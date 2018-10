Huawei verbessert die branchenorientierte Lösung Intent-Driven Network

Digitale Transformation von Branchen wird auf Grundlage derdigitalen Welt und physikalischer Netzwerke ermöglichtShanghai (ots/PRNewswire) - Während der Veranstaltung HUAWEICONNECT 2018 in Shanghai aktualisierte Huawei die branchenorientierteLösung Intent-Driven Network (IDN). Diese Lösung baut ein komplettesNetzwerksystem auf Basis der digitalen Welt und physikalischerNetzwerke auf, unterstützt Industriekunden bei der flexiblenGestaltung intelligenter Netzwerke mit Fokus auf Nutzererfahrung fürunterschiedliche Geschäftsszenarien, ermöglicht die digitaleTransformation in den Branchen und maximiert den geschäftlichen Wert.Das Tempo der digitalen Transformation in den weltweitenIndustriesektoren nimmt zu. Laut einer Studie von Gartner werden 83Prozent der Unternehmen die digitale Transformation im Jahr 2019durchgeführt haben. In den letzten zehn Jahren sind in dieIKT-Infrastruktur von Unternehmen innovative Technologieneingeflossen, zum Beispiel Cloud-Computing, Big Data, künstlicheIntelligenz (KI) und IoT. Diese Architektur ist durch drei zentraleEigenschaften gekennzeichnet: Servicezentrierung, E2E SLA Garantien(Exchange-to-Exchange Service-Level-Agreements) und offene digitalePlattformen. Diese stellen für Unternehmensnetzwerke großeHerausforderungen dar.Gestützt auf die erfolgreichen Erfahrungen von wichtigenWirtschaftszweigen bei der digitalen Transformation setzen führendeUnternehmen derzeit Automatisierung, digitalen Zwilling, KI und BigData für Unternehmensnetzwerke ein und nutzen dabei eine Reiheinnovativer Praktiken, um den Wandel von Unternehmensnetzwerken zuunterstützen. Huaweis innovative IDN-Lösung ist eine dieserPraktiken, die Unternehmenskunden beim Aufbau von intelligenten, ander Nutzererfahrung orientierten Netzwerken hilft."Die an Geräten ausgerichtete Gestaltungsweise von Netzwerken inder Vergangenheit kann kaum mit den Anforderungen der digitalenTransformation für verschiedene Branchen mithalten und das gesamteArchitektursystem für Unternehmensnetzwerke muss neu konstruiertwerden", sagte Kevin Hu, Präsident der Huawei Network Product Line."Die Closed-Loop-Netzwerkarchitektur von Huawei, die auf derdigitalen Welt und physikalischen Netzwerken fundiert, bietet fürIndustriekunden eine integrierte Lösung, mit der die Gestaltung derNetzwerkarchitektur und die Netzwerkbereitstellung abgedeckt sind.Die Lösung unterstützt sämtliche Anforderungen der digitalenTransformation für Industriekunden."Huaweis IDN-Lösung erreicht eine Zusammenarbeit zwischen derdigitalen Welt und den physikalischen Netzwerken, um den Netzwerk-und Geschäftsnutzen für Industriekunden zu maximieren. Der NetworkCloud Engine (NCE) ist der Kern der digitalen Welt. Der NCE bestehtaus vier Engines: Intention, Automatisierung, Analyse undIntelligenz. Physikalische Netzwerke decken Universitätsgelände,Rechenzentren, Router und optische Netzwerke ab. Auf dem Fundamentdes Mooreschen Gesetzes verbessert diese Lösung kontinuierlich dieNetzwerkleistung, baut ein blockierungsfreies Netzwerk auf undverwirklicht Netzwerkelastizität und -skalierung auf Basis derStruktur.Zurzeit führt Huawei in rasantem Tempo Innovationen mithilfe deskooperativen Innovationsmechanismus von NetCity und DevOps-Verfahrendurch. Huawei hat mit Kunden aus den Branchen Finanzen, Beförderung,Einzelhandel und Internet (OTT-Anbietern) als Vorreiternzusammengearbeitet, um IDN-Geschäftsinnovationen umzusetzen, die zurwirksamen Verbesserung der Effizienz des Geschäftsbetriebs von Kundenbeitragen und mehr geschäftlichen Wert schaffen.Förderung der digitalen Transformation der China Merchants Bankund Wegweiser der Ära Retail-Banking 3.0Die China Merchants Bank (CMB) beschleunigt ihren Wandel inRichtung auf eine "Asset-Light-Bank" und will eine IT-Infrastrukturaufbauen, die sich mithilfe der digitalen Transformation aufIntelligenz und App-Betriebsverfahren konzentrieren wird. Die CMB undHuawei haben gemeinsam Innovationen eingeführt, um die Ebenen Daten,Operationen und O&M (Betrieb und Instandhaltung) vollständig neuaufzubauen. Auf diese Weise wird die Fähigkeit zur digitalenTransformation umfassend verbessert.CMB nutzt Huawei AI Fabric, um die Cloud-Speicherleistung um 20 %zu verbessern und erreicht so 350.000 IOPS. CMB verwendet Huawei AIFabric ebenfalls, um die Datenebene zu rekonstruieren, damit eineffizienter Betrieb des KI-Rechenzentrums verwirklicht wird. CMBarbeitet mit Huawei als Partner an IDN-Innovationen, um eineelastische Skalierung in Minuten zu verifizieren und dasBetriebssystem umzubauen, und erreicht so eine vollständigeProzessautomatisierung. CMB nutzt Huawei FabricInsight, um einenetzwerkweite Durchfluss-Visualisierung zu realisieren, proaktivRisiken aufzuspüren und die O&M-Ebene zu rekonstruieren, wodurchintelligentes O&M umgesetzt wird.Herr Li Yunlong, Netzwerkmanager der AbteilungInformationstechnologie (IT) und Rechenzentrum von CMB, erklärte:"CMB hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine intelligente Bankaufzubauen und Vorreiter der Ära für Retail-Banking 3.0 zu sein. InBezug auf die Digitalisierung der Finanzbranche sind wir davonüberzeugt, dass Huawei der beste Partner ist. In Zukunft werden wirunsere gemeinsamen Innovationen mit Huawei vertiefen, um noch weiterin Richtung auf eine intelligente Welt voranzugehen."Kooperation mit Schwarz zur Umsetzung der digitalen Transformationim EinzelhandelDie Schwarz Gruppe ist der größte Handelskonzern in Europa und dasviertgrößte Handelsunternehmen weltweit mit Niederlassungen in über25 Ländern. Um den harten Konkurrenzkampf im Einzelhandel zu meisternund perfekte Einkaufserlebnisse für die Endkunden zu bieten, habensich die Schwarz Gruppe und Huawei verbündet, um effizienteIT-Lösungen zu erfinden und zu entwickeln, unter anderemhochautomatisierte und standardisierte Verfahren, Implementierungen,die ganz ohne Konfiguration auskommen, zentralisiertesManagementsystem, das Chargenwechsel unterstützt, sowie vereinfachte,an Endnutzern orientierte Betriebsabläufe. Beide Parteien habenbemerkenswerte Erfolge in den Bereichen Cloud-Managementsystem,API-Bereitstellung mit Null-Konfiguration, Hardware-QR-Code-Labels,zentralisierte Firmware-Bereitstellung und IoT-Karte fürelektronische Regalauszeichnungslabel (electronic shelf label/ESL)erzielt.Herr Walter Wolf, Bereichsvorstand von Schwarz IT, sagte: "Huaweikann leistungsstarke und skalierbare Lösungen für Software- undHardware-Integration bereitstellen. Wir wissen es zu schätzen, dassHuawei ein kooperativer Entwicklungspartner der Schwarz Gruppe werdenkann, und wir werden an Lösungen der nächsten Generationzusammenarbeiten, um den digitalen Wandel zu beschleunigen."Ermöglicht Innovationen bei neuen Service-Applikationen für großeUnternehmenGroße Konzerne wie Internetunternehmen waren die Vorreiter beiInnovationen für die neuen Service-Applikationen und stehen einemharten Wettbewerb gegenüber. Die Einführungszeit der neuenServiceangebote steht für große Unternehmen im Zentrum ihrerÜberlegungen und sie stellt die Ressourcen von Rechenzentren vorgroße Herausforderungen. Die IDN-Lösung von Huawei bietet offene undprogrammierbare Kapazitäten, die große Unternehmen dabeiunterstützen, Service-Applikationen anzupassen und die Bereitstellungvon Netzwerkdiensten mit einem Klick zu implementieren. Dadurch wirddie Service-Betriebseffizienz um 90 % gesteigert und eine schnelleMarkteinführung neuer Serviceangebote erreicht.Bis heute hat Huawei 25 NetCity-Innovationen mit weltweitführenden Betreibern und Industriekunden lanciert. In Zukunft wirdHuawei mit Partnern zusammenarbeiten, um die digitale Transformationin den Branchen zu fördern und die vollständig vernetzte,intelligente Welt voranzubringen.HUAWEI CONNECT 2018 unter dem Motto "Activate Intelligence" findetim Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center and ExpoCenter vom 10. bis zum 12. Die diesjährige Konferenz HUAWEI CONNECT verfolgt das Ziel, allenUnternehmen und Organisationen zu helfen, die Schwelle zuüberschreiten und sich in der neuen intelligenzbasierten Welt ihrenfairen Anteil zu sichern. Die besten Köpfe der Branche werden andieser Veranstaltung teilnehmen, darunter IKT-Führungskräfte,Branchenexperten und Ökosystem-Partner aus aller Welt, um den Wegnach vorn zu skizzieren und neue Möglichkeiten zu erkunden.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.huawei.com/en/press-events/events/huaweiconnect2018?ic_medium=hwdc&ic_source=corp_banner_allwayson&source=corp_banner