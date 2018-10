Huawei veröffentlicht den Switch mit fester Konfiguration und der branchenweit größten Leistungsdichte von 100 GE zur Neudefinition kleiner und mittlerer Rechenzentrum-Netzwerke

Shanghai (ots/PRNewswire) - Vor der kommenden HUAWEI CONNECT 2018präsentierte Huawei den CE9860X-128-Port-100-GE-Rechenzentrum-Switchmit fester Konfiguration und der branchenweit größten Leistungsdichtevon 100-GE-Ports. Mit Funktionen wie leistungsstarker Weiterleitung,flexiblen Karten und einer reibungslosen Erweiterung auf 400-GE-Portsin Zukunft wird der CE9860X das Modell für den Aufbau kleiner undmittlerer Rechenzentrum-Netzwerke neu definieren.Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Virtualisierungs-und Cloudification-Technologien sind Cloud-Rechenzentren nicht mehrEigentum von übergroßen Internetunternehmen. Mehr als 75 % derkleinen und mittleren Unternehmen erwägen die Bereitstellung ihrerDienste in Cloud-Rechenzentren, die mit Public Cloud-Plattformenarbeiten können. Diese Unternehmen benötigen ein hoch integriertes,leistungsstarkes und flexibles Cloud-Rechenzentrum-Netzwerk, das einekontinuierliche Diensterweiterung unterstützt.Der neu veröffentlichte CE9860X-Switch mit fester Konfigurationvon Huawei bietet 128 x 100-GE-Ports und unterstützt eine maximaleSwitching- und Weiterleitungsleistung von 25,6 Tbit/s. Mit zweiCE9860X-Switches und einigen 25-GE-/10-GE-Switches der CE6800-Reihekann ein Spine-Leaf-Netzwerk erstellt werden, das dieNetzwerkanforderungen kleiner und mittlerer Rechenzentren mit wenigerals 3000 Servern erfüllt. Der CE9860X ist flexibel und kostengünstig.Der Switch ist nur 4 HE groß und verfügt über vier Steckplätze fürflexible Karten. Er schafft erhebliche Platzersparnis für weitereBauteile und kann bei Bedarf erweitert werden. Der CE9860Xunterstützt auch die reibungslose Erweiterung zu 400-GE-Ports inZukunft und unterstützt so die kontinuierliche Weiterentwicklung vonUnternehmensdiensten.Leon Wang, General Manager von Huawei Data Center Network Domain,sagte: "Der CE9860X ist ein neues Flaggschiff in der Familie derHuawei CloudEngine (https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/switches/data-center-switches)-Reihe fürRechenzentrum-Switches. Die Switches der CloudEngine-Reihe werdenseit fast sechs Jahren angeboten und sind zu einem der bevorzugtenProdukte für globale Unternehmen beim Aufbau vonCloud-Rechenzentrum-Netzwerken geworden. Wir glauben, dass derCE9860X vielen kleinen und mittleren Unternehmen den Durchbruchbringt und für sie das beste Modell zum Aufbau vonCloud-Rechenzentrum-Netzwerken wird.Switches der CloudEngine-Reihe sind eine der Kernkomponenten derHuawei CloudFabric-Netzwerklösung für Cloud-Rechenzentren. Alsführende Lösung zum Aufbau von Cloud-Rechenzentren wird HuaweiCloudFabric erfolgreich in mehr als 6.400 Unternehmen weltweiteingesetzt. Die Lösung unterstützt Kunden aus den Bereichen Finanzen,Internet und Mobilfunk dabei, innovative Dienstleistungen auf derGrundlage von digitalen Zwillingen zu entwickeln, die Rechenzentrenermöglichen, zu Business Value Creation Centern zu werden.Weitere Informationen erhalten Sie unter HuaweiCloudEngine-Rechenzentrum-Switches (https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/switches/data-center-switches).HUAWEI CONNECT 2018 - "Activate Intelligence" - findet vom 10. bis12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centerund Expo Center statt.Die diesjährige HUAWEI CONNECT-Konferenz hat es sich zum Zielgesetzt, alle Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen,ihre Möglichkeiten zu erweitern und ihren Platz in der intelligentenWelt zu behaupten. Gemeinsam mit den besten Experten der Branche -darunter globale ICT-Führungskräfte, Branchenexperten undÖkosystempartner - werden Sie den Weg in die Zukunft planen und neueMöglichkeiten erschließen.Pressekontakt:erhalten Sie unter:https://www.huawei.com/en/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_bannerOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell