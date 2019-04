Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf dem Global Education DigitalTransformation Summit in Shanghai, China, veröffentlichte Huaweiheute ein neues Whitepaper unter dem Titel "Design Guide for CampusWi-Fi Networks in the Wi-Fi 6 Era v1.0". Als weltweit ersteInformationsschrift seiner Art stützt sich das Whitepaper auf Huaweisumfassende Kenntnisse zu 5G-Technologien und nachweisbaren Erfolge inüber 1000 Campusnetzwerken im globalen Bildungssektor. In der Studiedefiniert Huawei neun typische Wi-Fi-Verteilungsszenarien und bieteteinheitliche Beurteilungskriterien für Planung und Design von Wi-Fi6-Netzwerken für Campi. Sämtliche der im Whitepaper erwähntenHighlights sind als bedeutender Schritt in Richtung innovativeBildungsparadigma zu verstehen, die digitale Talententwicklung ineine neue Ära führen.In der Informationsschrift zeigt sich Huawei als führenderAnbieter detaillierter Richtlinien für die Erstellung individuellerWi-Fi 6-Netzwerke für sämtliche Campus-Szenarien. Laut desWhitepapers verhelfen immersive Bildungsmethoen wie Virtual Reality(VR) und Augmented Reality (AR) Interaktion und Engagement vonLehrern und Lernenden zu einem Wandel; Live-Streams undFernunterricht sorgen für einen personalisierteren Talentanbau.Die Wi-Fi 6-Era zeichnet sich ab. Aufkommende Technologien lassenneue Lehrmethoden mit einer nie zuvor erreichten Geschwindigkeitentstehen. Bandbreite und Latenzzeiten stellen keine Engpässe mehrdar, die die digitale Talententwicklung beeinträchtigen;diversifizierte und personalisierte Lehrerfahrungen werden in Kürzeüberall zugänglich sein.Um Schritt halten zu können, enthüllt Huawei in seinem Whitepapereine innovative Bewertungsmethode, die Key Performance Indicators(KPIs) mit Key Quality Indicators (KQIs) vereint. ZurAuseinandersetzung mit den verschiedenen architektonischen Strukturenund Benutzerzugriffsmerkmalen der Mehrheit pädagogischer Campidefiniert Huaweis Whitepaper neun typische Campusszenarien, diesowohl konventionelle als auch VR-Klassenzimmer, Büros,Konferenzräume, Auditorien, Bibliotheken, Laboratorien, Cafeterias,Spielplätze und Studentenwohnheime umfassen. Für jedes dieser neunSzenarien fasst Huawei Wi-Fi 6-Netzwerkaufbau-Verfahren undSpezifikationen zur Geräteauswahl zusammen und standardisiert sie.Die Richtlinien repräsentieren weitreichende Empfehlungen, um denEinsatz von Wi-Fi 6-Netzwerken zu erleichtern und Betrieb und Wartung(Operations & Management, O&M) für den gesamten Bildungssektorzugänglich zu machen.Huawei Wi-Fi 6 setzt revolutionäre 5G-Technologien wieintelligente Antennen und Funk-Kalibrierung wirksam ein und bietetzusätzlich tiefe Einsichten in Campus-Netzwerke, umbandbreitenintensive und latenzempfindliche Anwendungsfälle wieVR-Klassenzimmer, Büros und Bibliotheken optimal bedienen zu können.Huawei Wi-Fi 6 Access Points (APs) zeichnen sich durch eineeinzigartige Antennentechnik von hoher Dichte aus und bietenindustrieweit die meisten Radio- und Spatial-Streams. Diese Vorteileunterstützen Terminal-Parallelität für Szenarien von hoher Dichte wieKlassenzimmer, Konferenz- und Hörsäle auf optimale Weise. HuaweiWi-Fi 6 bietet nicht nur Lehrern und Schülern bzw. Studentenjederzeit und überall ein optimales Erlebnis sondern überzeugtdarüber hinaus auf flexiblere, einfachere und agilere Weise mitinnovativen Bildungsparadigmen.Lu Qi, Vice President der Abteilung Marketing & Solution Sales vonHuawei Enterprise BG, bezeichnete Bildungseinrichtungen selbstbewusstals Inkubator innovativer Technologien. Die Veröffentlichung vonHuaweis "Design Guide for Campus Wi-Fi Networks in the Wi-Fi 6 Erav1.0" soll die Nutzung von Wi-Fi 6 im Bildungssektor beschleunigenund revolutionäre Technologien dazu befähigen, Bildung zumodernisieren und Talententwicklung optimaler zu fördern.Li Xing, Vice President des Campus Network Domains von HuaweisDatenkommunikations-Produktlinie, bezeichnet Huawei alsIndustrieführer für kommerzielle Wi-Fi 6-Produkte, die von der TollyGroup, einer internationalen maßgebenden Prüforganisation,verifiziert sind. Laut Tolly weisen Huaweis kommerzielle Wi-Fi6-Produkte unter allen getesten Produkten die höchsteLeistungsfähigkeit auf. Kontinuierliche Wi-Fi-Innovationen verhelfender gesamten Technologiebranche zu Fortschritt und schaffen eine neueÄra digitalen Wandels für den Bildungsektor.Das Whitepaper steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung:https://e.huawei.com/en/material/networking/wlan/b9e4b26048274d5181f9394495c5dee4Pressekontakt:Mara Chen+86-755-8924-7590chenruxin@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell