Huawei veröffentlicht AI Fabric-Whitepaper für den Aufbau intelligenter und verlustfreier Netzwerke in Rechenzentren

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei veröffentlicht dasWhitepaper AI Fabric, Intelligent and Lossless Data Center Network inthe AI Era (https://e.huawei.com/en/material/onLineView?MaterialID=2d91d86926e7467e815a5d54615a3ec8)(AI Fabric - Intelligente undverlustfreie Netzwerke in Rechenzentren im Zeitalter der künstlichenIntelligenz)Das Whitepaper beschreibt die Dringlichkeit und Notwendigkeit fürden Aufbau eines intelligenten und verlustfreien Netzwerks inRechenzentren durch Nutzung von künstlicher Intelligenz zurMonetarisierung von Datenwerten. Darin werden die einzigartigentechnischen Vorzüge und Vorteile für den Kunden erläutert, die durchdie Nutzung von AI Fabric (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network) fürden Aufbau eines intelligenten und verlustfreien Netzwerks entstehen,das sich durch keinerlei Paketverlust, niedrige Latenz und hohenDurchsatz auszeichnet. Die Veröffentlichung dieses Whitepaper stellteine wertvolle Referenz für den Aufbau von Netzwerken der nächstenGeneration in Rechenzentren dar.Die Datenanalyse zeigt, dass 67 Prozent der CEOs aus 2.000grenzüberschreitenden Unternehmen die Digitalisierung als Kernelementihrer Strategien identifiziert haben.Die Nutzung von KI zur Ermittlung von Intelligenz aus riesigenDatenmengen während der Digitalisierung ist gängige Praxis. HuaweisGlobal Industry Vision (GIV) sieht voraus, dass sich die KI bis 2025in 86 % der Unternehmen etablieren wird. Dabei wird die Nutzung vonKI für die Entscheidungsfindung, Umgestaltung der Geschäftsmodelleund Ökosysteme und Neugestaltung der Kundenerfahrung eine wichtigeAntriebskraft sein.KI treibt die Transformation der IKT-Architektur voran.Speichermedien werden von Festplattenlaufwerken (HDDs) aufSolid-State-Laufwerke (SSDs) umgestellt, die Latenz wird um dasHundertfache reduziert und CPUs für die Datenverarbeitung werdendurch GPUs (oder sogar dedizierte KI-Chips) mit einer hundertfachenLeistungsverbesserung ersetzt.Latenzengpässe erzwingen die Entwicklung einerNetzwerkkommunikation von TCP/IP zu Remote Direct Memory Access(RDMA). Eine verteilte Anwendungsarchitektur verstärkt dieZusammenarbeit zwischen Servern. Darüber hinaus verschlimmern derN:1-Datenaustausch und Datenpakete mit großen Bytes dieNetzwerküberlastung.Die Entwicklung von Kommunikationsprotokollen und Änderungen derAnwendungsarchitektur erfordern nicht nur einenNetzwerktransformation, sondern auch intelligente Planung und eineverlustfreie Weiterleitung, um keinerlei Paketverlust, niedrigeLatenz und einen hohen Durchsatz für intelligente und verlustfreieNetzwerke in Rechenzentren zu erzielen.Auf der HUAWEI CONNECT 2018 stellte Huawei die AI FabricIntelligent and Lossless Data Center Network (https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/ai-fabric-network)-Lösung vor, um Kunden beim Aufbau von RDMA-Netzwerkenzu unterstützen, die mit herkömmlichen Ethernet-Netzwerken kompatibelsind.Diese Lösung bietet optimale Leistung ohne Paketverlust, mitniedriger Latenz und einem hohen Durchsatz für Rechenzentren. DasWhitepaper beschreibt den innovativen AI Fabric-Algorithmus vonHuawei in Bezug auf Überlastungs-Management und Flusssteuerung. EinNetzwerk führt drei Arten von Datenverkehr: LAN, SAN und IPC.Laut EANTC, einem unabhängigen Testinstitut in Europa, kann AIFabric von Huawei die Kommunikationsdauer zwischen HPC-Knoteneffektiv um bis zu 40 Prozent reduzieren und dadurch die Effizienzinnovativer Services, wie beispielsweise KI-Training, erheblichverbessern."Die Popularität des RDMA-Netzwerks entwickelt sich zu einemTrend. Es wurde bereits in einigen führenden Internetunternehmeneingesetzt", so Leon Wang, General Manager der Huawei Data CenterNetwork Domain. "Intelligente und verlustfreie Netzwerke inRechenzentren haben Netzwerke im Zeitalter der künstlichenIntelligenz transformiert. AI Fabric von Huawei stellt eineinnovative Lösung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz dar. Esbeschleunigt Datenverarbeitung und Speichereffizienz und bietetUnternehmen eine Vielzahl von ROIs.AI Fabric von Huawei konnte erfolgreich in führenden Unternehmenaus der Internet- und Finanzwelt kommerzialisiert werden. Es verhilftInternetunternehmen zu einem effizienteren KI-Training und esbeschleunigt die autonome Kommerzialisierung. AI Fabric verbessertedie Cloud-Speicherleistung der China Merchants Bank um 20 Prozent undist im Bereich des Retail Banking 3.0 führend.Das vollständige Whitepaper können Sie unter folgendem Linkeinsehen: AI Fabric, Intelligent and Lossless Data Center Network inthe AI Era (https://e.huawei.com/en/material/onLineView?MaterialID=2d91d86926e7467e815a5d54615a3ec8&utm_medium=display&utm_source=other&utm_campaign=EEBGHQ197102L).Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von IKT (Informations-und Kommunikationstechnologie)-Infrastruktur und intelligentenGeräten. Mit integrierten Lösungen in den vier SchlüsselbereichenTelekommunikationsnetzwerk, IT, intelligente Geräte undCloud-Services möchten wir die Digitalisierung jeder Person, jedemHeim und jedem Unternehmen für eine vollständig vernetzte,intelligente Welt nahebringen.Das End-to-End-Portfolio der Produkte, Lösungen undDienstleistungen von Huawei ist wettbewerbsfähig und sicher. Dieoffene Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern versetzt uns in die Lage,dauerhafte Werte für unsere Kunden zu schaffen, Menschen zubefähigen, das Leben zu bereichern und Innovationen in Unternehmenjeder Form und Größe anzuregen.Bei Huawei konzentrieren sich Innovationen auf die Bedürfnisse derKunden. Wir investieren viel in die Grundlagenforschung undkonzentrieren uns dabei auf technologische Durchbrüche, die die Weltvoranbringen. Wir beschäftigen mehr als 180.000 Mitarbeiter und wirsind in über 170 Ländern und Regionen tätig. 