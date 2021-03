Weitere Suchergebnisse zu "Gartner":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es 2021 als Gartner Peer Insights Customer' Choice für WAN Edge Infrastruktur ausgezeichnet wurde - das einzige chinesische Unternehmen, das diese Auszeichnung erhalten hat. Die Auszeichnung belegt, dass die SD-WAN-Lösung von Huawei durch Kunden weltweit geschätzt wird.Huawei hat zum 31. Dezember 20201 auf Gartner Peer Insights eine Gesamtbewertung von 4,8/5 Sternen für seine HUAWEI CloudWAN (HUAWEI SD-WAN) Lösung erhalten. Dieses beeindruckende Ergebnis basiert auf sachlichen Bewertungen von 58 Kunden1 aus einer Vielzahl von Branchen, wie z. B. Finanzen, Kommunikation, Fertigung und Dienstleistungen. Diese Bewertungen preisen die Produkte und Lösungen von Huawei - wie den Unternehmensrouter der NetEngine AR-Serie und iMaster NCE (ein Campus-Netzwerkverwaltungs- und -steuerungssystem) - in Bezug auf Funktionalität, Bereitstellung, Betrieb und Wartung sowie Service-Support.Gartner Peer Insights ist eine Online-Plattform mit Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidungsträgern geschrieben und gelesen werden. Ziel ist es, IT-Führungskräfte dabei zu unterstützen, fundiertere Kaufentscheidungen zu treffen und Technologieanbietern zu helfen, ihre Produkte zu verbessern, indem sie objektives, unvoreingenommenes Feedback von ihren Kunden erhalten. Derzeit enthält Gartner Peer Insights mehr als 255.000 verifizierte Bewertungen in mehr als 355 Märkten.Die Aussagen von Kunden, die sich für die SD-WAN-Lösung von Huawei entschieden haben, sind insgesamt äußerst positiv. Hier sind einige Auszüge:- "Das CloudWAN bietet eine gute Lösung für die Verbindung zwischen der Niederlassung insgesamt und dem DC in Japan, um den Bedarf nach einem Hochgeschwindigkeits-Fernzugriff zu erfüllen. Außerdem ist die O&M-Erfahrung ausgesprochen gut; es garantiert den normalen Betrieb der Gesamtlösung. Das O&M-System zeichnet die wichtigsten Aktivitäten in verschiedenen Phasen des O&M-Lebenszyklus auf, einschließlich des detaillierten Prozesses von ZTP, und überwacht und visualisiert Schlüsselinformationen wie Alarme und Link-Status während des Systembetriebs, wodurch die O&M-Effizienz des Unternehmensnetzwerks verbessert wird." (Stand 19. Dezember 2020 ) - IT-Ingenieur in der Fertigungsindustrie (https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1267482 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3101482-1&h=2235289267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3101482-1%26h%3D173634034%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Freviews%252Fmarket%252Fwan-edge-infrastructure%252Fvendor%252Fhuawei%252Fproduct%252Fcloudwan%252Freview%252Fview%252F1267482%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Freviews%252Fmarket%252Fwan-edge-infrastructure%252Fvendor%252Fhuawei%252Fproduct%252Fcloudwan%252Freview%252Fview%252F1267482&a=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fmarket%2Fwan-edge-infrastructure%2Fvendor%2Fhuawei%2Fproduct%2Fcloudwan%2Freview%2Fview%2F1267482))- "Die Lösung von Huawei bietet eine einheitliche WAN-Verwaltungsplattform, mit der alle Geräte im gesamten Netzwerk zentral verwaltet und konfiguriert werden können, wodurch die Anzahl der IT-Mitarbeiter in den Filialen reduziert wird. Darüber hinaus bietet die NetEngine AR ein hochwertiges Netzwerk, das gut für Finanzdienstleistungen geeignet ist. Die NetEngine AR spielt eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von guter Leistung, Sicherheitsfunktionen und WAN-Optimierung." -- Ingenieur in der Finanzindustrie (Stand 29. Dezember 2020 ) (https://www.gartner.com/reviews/market/wan-edge-infrastructure/vendor/huawei/product/cloudwan/review/view/1069128 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3101482-1&h=3687607369&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3101482-1%26h%3D919367398%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Freviews%252Fmarket%252Fwan-edge-infrastructure%252Fvendor%252Fhuawei%252Fproduct%252Fcloudwan%252Freview%252Fview%252F1069128%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Freviews%252Fmarket%252Fwan-edge-infrastructure%252Fvendor%252Fhuawei%252Fproduct%252Fcloudwan%252Freview%252Fview%252F1069128&a=https%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Freviews%2Fmarket%2Fwan-edge-infrastructure%2Fvendor%2Fhuawei%2Fproduct%2Fcloudwan%2Freview%2Fview%2F1069128))Huawei ist ein etablierter Akteur auf dem SD-WAN-Markt und hat bereits über tausend Kunden auf der ganzen Welt beliefert, unter anderem in Italien, Spanien, Mexiko, Japan, Thailand und China. Im September 2020 wurde Huawei zum dritten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für WAN Edge Infrastruktur2 zum Challenger ernannt."Wir freuen uns sehr, dass wir auch 2021 wieder von Gartner Peer Insights als "Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure" ausgezeichnet wurden. Wir wissen das Feedback unserer Kunden über Gartner Peer Insights sehr zu schätzen. Es hilft uns dabei, weiter innovativ zu sein und Fortschritte zu machen", sagte Cao Tongqiang, Director der SD-WAN-Lösung von Huawei. "Auch in Zukunft werden wir erstklassige Lösungen und Produkte anbieten, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen und gleichzeitig innovativ und kundenorientiert sind, um unsere Kunden bei der Beschleunigung der digitalen Transformation zu unterstützen."Weitere Informationen zu Huaweis NetEngine AR-Routern und der SD-WAN-Lösung finden Sie auf der Huawei SD-WAN Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3101482-1&h=3797064323&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3101482-1%26h%3D3429830822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fsolutions%252Fbusiness-needs%252Fenterprise-network%252Fsd-wan%26a%3DHuawei%2BSD-WAN%2Bwebsite&a=Huawei+SD-WAN+Website).Quellen:1 "Gartner Peer Insights Voice of the Customer: WAN Edge Infrastructure, 5. Februar 20212 Gartner, Magic Quadrant für WAN Edge Infrastructure, von Jonathan Forest | Andrew Lerner | Naresh Singh, 23. September 2020Haftungsausschluss:1. Die Gartner Peer Insights Customers' Choice stellen die subjektive Meinung von einzelnen Endbenutzern dar, deren Bewertungen, Ratings und Daten anhand einer dokumentierten Methodik ausgewertet wurden; sie repräsentieren weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften, noch stellen sie eine Empfehlung dar.2. Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.Pressekontakt:Maoyuan Jiangjiangmaoyuan1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell