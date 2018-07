Huawei würdigt Dr. Erdal Arikan, den Vater der Polarcodes, für sein Engagement im Bereich der Grundlagenforschung (FOTO)

Shenzhen, China (ots) -Huawei überreichte heute einen Sonderpreis an den türkischenProfessor Dr. Erdal Arikan, den Erfinder des Polarcodes für 5G, fürseinen herausragenden Beitrag zur Entwicklung derKommunikationstechnologie. Bei der Preisverleihung auf demFirmencampus von Huawei in Shenzhen ehrte das Unternehmen auch mehrals 100 Wissenschaftler und Ingenieure von Huawei, die an Standardsund Grundlagenforschung arbeiten.Grundlagenforschung ist der Schlüssel zur Entwicklung derIndustrie. Theoretische Durchbrüche, die oft nach jahrzehntelangerkonzentrierter wissenschaftlicher Arbeit erzielt wurden, helfen, dieRichtung des technologischen Fortschritts vorzugeben. Das vonProfessor Arikan im Jahr 2008 veröffentlichte Papier über Polarcodesdefiniert einen völlig neuen Ansatz zur Maximierung derDatenübertragungsrate und -zuverlässigkeit. Polarcodes sind dasweltweit erste Kanalcodierungsschema, das uns an die Schwelle derShannon-Grenze bringt, oder an die maximale Rate, mit der Daten beieiner bestimmten Bandbreite fehlerfrei gesendet werden können.Polarcodes verbessern die Kodierleistung für 5G deutlich.Gleichzeitig reduzieren sie die Komplexität des Designs und sicherndie Servicequalität. Im Jahr 2016 hat 3GPP (das für die 5G-Normenzuständige internationale Normungsgremium) Polarcodes als offiziellesKodierungsschema für die Steuerkanäle der 5G New Radio (NR)eMBB-Schnittstelle eingeführt.Bei der Preisverleihung überreichte Huawei-Gründer Ren Zhengfeieine Medaille an Professor Arikan. Die Medaille, entworfen undhergestellt von der Monnaie de Paris (Pariser Münze), zeigt eineGravur der Göttin des Sieges mit einem roten Baccarat-Kristall undsymbolisiert die Bedeutung der neuen Kommunikationstechnologie, dieWelt voranzubringen.Nach Erhalt der Medaille hielt Professor Arikan eine Dankesrede."Ich fühle mich geehrt, heute hier zu sein und diese Auszeichnung zuerhalten", sagte er. "Es ist mir eine Freude anzuerkennen, dass esohne die Vision und die technischen Beiträge der Huawei-Direktorenund -Ingenieure nicht möglich gewesen wäre, die Polarcodes in wenigerals 10 Jahren vom Labor zu einem Standard zu machen. Und alsIngenieure gibt es keine größere Belohnung, als zu sehen, wie unsereIdeen Wirklichkeit werden."Huawei Rotating Chairman Eric Xu sprach ebenfalls auf derVeranstaltung: "5G-Standards sind das Ergebnis weltweiter Bemühungen,den Fortschritt in der Grundlagenforschung und der drahtlosenKommunikationstechnologie voranzutreiben. Damit diese StandardsGestalt annehmen konnten, brauchte es mehr als 10 Jahre harter Arbeitvon Zehntausenden von Wissenschaftlern und Ingenieuren sowieDutzenden von Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir möchten ProfessorArikan sowie seinen Kollegen aus der Wissenschaft, Kollegen undHuawei-Mitarbeitern, die alle zu 5G beigetragen haben, unserenaufrichtigen Dank aussprechen."Im Jahr 2010 erkannte Huawei das Potenzial von Polarcodes zurOptimierung der Kanalcodierungstechnologie und investierte daher inweitere Forschungsarbeiten, um auf der Arbeit von Professor Arikanaufzubauen. Durch jahrelange konzentrierte Anstrengungen hat dasUnternehmen mehrere Durchbrüche in der Polarcode-Kerntechnologieerzielt, die dazu beitragen, dass Polarcodes über den Bereich derakademischen Forschung hinausgehen und das Licht der Welt erblicken."Die Geburt der 5G-Standards ist nur der Anfang einer neuenReise", fügte Xu hinzu. "Wir werden weiterhin hart daran arbeiten,dass die 5G-Technologie - einschließlich der Polarcodes - mehr Wertfür die Gesellschaft schafft, und zwar früher. Gleichzeitig hoffenwir, dass die enge Zusammenarbeit zwischen Unternehmen undWissenschaft, wie die zwischen Huawei und Professor Arikan,fortgesetzt wird und zu weiteren wissenschaftlichen Wundern führt,die die Entwicklung der IKT-Industrie und der Gesellschaft als Ganzesvorantreiben."Bei der Preisverleihung zeichnete Huawei auch mehr als 100hauseigene Wissenschaftler für ihre Arbeiten zu Grundlagenforschungund Standards aus. Insbesondere wollte das Unternehmen seineerfolgreiche Forschung im Bereich 5G New Radio und seine achtbahnbrechenden Innovationen, darunter neue Wellenformen und neueKodierungsschemata, würdigen. Diese Wissenschaftler arbeiteten engmit Industriepartnern zusammen, um Schlüsseltechnologien zuverifizieren und den Standardisierungsprozess voranzutreiben, waseinen wichtigen Beitrag zum 5G Release 15-Standard von 3GPP leistet.Dank ihrer Pionierarbeit war Huawei das erste Unternehmenweltweit, das 5G-Tests für alle Phasen der IMT-2020-Entwicklungdurchführte (eine gemeinsame Vision der InternationalTelecommunication Union für die Entwicklung von Mobilfunknetzen biszum Jahr 2020), wobei die Ergebnisse die Schlüsselindikatoren füralle drei von der International Telecommunication Union definierten5G-Nutzungsszenarien - Enhanced Mobile Broadband (eMBB),Ultra-Reliable and Low-Latency Communications (URLLC) und massiveMachine-Type Communications (mMTC) - weit übertrafen.Als einer der Hauptverantwortlichen für die 5G-Standards und alsInhaber eines Kernpatents verpflichtet sich Huawei, das FRAND-Prinzipfür alle Patentlizenzen einzuhalten. Das bedeutet faire, vernünftigeund diskriminierungsfreie Patentlizenzierung - ein Grundsatz, an demdas Unternehmen in der Vergangenheit festgehalten hat und auchweiterhin festhalten wird. Huawei will gemeinsam mit anderen Akteurenein robustes 5G-Ökosystem aufbauen.Starke F&E-Investitionen sind seit Jahren ein Schwerpunkt beiHuawei und haben in den letzten zehn Jahren fast 400 Mrd. CNY in F&Einvestiert. In Zukunft wird Huawei die Investitionen in dieGrundlagenforschung erhöhen, indem es 20 bis 30 % seines jährlichenF&E-Budgets von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar allein für dieGrundlagenforschung bereitstellt.Hinweise für die Redaktion- 1948 legte der Vater der Informationstheorie, Claude Shannon,eine Grenze für die Geschwindigkeit fest, mit der wir Datenfehlerfrei übertragen können. Je schneller man Daten sendet,desto mehr Fehler können auftreten.- Seit Jahrzehnten arbeitet die Industrie daran, uns dieser Grenzedurch einen Prozess namens Channel Coding* näher zu bringen.Annäherung an diese Grenze = schnellere, zuverlässigere(fehlerfreie) Kommunikation.- Im Jahr 2008 erfand Professor Arikan Polarcodes, die ein völligneuer Ansatz zur Korrektur von Übertragungsfehlern waren.- Seit 2010 arbeitet Huawei mit Dr. Arikan zusammen, um diePolarcodes von der Theorie in die Praxis umzusetzen. Jetzt sindPolarcodes ein 5G-Standard (entschieden durch 3GPP).- Die Polarcodes bringen uns bis an die Grenze von ShannonsGrenze.Hinweis: Unter "Codierung" versteht man hier den technischenProzess der Umwandlung von Dokumenten wie Bildern, Texten, Video- undSprachnachrichten in "Traffic", der über das Internet über ein Kabeloder über Funk verbreitet werden kann. So können sie zum Lesen,Betrachten und Bearbeiten auf einem Gerät wie einem Computer oderMobiltelefon dekodiert werden. 