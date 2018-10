Huawei veröffentlicht AI Developer Enablement Program

Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hat sein AI DeveloperEnablement Program (KI-Entwickler-Freigabeprogramm) auf der HUAWEICONNECT 2018 herausgegeben. Das Programm unterstützt Huawai beiseiner Zusammenarbeit mit Entwicklern, Partnern, Universitäten undForschungseinrichtungen. Huawei verwendet das Programm zur Schaffungeines besseren Entwicklungs-Ökosystem, das KI-Ressourcen,-Plattformen, -Kurse und gemeinsame Lösungen stützen kann. Huaweimöchte mit Partnern zusammenarbeiten, um ein kostengünstiges,effektives, verlässliches und inklusives KI-Ökosystem zu schaffen.Zheng Yelai, Vizepräsident von Huawei und Präsident der HuaweiCloud BU zufolge bietet das AI Developer Enablement Program vonHuawei eine Plattform für technische Kommunikation, Begabtenförderungund Innovation für Entwickler, Tutoren und Partner von Huawei.Für Entwickler beinhaltet das Programm:- 20-stündiges kostenloses Einführungstraining- Dreiwöchiges KI-Trainingscamp für Anfänger- Wettbewerbe für KI-Entwickler- Innovationsinkubationscamp für Spitzentalente zur Umsetzung vonR&D-Erfolgen in kommerziellen AnwendungenHuawei unterstützt seine Partner durch:- Schaffung gemeinsamer Lösungen basierend auf derKI-Computerplattform und Entwicklerplattform von Huawei zurFörderung von KI-Anwendungen in zahlreichen Branchen- Bildung einer KI-Förderungskooperation zur Schaffung einesgemeinsamen Innovations-Labs- 1000 kostenlose Bereitstellungsumgebungen einschließlichEntwicklungsmodule und -boards- Bereitstellung von Fachressourcen, geförderten gemeinsamen Lösungenund erweiterter Unterstützung für KI-Produkteinführungen undtechnische Durchführungen für die ersten 20+- Teilung von Marktressourcen mit Partnern und engere Zusammenarbeitfür eine verstärkte MarktausweitungFür Hochschulen und Forschungseinrichtungen beinhaltet derKI-Talentförderungsplan von Huawei:- Investition von über 140 Millionen USD in KI-Talentförderung(einschließlich KI-Ressourcen und KI-Suits der HUAWEI CLOUD).- Zusammenarbeit mit Hochschulen und wissenschaftlichenForschungsinstituten zur Entwicklung von KI-Kursen,Veröffentlichung von Fachbüchern und Unterstützung von Forschungund Talentförderung- Hilfe für Hochschulen und Forschungsinstitute beim Aufbau vonKI-Akademien und -Instituten, bei der Schaffung von KI-Labs undTeilnahme an KI-Programmen des Bildungsministeriums.- Hilfe für Hochschulen bei der Schulung von KI-Lehrkräften.Studenten können Prüfungen ablegen, um Huawei AI-Zertifikate zuerhalten.- Unterstützung der Teilnahme von Hochschulen an der Huawei CloudOpen Community und bei der Schaffung einer Kommunikationsplattformfür Hochschulen, Forschungsinstituten und KI-Experten von Huawei.- Bereitstellung der Computertechnologien auf Huaweis KI-Plattformfür Hochschulen und Forschungsinstitute zur Förderung von Forschungund Untersuchung im Bereich KI.- Aktuell hat Huawei die KI-Begabtenförderung an acht Hochschulen inChina begonnen, einschließlich am Institute for InterdisciplinaryInformation Sciences der Tsinghua University, an der University ofScience and Technology of China, Zhejiang University, Shanghai JiaoTong University, Nanjing University, Southeast University, XidianUniversity, und am Institute of Acoustics an der Chinese Academy ofSciences.Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen undintelligenten Geräten der Informations- und Kommunikationstechnologie(ICT).Für weitere Informationen besuchen Sie Huawei bitte online unterwww.huawei.com.Pressekontakt:Joy Li+86-17724276237liyi32@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell