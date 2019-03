Huawei zeigt, wie weit China gekommen ist (sehr, sehr weit)

Der chinesische Konzern Huawei ist derzeit ständig in den Schlagzeilen. Die meisten davon drehen sich um Sicherheitsbedenken, aber das ist ein Thema, über das ich andere streiten lasse.

Ich finde es spannender, die Gelegenheit einmal zu nutzen, um zu reflektieren, wie es überhaupt soweit gekommen ist. Wir befinden uns einzig und allein in dieser angespannten Situation, weil China technologisch und wirtschaftlich in den letzten Jahrzehnten so unglaublich weit gekommen ist. Die Zeiten, in denen China nur Ramschware produziert hat, sind längst vorbei. Und kaum ein Unternehmen zeigt das besser als der Elektronikhersteller und Telekommunikationsausrüster Huawei.

Das Unternehmen hat seit seiner Gründung 1987 einen rasanten Aufstieg hinter sich. Allein im letzten Jahrzehnt hat Huawei seinen Umsatz circa verfünffacht, auf umgerechnet 109 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr.

Mittlerweile gehört es zu den absoluten Giganten in seiner Branche. Je nach Quartal und Maßstab landet es aktuell auf Platz 2 oder 3 der größten Smartphone-Produzenten, was in erster Linie daran liegt, dass seine Handys ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. In Europa ist bereits jedes dritte verkaufte Smartphone von einem chinesischen Hersteller, meistens Huawei.

Dabei scheint es längst nicht mehr so zu sein, dass Huawei einfach nur andere nachmacht und dann beim Preis unterbietet, sondern bereits an der Innovationsspitze steht. Die erste Generation der faltbaren Smartphones, die man einfach zu einem Tablet auseinanderklappen kann, wird gerade von Huawei und Samsung eingeführt.

Nun ist Huawei aber auch noch ein wichtiger Telekommunikationsausrüster, was zu den aktuellen Debatten um mögliche Abhörtechnik führt. Auch hier hat sich das Unternehmen, mit einer Mischung aus Verlässlichkeit, günstigen Preisen und Innovation, hochgearbeitet. Ende 2017 hatte man bei Mobilfunknetzwerken weltweit den größten Marktanteil. Zusammen mit dem chinesischen Unternehmen ZTE ergibt sich ein Weltmarktanteil von circa 40 %.

Die Stärke der chinesischen Telekommunikationsausrüster wird höchstwahrscheinlich die Grundlage dafür sein, dass China im Ausbau seines 5G-Netzwerkes viel schneller vorankommen wird als der Rest der Welt. Eine Schätzung der Eurasia Group geht davon aus, dass China den meisten Industrieländern circa ein halbes Jahrzehnt voraus sein wird.

Es gibt viele Beispiele, für den fast unfassbaren Fortschritt, den China in den letzten Jahrzehnten erreicht hat. Mir fällt aber kaum ein besseres ein als Huawei.

Offenlegung: Marlon Bonazzi besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

