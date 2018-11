Huawei veröffentlicht KI-Strategie und Full-Stack-KI-Portfolio für sämtliche Szenarien

Shanghai, China (ots) - Die dritte jährliche HUAWEI CONNECT, mitdem Thema "Activate Intelligence" drehte sich um KI: ihreHerausforderungen, Möglichkeiten, Innovationen und Methoden.Auf dieser Veranstaltung hat der derzeitige Vorsitzende vonHuawei, Eric Xu, die KI-Strategie seines Unternehmens bekanntgegeben. Gleiches gilt für das Full-Stack-KI-Portfolio für sämtlicheSzenarien. Das KI-Portfolio von Huawei umfasst die neue Ascend-Serievon KI-Chips - die weltweit erste KI-IP- und Chip-Serie für eineVielzahl von Szenarien (weitere Informationen finden Sie weiterunten). Das Portfolio umfasst auch neue Produkte und Cloud-Services,die auf Ascend-Chip-Funktionen basieren. Mit seinem umfassendenKI-Portfolio zielt Huawei darauf ab, mittels überall vorhandenerIntelligenz die Entwicklung der Branche zu fördern und einevollständig vernetzte, intelligente Welt aufzubauen.Die KI-Strategie von Huawei hat fünf Schwerpunkte:1. Investition in KI-Forschung: Entwicklung grundlegenderFunktionen für maschinelles Lernen in Bereichen wieComputer-Sichtfähigkeit, natürliche Sprachverarbeitung,Entscheidungsfindung/Schlussfolgerung usw. Huawei legt besonderenWert auf maschinelles Lernen, das:- daten- und energieeffizient (d. h. geringerer Bedarf an Daten,Rechenleistung und Energie),- sicher und vertrauenswürdig sowie- automatisiert/autonom ist.2. Entwicklung eines Full-Stack-KI-Portfolios:- Bereitstellung ausgiebiger und erschwinglicher Rechenleistung- Bereitstellung einer effizienten und benutzerfreundlichenKI-Plattform mit umfassenden Pipeline-Services- Anpassung des Portfolios an sämtliche Szenarien, sowohleigenständige als auch kooperative Szenarien zwischen Cloud,Edge und Gerät3. Entwicklung eines offenen Ökosystems und Nachwuchsförderung:Weltweite Zusammenarbeit mit Akademien, Branchen und Partnern.4. Stärkung des vorhandenen Portfolios: Einführung vonKI-Denkweise und -Techniken in bestehende Produkte und Lösungen, zurSchaffung von Mehrwert und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.5. Steigerung der betrieblichen Effizienz bei Huawei: Wenden Siezur Steigerung von Effizienz und Qualität KI auf große Mengenroutinemäßiger Geschäftsaktivitäten an.Das Full-Stack-KI-Portfolio für sämtliche Szenarien von Huawei:Ausgiebige und erschwingliche Rechenleistung ermöglicht inklusive KIIm Rahmen seines Full-Stack-KI-Portfolios präsentierte Huawei heutedie Ascend KI-IP- und Chip-Serie, die weltweit erste KI-IP- undChip-Serie, die sämtliche Szenarien nativ bedienen kann, und das miteinem optimalen Maß an TeraOPS pro Watt. Die Ascend-Serie bietet insämtlichen Szenarien eine hervorragende Leistung pro Watt, sowohl beiminimalem Energieverbrauch als auch bei maximaler Rechenleistung inRechenzentren. Die einheitliche Architektur erleichtert außerdem dieBereitstellung, Migration und Verbindung von KI-Anwendungen inverschiedenen Szenarien.Die Ascend 910- und Ascend 310-Chips, die bei der heutigenVeranstaltung angekündigt wurden, spiegeln die führendeKI-Fähigkeiten von Huawei auf Chip-Ebene wider - der untersten Ebenedes Stacks. Durch diese Chips wird die KI-Einführung in allenBranchen erheblich beschleunigt.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://e.huawei.com/de/news/ebg/201810101135Pressekontakt:HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbHPatrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comBing HaoTel.: +49 (0) 176 10079267E-Mail: Bing.Hao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell