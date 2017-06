Huawei unterstützt die große Quanten-Konferenz von Golem.de

Düsseldorf (ots) - Quantencomputer, Quantennetzwerke undQuantenkommunikation - das Präfix Quanten- steht für Superlative undZukunftsfähigkeit. Doch was genau verspricht die Technologietatsächlich und sind Supercomputer besser? Das erklären führendeExperten am 23. Juni 2017 in Berlin. Huawei Technologies unterstütztdie Konferenz von Deutschlands großem IT-Nachrichtenmagazin Golem.deals Sponsor.Auf der Konferenz "Die Quanten kommen" erfahren IT-Entscheider undZukunftsinteressierte kompakt, was sie über Quantentechnologie wissenmüssen. Welche Erkenntnisse hat die Quantenmechanik bisher gebracht?Wie weit ist die Entwicklung von Quantencomputern? Was könnenQuantenalgorithmen und Quantenverschlüsselung? WelchenHerausforderungen sieht sich die Postquantenverschlüsselunggegenüber? Und welche Auswirkungen hat die Technologie auf Branchenwie Logistik, Maschinenbau, Internetwirtschaft oder Pharmazie?"Huawei arbeitet führend daran, Supercomputer in Deutschlandvoranzubringen, die wichtigsten Konkurrenten der Quantencomputer. Wirwerden auf der Konferenz auch die spannende Frage diskutieren,welches System für die Praxis vielversprechender ist", sagtGolem.de-Chefredakteur Benjamin Sterbenz. Für die Konferenz hat dieRedaktion von Golem.de 20 Jahre Expertise im Bereich Wissenschaft undTechnik gebündelt.Heiko Schick, Chief Architect des Advanced Computing & IndustryApplication Lab von Huawei Technologies, sieht großes Potential fürdie Technologie: "Quantencomputer haben das Potential, nie dageweseneRechenleistung bereitzustellen, können exponentiell schneller Befehleausführen als konventionelle Computer und basieren aufSpitzentechnologie. Ein Durchbruch im Quantencomputerbereich setztAlgorithmen voraus, die in Real-World Szenarien eingesetzt werdenkönnen. Diese Technologie wird über traditionelle Computerkonzeptehinausgehen und Berechnungen in Bereichen wie z.B. große Datensätze,Bildanalyse, Mustererkennung und Verschlüsselung beschleunigen."Als Vortragende konnten internationale Topexperten gewonnenwerden, darunter Prof. Dr. Vlatko Vedral von der Universität Oxfordund Tracy Northup von der Universität Innsbruck, die den aktuellenGeschwindigkeits-Weltrekord bei Quantencomputern hält. Auch dasSilicon Valley ist vertreten: Will Zeng kommt vom Quanten-StartupRigetti, in das jüngst die bekannten Risikokapitalgeber AndreessenHorowitz investiert haben.Die Konferenz "Die Quanten kommen" findet am 23. Juni 2017 imBerliner Zoo Palast statt. Auf der Website zu dem Event findenInteressierte das finale Programm, die Biografien der Speaker,Kurzbeschreibungen der Vorträge und den Ticketshop:https://www.golem.de/g20j/ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsTel.: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell