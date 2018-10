Huawei verhilft Kunden über intelligente Cloud-Datenzentren zu mehr Innovation

Würdigung mehrerer Kunden mit dem "Preis fürCloud-Datenzentrums-Supernutzer 2018"; Freigabe derFull-Stack-Private-Cloud-Lösung "FusionCloud 6.5"Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei hielt heute auf der "HUAWEICONNECT 2018" einen Gipfel unter dem Motto "Intelligenz aktivieren:der innovative Weg zu intelligenten Cloud-Datenzentren" (ActivateIntelligence: The Innovative Path to Intelligent Cloud Data Centers).Hou Jinlong, Huaweis President der Produktlinie "IT", hielt auf demGipfel eine Rede zum Thema "Intelligenz aktivieren: der innovativeWeg zur intelligenten Full-Stack-Cloud von Huawei" (ActivateIntelligence: Innovative Path to Huawei Intelligent Full-StackCloud). Vertreter von Finanz-, Gesundheits-, Energie- undInternet-Unternehmen sprachen über ihre gemeinsamenInnovationspraktiken auf den Feldern künstliche Intelligenz, Cloudund HPC. Huawei würdigte bestimmte Kunden mit dem "Preis fürCloud-Datenzentrums-Supernutzer 2018" (Cloud Data Center Super UserAward 2018), um deren anhaltende Unterstützung von Huaweianzuerkennen. Auch gab Huawei die Full-Stack-Private-Cloud-Lösung"FusionCloud 6.5" frei und führte die für einsatzkritischeAnwendungen bestimmte Cloud-Speicher-Lösung neuer Generation"FusionStorage" ein. Diese Lösungen erweitern Huaweis beträchtlichesSortiment an Cloud- und Speicher-Support um neue Fähigkeiten undhelfen, ein solides Fundament für die Entwicklung einerintelligenzbasierten Welt zu legen.Hou Jinlong: "Durch umfangreiche Anwendungen von KI-Technologienbewegen wir uns auf eine intelligentere Welt zu. Huawei hat sichverpflichtet, KI-Technologien mit IT-Infrastruktur wie z. B.Cloud-Datenzentren sowie intelligentem Cloud-Computing undintelligenter Cloud-Speicherung zu integrieren und Kunden zu helfen,in ihren digitalen und intelligenzbasierten Transformationengeschäftlichen Nutzen zu generieren - durch den Einsatz vonFull-Stack-Cloud-Lösungen mit Wartungsfähigkeiten über den gesamtenNutzungszyklus und hoher Wettbewerbsfähigkeit das Ökosystembetreffend."Zur Würdigung der Unterstützung durch seine Kunden präsentierteHuawei folgenden unter ihnen den "Preis fürCloud-Datenzentrums-Supernutzer 2018":- Jahresbeste Innovationspraktiken: China Merchants Bank (CMB)- Jahresbeste digitale Transformation eines Unternehmens: Sonatrach- Jahresbeste KI-Exploration im Gesundheitswesen: KingMed Diagnostics- Jahresbeste Cloud-Dienst-Umsetzung: Sina Corporation- Jahresbeste Praktiken für Cloud-Datenzentren: China Mobile GroupBeijing Co., Ltd.- Jahresbeste größte Verbesserung der IT-Effizienz: Sberbank ofRussia- Jahresbeste Cloud-Transformation: Harbin Pharmaceutical Group Co.,Ltd.- Jahresbeste Huawei-Cloud-Praktiken: Kingnet Network Co., Ltd.Auf dem Gipfel gab Huawei zudem dieFull-Stack-Private-Cloud-Lösung nächster Generation "FusionCloud 6.5"frei und führte die für einsatzkritische Anwendungen vorgeseheneCloud-Speicher-Lösung neuer Generation "FusionStorage" ein.FusionCloud 6.5 wartet mit zahlreichen neuen Fähigkeiten auf:- Verglichen mit FusionCloud 6.3 bietet FusionCloud 6.5 mehr als 50Cloud-Dienste in neun Kategorien an. FusionCloud 6.5, mit ihrenerweiterten Fähigkeiten in den Bereichen KI-gesteuertes heterogenesComputing, Enterprise Intelligence und Hybrid-Cloud, ermöglicht es,Huaweis Full-Stack-KI-Lösungen auf Private-Cloud-Plattformeneinzusetzen, und bietet Cloud-Edge-Cloud-Synergie. Mit einem Blickauf das Networking der nächsten Generation versetzt die FusionCloud6.5 Unternehmen in die Lage, Daten von Private-Clouds an den Randdes Internets auszubauen.- Huaweis FusionCloud-Lösung hilft Unternehmen, eine groß angelegte,intelligente Edge-Computing-Verwaltung und -Kooperation umzusetzen.FusionCloud 6.5 erweitert auch die Integration von Algorithmen undAnwendungen unabhängiger Software-Anbieter (ISV), so dass ISV ihreKI-Algorithmen und -Anwendungen rasch in Private-Cloud-Plattformenintegrieren können.- Huaweis FusionCloud-Private-Cloud-Lösung bietet eine einheitlicheNutzungserfahrung - gewährleistet innerhalb und außerhalb desBetriebsgeländes konsistente Konnektivität durch standardisiertePublic-Cloud- und Private-Cloud-Architekturen. FusionCloud 6.5unterstützt Cloud-Computing-Dienste wie "Infrastruktur als Dienst"(IaaS), "Plattform als Dienst" (PaaS) und "Daten als Dienst"(DaaS), wie sie heute zunehmend nachgefragt werden.- FusionCloud 6.5 teilt sich einheitliche Architekturen,Programmierschnittstellen (API), Dienste und Ökosysteme mit derHUAWEI CLOUD, wodurch Nutzer mehr als 100 Online-Cloud-Dienstenutzen können. Die Lösung kann durch Hybrid-Clouds zudem mit AmazonWeb Services (AWS), Azure und anderenDrittpartei-Public-Cloud-Plattformen verbunden werden. DieseVielseitigkeit ermöglicht ein nahtloses Cloud-übergreifendesDeployment und Migrieren von Geschäftsbelangen - zur langfristigenUnterstützung der geschäftlichen Entwicklung. FusionCloud 6.5bietet Full-Stack-Dienste, eine Full-Stack-Plattform und einFull-Stack-Ökosystem, um seinen Kunden zu helfen, die Anforderungender digitalen Transformation zu erfüllen.Die FusionStorage-Lösung neuer Generation wartet mit erweitertenCloud-Speicher-Fähigkeiten für einsatzkritischeUnternehmensanwendungen auf:- FusionStorage nutzt die technologischen Innovationen im Bereich vonSpeicher-Software und die Kompatibilität mit branchenführenderHardware - bietet ultimative Leistung, robuste Zuverlässigkeit undauf Abruf nutzbare Speicher-Ressourcen-Dienste für einsatzkritischeAnwendungen. Mit dieser Plattform können Unternehmen dieHerausforderungen der Migration von Kernanwendungen in die Cloudohne Weiteres meistern.- FusionStorage bietet Fähigkeiten für die dezentrale lineareErweiterung, darunter die lineare Erweiterung der Speicherkapazitätauf EB-Niveau, der IOPS und Durchsatzrate. FusionStorageimplementiert auch die koordinierte Speicherung vonHybrid-Cloud-Daten innerhalb und außerhalb des Betriebsgeländes undüberzeugt durch branchenführende Zuverlässigkeit undBenutzerfreundlichkeit, sodass einsatzkritische Anwendungen sicherin Cloud-Ressourcen-Pools laufen können.- FusionStorage bietet Nutzern auch eine mehrschichtige Absicherungin Bezug auf die Geschäftskontinuität, die Nutzer nach Bedarfeinsetzen können. FusionStorage, ausgestattet mit Huaweisbesonderer, vollständig dezentraler, Gateway-freierActive/Active-Lösung, überzeugt durch eine 99,9999 prozentigeZuverlässigkeit auf Lösungsebene - für ununterbrocheneGeschäftsabläufe in Virtualisierungs- und Datenbankszenarien.Weiterhin bietet die Lösung die in der Branche einzige Technologieasynchroner Replikation, die - für Datensicherungsszenarien übergroße Entfernungen - ein Recovery Point Objective (RPO) auf derEbene von Sekunden unterstützt.Huawei will mit seinen Kunden auf langfristiger Basiszusammenarbeiten. Das Unternehmen arbeitet nach einemzukunftsgerichteten Ansatz, mit dem Ziel, die digitale Transformationvon Unternehmen über die Leistungsfähigkeit der Plattform zu fördern.Bis jetzt haben schon 211 der "Fortune Global 500"-Unternehmen(darunter 48 der "Fortune Global 100") Huawei als ihren Partner fürdie digitale Transformation gewählt.Die HUAWEI CONNECT 2018 - unter dem Motto "Activate Intelligence"- findet vom 10. bis 12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibitionand Convention Center and Expo Center statt. Ziel der diesjährigenHUAWEI CONNECT-Konferenz ist es, allen Unternehmen und Organisationenzu helfen, die Schwelle zu überschreiten und sich in der neuenintelligenzbasierten Welt ihren eigenen Claim abzustecken. NebenIhnen werden die besten Denker der Branche hier sein, darunterICT-Leader, Branchenexperten und Ökosystem-Partner aus aller Welt.Zusammen skizzieren wir den Weg, der vor uns liegt, und erforschenneue Möglichkeiten.Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://www.huawei.com/en/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_bannerFoto -https://mma.prnewswire.com/media/766839/Huawei_IT_Hou_Jinlong.jpgPressekontakt:Qiwei Li86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell