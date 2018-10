Huawei veröffentlicht Intent-Driven CloudCampus Solution der nächsten Generation

Mit dieser neuen Lösung werden ein proaktivesErfahrungsmanagement, eine automatisierte geschlossene Fehlerbehebungund eine schnelle Abwehr unbekannter Bedrohungen durch den Aufbaueines intelligenteren, einfacheren und sichererenUnternehmenscampusnetzwerks erzielt.Shanghai (ots/PRNewswire) - Im Vorfeld der anstehenden HUAWEICONNECT 2018 hat Huawei heute seine Intent-Driven CloudCampusSolution der nächsten Generation angekündigt. Dieses aktuellsteAngebot des Campusnetzwerks bietet verschiedene Innovationen, u. a.die Technologie zur Optimierung der WLAN-Leistung des modernenSmartRadio, die KI-gesteuerte, intelligente O&M-Engine CampusInsightund den KI-gesteuerten, proaktiven Schutz der Sicherheit vonCampusnetzwerken. Durch diese Vorzüge trägt diese Lösung dazu bei,ein digitales Campusnetzwerk zu schaffen, das jedem Nutzer in jederAnwendung und zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Erfahrung bietet."Wir glauben daran, dass zukünftige Campusnetzwerke bald dreientscheidende Eigenschaften haben werden: überall verfügbares WLAN,intelligentes O&M und cloud-basierte Verwaltung", sagte Zhao Zhipeng,Geschäftsführer der Campus Network Domain von Huawei. "ZurUnterstützung digitaler Anwendungen werden zukünftige Campusnetzwerkeintelligenter als je zuvor werden. Huaweis aktuellste Intent-DrivenCloudCampus Solution verwendet ein hohes Datenaufkommen, KI undTechnologien zur Optimierung der WLAN-Leistung des SmartRadio, um dieZukunft ins Heute zu bringen und um Business-Anwender dabei zuunterstützen, ständig erreichbare Netzwerke mit verifizierterAnwendererfahrung und vereinfachtem O&M zu schaffen."Huaweis Intent-Driven Cloud Campus Solution der nächstenGeneration behandelt drei entscheidende Herausforderungen, denen sichBusiness-Campusnetzwerke ausgesetzt sehen. Erstens kommt es zu immerhäufigeren Beschwerden der Anwender über instabile WLAN-Verbindungund niedrige Qualität, da die Anwendung von mobilen Office- undAudio-/Videoanwendungen ständig zunimmt. Zweitens sind dieNetzwerkadministratoren nicht dazu in der Lage, anwender- undanwendungsbezogenene Fehler zurückzuverfolgen und abzugrenzen.Drittens hat sich der verschlüsselte Datenverkehr, u. a. durch HTTPS,deutlich erhöht und Angreifer können diesen Datenverkehr ausnutzen,um traditionelle Detektionsmethoden zu umgehen, die auf einesignaturbasierte Abwehr setzen. Somit sehen sich dieKernvermögenswerte des Unternehmens sehr risikoreichen Umfeldernausgesetzt.Huaweis Intent-Driven Cloud Campus Solution der nächstenGeneration tritt gegen diese Herausforderungen, mit drei wichtigenInnovationen an:- Die aktuellsten WLAN-APs von Huawei (802.11ac Wave 2 und 802.11ax)werden die SmartRadio-Technologie unterstützen. Durch dieseTechnologie ist es auf einfache Weise möglich, sich derHerausforderung zu stellen, qualitativ hochwertigeWLAN-Verbindungen für die ständig zunehmenden Audio- undVideo-Streaminganwendungen in den Büros des Unternehmensbereitzustellen. Für den Einsatz von traditionellem WLAN bedarf esprofessioneller Netzwerkplanung sowie hochqualifizierterO&M-Techniker. Huaweis WLAN-APs mit SmartRadio-Technologie bieteneinen wesentlich einfacheren Ansatz, der u. a. Dynamic FrequencyAssignment (DFA), intelligentes Roaming und Load Balancig,intelligenten Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) sowieweitere Algorithmen zur Optimierung beinhaltet. Mit diesenFähigkeiten ist das WLAN-Netzwerk in der Lage, sich automatischanzupassen und zu optimieren. Diese Optimierung verbessert in derRegel die Kapazität des gesamten Netzwerks um mehr als 30 Prozentund sorgt für eine deutliche Verbesserung der Audio- undVideoerfahrung jedes Benutzers.- KI-gesteuerte, intelligente O&M-Engine CampusInsight. Diesesaktualisierte CampusInsight bettet KI-Technologie in die O&M desCampusnetzwerks ein und erzielt hierdurch eine Ursachenanalyse fürFehler am drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk. CampusInsightverwendet außerdem SmartPersona-Technologie, um die Ursache für dieschlechte Qualität bei Anwendern proaktive vorauszusagen undOptimierungen zu implementieren, wodurch die Behebung vonNetzwerkfehlern von Stunden auf Minuten beschleunigt wird.- Encrypted Communication Analytics (ECA) für KI-gesteuerteIdentifikation und Abwehr von unbekannten Gefahren undverschlüsseltem Datenverkehr. Dieses System stützt sich auf dieSicherheitsmessungen durch Schalter, um die Eigenschaften desverschlüsselten Verkehrs zu erfassen. Durch die Verwendung voncloudbasierten KI-Modellen, die auf große Mengen von schadhaftemverschlüsselten Datenverkehr geschult wurden, identifiziert HuaweisCIS schadhaften verschlüsselten Datenverkehr mit einerErkennungsrate von mehr als 99 Prozent sowie einerFalschmeldungsrate von weniger als 0,01 Prozent. Die Zeit, in derBedrohungen beseitigt werden, wird von Tagen auf Minuten reduziert.Huawei wird außerdem eine Reihe neuer IDN-ready Campus-Switchesherausbringen, die für eine deutliche Steigerung derTerminalzugangskapazität sorgen können und die fortschrittlichenFunktionen der Intent-Driven CloudCampus Solution durchSoftwareupgrades unterstützen können."In der Zukunft wird sich der Digitalisierungsprozess jedesUnternehmens maßgeblichen Veränderungen der Netzwerkzugriffsebeneausgesetzt sehen. In den vergangenen Jahren haben wir großen Wert aufInvestitionen in intelligente, drahtlose und cloudbasierteInnovationen im Bereich Campusnetzwerke gelegt", kommentierte ZhongKaisheng, Präsident der Huawei Switch & Enterprise Gateway ProductLine. "Huaweis Intent-Driven CloudCampus Solution unterstützt dieseVeränderungen durch den Aufbau eines "fruchtbaren Umfelds" und einerPlattform für digitale Dienstleistungen und Unternehmen."Pressekontakt:Sandra Wang86-18617036622sandra.wang@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell