebestehende ICT-Infrastruktur, CAE und andere computergestützteAnwendungen der Automobilbranche dar, die eine schnelle digitaleTransformation der Branche fördern.Die Weiterentwicklung des Designs von TraumautosAutodesigner sowie Fahrer phantasieren davon, das "Traumauto" vonMorgen noch heute zu erleben. Durch beschleunigte Innovation,Computer-Aided Design (CAD) und Computer-Aided Engineering-(CAE-)Tools werden diese Träumereien immer mehr zur Realität, indemdie Designansätze der Automobilindustrie eine schnelle Änderungenerfahren. Die Entwürfe der Designer haben ihren Weg vom Papier aufden Computerbildschirm gefunden, wo Simulationsmodelle ihrephysischen Vorgänger ablösen. Die digitale Transformation unterstütztdie weitere Realisierung dieser Traumautos durch eine beachtlicheVerkürzung des Design-Zyklus und Kostensenkung.Statistiken zeigen, dass CAE den durchschnittlichenEntwicklungszyklus eines neuen Modells um bis zu 50 Prozent verkürzt,den Anteil der Kosten für die Entwicklung eines neuen Modells an denGesamtentwicklungskosten von 80 bis 90 Prozent auf bloße 8 bis 12Prozent senkt sowie die Fertigungs- und Testkosten der Prototypen umbis zu 50 Prozent reduziert.Die Herausforderungen der Designbeschleunigung für dieICT-InfrastrukturDie heutigen CAD-Tools helfen, das vom Designer gestaltete äußereErscheinungsbild eines Autos umzusetzen, während CAE-Funktionen dieLeistung des Autos verbessern, indem sicherere und komfortablereFahrzeuge geschaffen werden. Doch der vermehrte Einsatz eines für CAEgestalteten Simulationsanwendungsmodells hat einen enormen Einflussauf Computing- sowie Speicherplattformen. Beispielsweise führen großeAutomobilhersteller jedes Jahr Tausende von Kollisionstests durch,die vorwiegend durch Software simuliert werden, wobei physischeModelle nur ein paar Hundert Tests unterzogen werden. Alleine durchSimulation werden jedes Jahr Dutzende oder sogar Hunderte von großenExabytes (EB oder 1 Millionen Gigabytes) an Daten erstellt. Selbstwenn durch Datenfilterung nur die Eckdaten ausgewählt werden, ergibtdies immer noch große Mengen an Daten, die in Hunderten von Terabytesgemessen werden.Das Ermöglichen einer digitalen Transformation der deutschenAutomobilindustrieDank ihrer starken Design- sowie Forschungs- und Entwicklungs-(F&E-)Teams hat sich die deutsche Automobilindustrie im BereichAutodesign einen Namen gemacht und zählt zu den ersten, die CAD undCAE für Fahrzeugdesign und Simulation implementieren.Um die aktuellsten Technologien zur Visualisierung derverschiedenen Anforderungen hinsichtlich Aussehen und Leistung desFahrzeugs zu nutzen, ihre Traumautos schneller als die Konkurrenzeinzuführen und die Grenzen der ICT-Infrastruktur durchSkalierbarkeit der wachsenden CAE-Simulationsberechnungen zuverringern, beschleunigen Automobilunternehmen in Deutschland nunihre digitale Transformation.Huawei hat die führenden drei Automobilunternehmen der Fortune 500in Deutschland betreut und ihnen eine maßgeschneiderte HPC-Lösungangeboten, die auf Computing-Plattformen mit hoher Dichte basieren.Die HPC-Lösung bietet eine effiziente, stabile und offeneICT-Infrastrukturplattform für F&E in der Automobilindustrie an, umdie Produktivität zu verbessern und den Designzyklus zu verkürzen.Darüber hinaus ermöglicht die Plattform Autoherstellern, Energiesowie physischen Platz zu sparen, Betrieb und Wartung zu vereinfachensowie die Gesamtkosten wesentlich zu senken.Diese Lösung bietet ein hohes Maß an Professionalität,einschließlich Beratung und Planung, Konstruktion und Bereitstellung,Migration und Integration, maßgeschneiderte Entwicklung undNotfallwiederherstellung.Ein offenes und nachhaltiges Automobil-ÖkosystemBei OpenLab München kooperiert Huawei auch mit unabhängigenSoftware-Anbietern (Independent Software Vendors, ISVs) imAutomobil-Ökosystem, um eine offene Plattform zu schaffen, die CAEund HPC verbindet, und gemeinsam eine Cloud-Lösung für F&E-Simulationfür Automobile zu entwickeln. Die Plattform bietet professionelleOptimierung und Empfehlungen durch maßgeschneiderte Parameter undAnwendungsmodelle.In der nahen Zukunft wird künstliche Intelligenz (ArtificialIntelligence, AI) in das Design vom Traumauto integriert, was dieintelligente Erstellung automatisieren wird. Simulation und Testenvon Automobilen wird Teil der virtuellen Realität (VR) werden, wasden gesamten Prozess noch realistischer macht. Alle Bemühungen werdenfuturistische Autos schneller als erwartet auf noch ungeahnte Weisezur Realität werden lassen.Bislang haben 197 Unternehmen der Fortune Global 500-Liste und 45der führenden 100 Betriebe Huawei als ihren Partner für digitaleTransformation gewählt. Um mehr darüber zu erfahren, wie HuaweiUnternehmen bei der Umsetzung der digitalen Transformation hilft,besuchen Sie bittehttp://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campaign=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=eebghq175155l