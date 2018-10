Huawei veröffentlicht Künstliche Intelligenz (KI)-Strategie und Full-Stack, All-Scenario-KI-Portfolio

Shanghai, China (ots) - Die dritte HUAWEI CONNECT, Huaweisjährliche globale Veranstaltung für die IKT-Branche, findet derzeitim Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center statt. Unterdem Motto "Activate Intelligence" steht in diesem Jahr die KünstlicheIntelligenz (KI) mit ihren Herausforderungen, Chancen, Innovationenund Praktiken im Mittelpunkt.Eric Xu, Rotating CEO von Huawei, präsentierte auf derVeranstaltung die KI-Strategie von Huawei sowie das dazugehörigeFull-Stack- und All-Szenario-KI-Portfolio an. Das KI-Portfolio vonHuawei umfasst die neue Ascend-Serie von KI-Chips - die weltweiterste KI-IP- und Chip-Baureihe, die für eine Vielzahl von Szenarienentwickelt wurde (siehe unten für weitere Informationen). DasPortfolio umfasst zudem neue Produkte und Cloud-Services, die auf denFähigkeiten des Ascend-Chips basieren. Mit seinem umfassendenKI-Portfolio liefert Huawei tiefgreifende Intelligenz, um dieBranchenentwicklung voranzutreiben und eine vollständig vernetzte,intelligente Welt aufzubauen.Zehn zukünftige Veränderungen: die KI-Strategie von HuaweiHuawei prognostiziert, dass bis 2025 weltweit mehr als 40Milliarden intelligente Endgeräte vorhanden sein werden, und 90% derGerätebenutzer über einen intelligenten digitalen Assistentenverfügen werden. Die Datenauslastung wird 86% erreichen undKI-Dienste werden leicht verfügbar sein - so verbreitet wie die Luft,die wir atmen. KI ist zu einer neuen Universaltechnologie gewordenund wird alle Branchen und Organisationen auf der Welt verändern.Proaktiver Wandel ist der erste Schritt zu einer besseren Zukunftin der KI. Huawei hat zehn Veränderungen definiert, die helfenwerden, den Weg zu ebnen. Dazu gehören:1. Schnelleres Training von Modellen2. Reichlich verfügbare und erschwingliche Rechenleistung3. KI-Bereitstellung und Benutzerdatenschutz4. Neue Algorithmen5. KI-Automatisierung6. Anwendung in der Praxis7. Echtzeit Closed-Loop-Systeme8. Multi-Tech-Synergie9. Plattformunterstützung10. Verfügbarkeit von TalentenDiese zehn Veränderungen sind nicht nur Huaweis Hoffnung für dieKI-Industrie, sie sind auch die Inspiration für die KI-Strategie desUnternehmens."Die KI-Strategie von Huawei besteht darin, in Grundlagenforschungund Talente zu investieren, ein Full-Stack- undAll-Scenario-KI-Portfolio aufzubauen und ein offenes globalesÖkosystem zu fördern", sagte Eric Xu in seiner Keynote.Eric Xu weiter: "Innerhalb von Huawei werden wir weiterhin nachMöglichkeiten suchen, das Management und die Effizienz mit KI zuverbessern. Im Telekommunikationssektor werden wir SoftCOM KIeinsetzen, um die Netzwerk-O&M effizienter zu gestalten. Auf demVerbrauchermarkt wird HiAI unseren Verbrauchern echte Intelligenz zurVerfügung stellen und sie smarter denn je machen. Unsere Huawei EIPublic Cloud Services und FusionMind Private Cloud Lösungen werdenallen Unternehmen - insbesondere Unternehmen und Regierungen -leistungsfähige und erschwingliche Rechenleistung zur Verfügungstellen und ihnen helfen, KI einfacher zu nutzen. Unser Portfoliowird auch eine KI-Beschleunigungskarte, einen KI-Server, eineKI-Appliance und viele andere Produkte umfassen."Die KI-Strategie von Huawei hat fünf Schwerpunkte:1. Investitionen in KI-Forschung: Entwicklung grundlegenderFähigkeiten für das maschinelle Lernen in Bereichen wie z.B. ComputerVision, Natural Language Processing, Decision/Inference. Huawei legtbesonderen Wert auf maschinelles Lernen:- Daten- und Energieeffizienz (d.h., weniger Daten, Rechenleistungund Energie wird benötigt)- Sicher und zuverlässig- Automatisiert/autonom2. Aufbau eines Full-Stack-KI-Portfolios:- Bereitstellung von leistungsfähiger und erschwinglicherRechenleistung.- Bereitstellung einer effizienten und einfach zu bedienendenKI-Plattform mit Full-Pipeline-Services.- Anpassung des Portfolios an alle Szenarien (sowohl eigenständigeals auch kooperative Szenarien zwischen Cloud, Edge und Device).3. Entwicklung eines offenen Ökosystems und Förderung vonTalenten: umfassende Zusammenarbeit mit Universitäten, Industrien undPartnern.4. Stärkung des bestehenden Portfolios: Einführung einesKI-Mindsets und -Techniken in bestehende Produkte und Lösungen, umMehrwert zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.5. Steigerung der betrieblichen Effizienz bei Huawei: Anwendungvon KI auf einen großen Anteil des Routinegeschäfts für mehrEffizienz und Qualität.Xu erwartet, dass Huaweis Full-Stack-KI-Portfolio die Akzeptanzvon KI in allen Branchen beschleunigen wird, um umfassendeInformationen für eine vollständig vernetzte, intelligente Weltbereitzustellen.Huaweis Full-Stack- und All-Szenario-KI-Portfolio: Reichlichvorhandene und erschwingliche Rechenleistung wird eine umfassende KIermöglichen.Als Teil seines Full-Stack-KI-Portfolios hat Huawei heute dieAscend KI-IP- und Chip-Baureihe vorgestellt, die weltweit ersteKI-IP- und Chip-Serie, die nativ alle Szenarien bedient und optimaleTeraOPS pro Watt bietet. Die Ascend-Serie bietet in jedem Szenarioeine hervorragende Leistung pro Watt - sei es bei minimalemEnergieverbrauch oder maximaler Rechenleistung in Rechenzentren. Ihreeinheitliche Architektur macht es einfach, KI-Anwendungen überverschiedene Szenarien hinweg bereitzustellen, zu migrieren und zuverbinden.Die Ascend 910 und Ascend 310 Chips, die auf der Veranstaltungvorgestellt wurden, unterstreichen Huaweis führende KI-Fähigkeitenauf Chip-Ebene - der untersten Schicht des Stacks. Diese Chips werdendazu beitragen, die Einführung von KI in allen Branchen erheblich zubeschleunigen.Neben der Ascend-Serie von Chips umfasst das HuaweiFull-Stack-KI-Portfolio auch Folgendes:- CANN (Compute Architecture for Neural Networks): EineChip-Operator-Bibliothek und ein hochautomatisiertes Toolkit für dieOperatorenentwicklung.- MindSpore: Ein einheitliches Trainings- und Inferenz-Framework fürDevice, Edge und Cloud (sowohl eigenständig als auch kooperativ).- Application Enablement: Full-Pipeline-Services (ModelArts),hierarchische APIs und vorintegrierte LösungenWarum "Full Stack" und "All Scenarios"?"Full Stack" bezieht sich auf die Funktionalität derHuawei-Technologie. Huaweis Full-Stack-Portfolio umfasst Chips,Chip-Enablement, ein Trainings- und Inferenz-Framework sowieApplication Enablement.Unter "allen Szenarien" versteht Huawei verschiedeneEinsatzszenarien für KI, darunter Public Clouds, Private Clouds, EdgeComputing in allen Formen, industrielles IoT und Consumer-Endgeräte.Die Bereitstellung einer integrativen KI ist eines der Kernzielevon Huawei bei der Entwicklung einer umfassenden KI-Strategie undeines Full-Stack- und All-Scenario-KI-Portfolios. Huawei ist bereit,mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um die KI in der Praxisumzusetzen und sie für jede Person, jeden Haushalt und jedeOrganisation verfügbar zu machen.Im September 2017 hat Huawei Cloud EI veröffentlicht - eineKI-Service-Plattform für Unternehmen und Regierungen. Im April 2018hat Huawei HiAI angekündigt, eine KI-Engine für intelligente Geräte.Das Full-Stack- und All-Scenario-KI-Portfolio des Unternehmens istdarauf ausgelegt, Huawei Cloud EI und HiAI umfassend zu unterstützen.Unterstützt durch sein KI-Portfolio wird Huawei Cloud EI in derLage sein, ein Full-Stack-Portfolio für Unternehmenskunden und solchedes öffentlichen Sektors zur Verfügung zu stellen. HiAI wird einFull-Stack-Portfolio für intelligente Geräte bereitstellen.HiAI-Services werden auf Huawei Cloud EI verfügbar sein.HUAWEI CONNECT 2018 - "Activate Intelligence" - findet vom 10. bis12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centerstatt.Die diesjährige HUAWEI CONNECT Konferenz soll allen Unternehmenund Organisationen helfen, die Relevanzschwelle zu überschreiten undihren Anspruch in der intelligenten Welt zu behaupten. Sie werden vonden besten Köpfen der Branche - darunter globale IKT-Führungskräfte,Branchenexperten und Ökosystempartner - begleitet, um den Weg nachvorne zu skizzieren und neue Möglichkeiten zu erschließen.Weitere Informationen unter: http://ots.de/F4eZlDÜber HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. 