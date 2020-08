Huawei verkündet weltweite Markteinführung seines neuen Gaming-Hubs für Mobilgeräte - das HUAWEI GameCenter

Peking (ots/PRNewswire) - Huawei gab heute die Markteinführung seiner offiziellen Spieleservice- und Vertriebsplattform HUAWEI GameCenter in 33 Ländern und Regionen weltweit bekannt. GameCenter ist eine Plattform, die entwickelt wurde, um Gaming-Communitys auf Mobilgeräten durch qualitativ hochwertigen Inhalt und Belohnungen zusammenzubringen. Huawei-Nutzer in Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, Afrika, im Nahen Osten und in anderen Regionen können sich jetzt auf ein noch unterhaltsameres Gaming-Erlebnis freuen, wenn sie das HUAWEI GameCenter über die AppGallery herunterladen und nutzen.Eine neue Gaming-Welt speziell entworfen für ein Gaming-Erlebnis auf höchstem NiveauGameCenter ist eine allumfassende Spieleservice-Plattform, die Spieler durch zwei Hauptdienste - Inhalte und Nutzer-Wohlbefinden - eine einzigartige und noch erlebnisreichere Erfahrung bietet. Mit GameCenter haben Nutzer Zugriff auf vorbestellte, neue und beliebte Spiele. Zudem können Nutzer von den exklusiven Onlinespiele-Paketen und Angeboten beim Spielen profitieren, durch die sie ihre Profile erweitern, weitere Rabatte ergattern und unglaubliche Vorteile genießen können. Zu den Top-Vorteilen zählen:- Gehören Sie zu den Ersten, die von neuen Spieleveröffentlichungen erfahren, und testen Sie diese Spiele GameCenter ist die Plattform für die weltweite Markteinführung von vorgestellten Spielen, die es ausschließlich auf der Plattform von Huawei gibt. Dazu gehören Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land und viele mehr. Nutzer können auch andere neue Spiele wie Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA und viele weitere entdecken. - Verpassen Sie keine weltweit beliebten Spiele Zu den beliebten Spielen, die Spieler im GameCenter genießen können, zählen: Idle Heroes, The Origin of Chaos, Brain Out, AFK Arena, Rise of Kingdoms: Lost Crusade, Lords Mobile, Asphalt 9: Legends - Epic Car Action Racing Game, Saint Seiya Awakening: Knights of Zodiac, Perfect world und viele mehr. - Genießen Sie exklusive Geschenke und Angebote im GameCenter Auf der Plattform können sich Nutzer an verschiedenen, exklusiven Wohlfühl-Paketen erfreuen, die es nur im HUAWEI GameCenter gibt. Beim Spielen von Last Day Rules: Starship Legion-AMG können Spieler zum Beispiel exklusive Vorteilspakete wie Goldmünzen oder zeitlich begrenzte Gegenstände erhalten und haben so eine bessere Zeit beim Spielen. Des Weiteren warten Überraschungsvorteile auf die Nutzer, die sie beim Erkunden dieses neuen Gaming-Hubs entdecken können.Mit GameCenter können Entwickler nicht nur Spieler weltweit anlocken und halten, sondern auch einen Geschäftserfolg erzielenFür Entwickler, die mit Huawei zusammenarbeiten, bietet die Markteinführung von GameCenter die Gelegenheit, ein Publikum von über 700 Millionen Huawei-Nutzern weltweit zu erreichen. Die 1,6 Millionen HMS (Huawei Mobile Services) Entwickler tüfteln bereits an einzigartigen, neuen Erlebnissen, die auch die Chipset-Device-Cloud-Fähigkeiten von Huawei nutzen. Mithilfe des umfangreichen HMS-Netzwerks, das Ressourcen für alle Eventualitäten, globale Vertriebskanäle sowie ein Rundum-Betriebsmanagement und Support bietet, erschließen diese Entwickler auch das Potenzial, sogar noch mehr treue Fans zu erreichen. Zurzeit unterhält HUAWEI GameCenter Partnerschaften mit den weltweiten besten Spieleunternehmen wie Lilith games, IGG, Gameloft, Forshow, etc.Spiele-Entwicklern bringt die Einführung von GameCenter sogar noch weitere Vorteile wie:- Kostenloser, professioneller Bewertungsservice für Entwickler, um Feedback vor Ort zu Spielen aus anderen Ländern zu erhalten. Dies hilft Entwicklern dabei, ihre Apps zu lokalisieren, sodass die Dienste und Angebote rund um die Spiele relevanter und aufregender für Spieler auf verschiedenen Märkten sind. - Huawei bietet Entwicklern, die ihre Spiele in den HMS Core integrieren müssen, bei Bedarf technischen Support an, um die Integration mit HMS Core reibungslos zu gestalten. - Zugang zum "Shining-Star"-Programm, zu dem ein Prämienfond mit 1 Milliarde USD gehört und das verschiedene Dienstleistungen anbietet. Dazu zählen auch ein vollständiger App-Entwicklungslebenszyklus, Fonds für Entwicklungsinnovationen, Nutzerwachstum, Marketing und andere für Entwickler relevante Aspekte. - Entwickler genießen einen vorteilhaften Anteil am Gewinn, wenn sie mit Huawei entwickeln. Zudem bieten wir Entwicklern einen Werbe- und Reklamebereich im GameCenter, um noch mehr Kunden zu erreichen.In zukünftigen Upgrades wird es im GameCenter auch eine eigene soziale Community geben. Auf diese Weise können Spieler die Plattform nutzen, um Kontakt zu schließen, neue Freunde zu gewinnen und Fan-Communities mit gleichen Interessen aufzubauen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1222907/GameCenter.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1222908/Gaming.jpgPressekontakt:Zhu Yiwenzhuyiwen4@huawei.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111965/4670712OTS: Huawei Consumer Business GroupOriginal-Content von: Huawei Consumer Business Group, übermittelt durch news aktuell