Huawei veröffentlicht schnellere Full-Lifecycle KI-Entwicklungsplattform

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2018 stellteHuawei seine schnellere KI-Entwicklungsplattform ModelArts, dieVision KI-Anwendungsentwicklungsplattform HiLens sowie HiQ, eineCloudservice-Plattform für Quantencomputing, vor.Die Entwicklung von KI ist ineffizient und zeitaufwendig, undKI-Ressourcen, insbesondere Rechenleistung, sind knapp und teuer. Mitden neu eingeführten Produkten ist Huawei bestrebt, die Entwicklungder KI-Branche mit Entwicklern zu beschleunigen.ModelArts - eine schnellere und umfassendereKI-EntwicklungsplattformDie All-in-One-Lösung ModelArts ist eine schnelle und umfassendeKI-Entwicklungsplattform, die spwohl Daten-Kennzeichnung und-aufbereitung als auch Modelltraining, -optimierung und-bereitstellung bietet. Sie ermöglicht die Entwicklung von End-to-EndKI-Anwendungen."Die KI-Entwicklungsplattform ModelArts ist schneller undumfassender als jede andere auf dem Markt", sagte Zheng Yelai, VicePresident von Huawei und President von Huawei's Cloud BU. "Wirglauben, dass KI-Entwickler schätzen werden, wie schnell sie startet,Trainings absolviert und Modelle verbreitet."Die Datenkennzeichnung und -aufbereitung in der KI-Entwicklung istzeitaufwendig und macht fast 50% der benötigten Zeit aus. ModelArtsverfügt über ein integriertes Data Governance Framework für dieDatenkennzeichnung und -vorbereitung während der KI-Entwicklung. DasFramework implementiert iteratives Training, um das Datenvolumen, dasmanuell gekennzeichnet werden muss, zu reduzieren, was die Effizienzder Datenkennzeichnung und -vorbereitung um das 100-fache verbessert.Darüber hinaus integriert ModelArts mehrereOptimierungstechnologien, insbesondere Kaskadenhybrid, um denZeitaufwand für die Schulung eines bestimmten Modells oderDatensatzes sowie eine Reihe von Hardware-Ressourcen zu halbieren.Die Bereitstellung von KI-Modellen ist komplex. Mit ModelArtskönnen Trainingsmodelle mit einem Klick auf Geräte, den Rand und dieCloud übertragen werden. Online- und Batch-Inferenz-Aufträge werdenin der Cloud bereitgestellt, um unterschiedlicheAnwendungsanforderungen zu erfüllen, wie z.B. die gleichzeitige oderverteilte Bereitstellung.Außerdem sind verschiedene KI-Technologien in ModelArtsintegriert, darunter automatisiertes Lernen, Modelldesign undParametereinstellung, um die KI-Entwicklung zu beschleunigen.Im Hinblick auf die Verwaltung des KI-Entwicklungslebenszyklusumfasst ModelArts die Rohdatenerfassung, die Datenkennzeichnung, dieSchaffung von Trainingseinheiten, die Algorithmusauswahl, dieModellerstellung und die Erstellung von Inferenzdiensten.ModelArts ermöglicht es KI-Entwicklern, KI-Daten, Modelle und APIsgemeinsam zu nutzen.HiLens - eine Vision KI-AnwendungsentwicklungsplattformHuawei's zweite große Veröffentlichung auf der HUAWEI CONNECT 2018war HiLens.HiLens umfasst eine Vision-KI-Anwendungsentwicklungsplattformsowie eine visuelle Vorrichtung, die mit KI-Funktionen erweitertwurde. HiLens bietet Skill, ein neues Konzept der KI-Entwicklung.Skill besteht aus Kontrollcode und Modellen, die auf ModelArtstrainiert werden. HiLens ist auch mit Modellen kompatibel, die vonanderen Mainstream-Frameworks geschult wurden. Die mit HiLensentwickelten Fähigkeiten können auf allen Geräten eingesetzt werden,die die Ascend KI-Chips integrieren.Das HiLens Visual Device ist eine intelligente Kamera, dieInferenz unterstützt. Entwickler können mit dem HiLens-GerätVision-Anwendungen entwickeln, die auf Geräten und in der Cloudeingesetzt werden können. Das HiLens Visual Device integriert denAscend 310 Chip, der 100 Bilder pro Sekunde verarbeiten und Flächenin Millisekunden erkennen kann. Darüber hinaus minimieren dieintegrierten schlanken Container den Ressourcenverbrauch und dieNetzwerkbandbreite und können schnell heruntergeladen und gestartetwerden.HiQ - ein zukunftsfähiger Quantencomputer-Simulator undProgrammier-FrameworkDie Erforschung des Quantenfeldes durch Huawei gipfelte in derVeröffentlichung von HiQ, einer Cloud-Service-Plattform fürQuantencomputing, die Entwicklern überlegene Rechenleistung und neueAlgorithmen bietet.HiQ enthält einen Quantencomputersimulator und einProgrammier-Framework und verfügt über Voll- undEinzelamplitudensimulatoren. Erstmals wurde eineQuantenfehlerkorrektur integriert, welche die Fehlerkorrektur in derSimulation von Zehntausenden von Quantenbits realisiert. HiQ beinhaltet auch eine vereinfachte hybride klassische Quantenprogrammierung und ein Block User Interface (BlockUI).
Mit ModelArts, HiLens und HiQ freut sich Huawei Cloud darauf, die intelligente Welt mit Entwicklern zu erkunden, die KI-Implementierung in Hunderten von Branchen zu beschleunigen und umfassende KI-Plattformen anzubieten, die erschwinglich, effektiv und zuverlässig sind.