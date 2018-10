Huawei veröffentlicht IoT Cloud Service 2.0, um durch Kombination von Konnektivität, Cloud und Intelligenz das industrielle IoT zu ermöglichen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat auf der HUAWEI CONNECT 2018offiziell den IoT Cloud Service 2.0 veröffentlicht und seineIoT-Strategie "Bereitstellen einer IoT-Strategie und Aufbau einesÖkosystems" ("Provide IoT Infrastructure and Build up an Ecosystem")angekündigt. Huawei hat sich durch erweiterte Verbindungen,Cloud-Dienste und AI dazu verpflichtet, ein leistungsstärkeresindustrielles IoT aufzubauen sowie die industrielle Digitalisierungzu ermöglichen.Laut des Berichts Global Industry Vision (GIV) 2025, der vonHuawei veröffentlicht wurde, wird sich die Anzahl der vernetztenGeräte bis 2025 auf 100 Milliarden Stück belaufen. Um denIndustrieanwendungen gerecht zu werden, wird es viele hochwertigeVerbindungen geben. Daten, die durch ein allumfassendes Bewusstseinund entsprechende Wahrnehmung gewonnen werden, werden von jederIndustrie vollständig genutzt werden, um das industrielle IoT zufördern, die Effizienz der Industrie zu steigern und eineAktualisierung der Industrie anzukurbeln.Für den Aufbau einer IoT-Infrastruktur ist es vor allem notwendig,die Verbindungen zu erweitern, die Cloud-Dienste zu verbessern unddie AI-Leistung zu steigern. Huawei möchte eine zuverlässigeallumfassende Interkonnektivität realisieren, durch Cloud-Diensteeine schnelle Diensteinführung und globale Reichweite bieten sowiedie AI-Leistung für Industriepartner steigern, um ihreIoT-Anwendungen monetarisieren zu können. Dies kann Huawei durch dieKommunikationstechnologie gelingen, die das Unternehmen im Verlaufder letzten 30 Jahre entwickelt hat.Erweiterung von Verbindungen: eine zuverlässige allumfassendeInterkonnektivität ermöglichenVerbindungen sind das Fundament vom IoT. Um ein sicheres Fundamentzu schaffen, möchte Huawei nicht nur die Anzahl vorhandenerVerbindungen steigern, sondern auch überschaubare und kontrollierbareVerbindungen aufbauen, über die eine kontinuierliche Abdeckung, einereibungslose Weiterentwicklung sowie Sicherheit und Zuverlässigkeitim gesamten Netzwerk erreicht werden können. Huawei NB-IoT zeichnetsich durch seinen geringen Stromverbrauch, seine breite Abdeckung undhohe Kapazität aus, während es gleichzeitig eine reibungsloseEntwicklung hin zu 5G unterstützt. Huawei baut ein ausgereiftes sowieoffenes Ökosystem und bietet End-to-End-Sicherheitslösungen, dieChipsätze/OS, Datenübertragung und die IoT-Plattform umschließen. DieAnzahl der Geräte, die aktuell mit den IoT-Plattformen von Huaweivernetzt sind, beläuft sich weltweit auf 200 Millionen, von denen 90Millionen IoT-Geräte mit der eSurfing-Cloud von China Telecomvernetzt sind und die weltweit 1 Millionen vernetzte SmartCity-Infrastrukturgeräte umschließen.Verbesserung von Cloud-Diensten: allgegenwärtige IoT-DienstebereitstellenZukünftig wird es einen gewaltigen Bedarf an IoT-Verbindungengeben, d.h. IoT-Clouddienste können verbessert werden, indem sieüberall und jederzeit verfügbar gemacht werden. Durch dasZusammenspiel der OceanConnect IoT-Plattform und OceanConnect Edgewerden vollständige Abdeckung, flexible Dienste, eine einheitlicheVerwaltung, Dienstleistungskooperation und Datenkooperation möglich,wodurch die IoT-Clouddienste vom Netzwerkzentrum auf den Netzwerkrandausgeweitet werden.Steigerung der AI-Leistungen: IoT-Werte umgestaltenDie große Datenmenge, die durch Verbindungen gewonnen wird,erfordert eine intelligente Analyse für die Wertschöpfung.Intelligenz ist die entscheidende technologische Komponente für dieMonetarisierung von IoT. "Intelligenz" steht hinter den Algorithmenim Netzwerkzentrum und am Netzwerkrand und bezeichnet die Wahrnehmungvon Geräten. Geräte sind für ein intelligentes System von gleicherBedeutung wie die Sinnesorgane für den Menschen. Die Augen sind daswichtigste und effektivste Instrument von Menschen, um Informationenzu erwerben. Intelligente Kameras dienen somit als "Augen" für einevernetzte, intelligente Welt und werden ein wertvolles Instrumentsein, um Informationen für ein industrielles IoT zu gewinnen, wodurchfür die Industrie Mehrwert geschaffen wird. Huawei hat stark inAI-Chipsätze, softwaredefinierte intelligente Kameras,Edge-Videoanalyse und OceanConnect AI investiert. Durch die Förderungder AI-Leistung hilft Huawei Industriepartnern, ihre IoT-Anwendungenzu monetarisieren.Auf der HUAWEI CONNECT 2017 veröffentlichte Huawei den IoT CloudService 1.0 (DMP und AEP). Damit Industriekunden die Leistungen derIoT-Infrastruktur von Huawei (Konnektivität, Cloud und Intelligenz)leichter nutzen können, veröffentlichte Huawei dann den IoT CloudService 2.0, der sich durch drei wesentliche Verbesserungenauszeichnet:Zunächst bietet Huawei jenen Industrien, die ihre digitaleTransformation abschließen möchten, vorintegrierte Industrie-Suitenund Plattform-Clouddienste, wie z. B. vernetzte Fahrzeuge,intelligenter Transport, Smart City und Smart Campus.Industriepartner können innovative Anwendungen schneller undflexibler entwickeln. Es können mehr Szenarien untersucht werden, umneue, wertvolle Industrielösungen zu identifizieren, dieAI-Kompetenzen umschließen.Darüber hinaus hat Huawei, um die Verbindungen auf mehr Industrienauszuweiten, den einfachen Clouddienst IoT Hub freigegeben. Hierbeihandelt es sich um eine sichere und zuverlässige einfacheDienstleistung zur Geräteverwaltung, über die IoT-Geräte mit demNetzwerk leichter, sicherer und kostengünstiger verbunden werdenkönnen.Abschließend hat Huawei, um Partnerschaften im Ökosystem zuermöglichen, den OceanConnect Market für Produktinnovation, Displayund Handel mit integrierter Entwicklung, Einführung und O&M-Toolsveröffentlicht.Michael Ma, Präsident der Huawei Cloud Core Network Produktlinie,sagte: "Huawei hofft, sich mit Partnern zusammentun zu können, um dasindustrielle IoT zu ermöglichen und den Markt durch Kombinieren vonIoT und Intelligenz auszuweiten. Huawei und unsere Partner könnensich zusammenschließen, um sich gemeinsam für eine vollständigvernetzte, intelligente Welt einzusetzen und diese möglich zumachen."Die HUAWEI CONNECT 2018, Huaweis globale jährlicheFlaggschiff-Konferenz für die IKT-Industrie, fand vom 10. bis 12.Oktober 2018 in Shanghai statt. Die Konferenz möchte zum Aufbau eineroffenen, kooperativen und gemeinsamen Plattform beitragen, diezusammen mit Kunden erörtern wird, wie die neuen Möglichkeitengenutzt werden können und eine intelligentere Zukunft geschaffenwerden kann. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen: https://www.huawei.com/cn/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_bannerFoto -https://mma.prnewswire.com/media/774052/Huawei_Michael_Ma.jpgPressekontakt:Sharon+86-18676695961xiaoyun1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell