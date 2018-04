Huawei unterstützt die digitale industrielle Transformation mit neuen innovativen IKT-Lösungen, die auf der HANNOVER MESSE 2018 vorgestellt werden

Hannover (ots) - Unter dem Motto "Leading new ICT, Connecting Bits& Gears" präsentiert Huawei seine innovativen Lösungen und BestPractices für die digitale industrielle Transformation auf derHANNOVER MESSE 2018. Mit dem Schwerpunkt auf Konnektivität stelltHuawei gemeinsam mit Industriepartnern Produkte und Lösungen vor, dieauf neuen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) wie demInternet der Dinge (IoT), Cloud Computing, eLTE und 5G basieren.Zudem wird gezeigt, wie die Produkte und Lösungen in einer Vielzahlvon digitalen Industrieszenarien, wie beispielsweise in Verbindungmit dem Internet der Fahrzeuge, dem Internet der Aufzüge undRolltreppen, vernetzten Fabriken, intelligenter Logistik undvorausschauender Instandhaltung eingesetzt werden können. Huaweikündigt außerdem neue Kooperationen mit führenden Industriepartnernwie der Groupe PSA, Telefónica, Flughafen München, Alliance ofIndustrial Internet (AII), Avnu Alliance und Schneider Electric an.Das Leitthema der HANNOVER MESSE 2018 lautet in diesem Jahr"Integrated Industry - Connect & Collaborate". Die tiefgreifendeKonvergenz neuer IKT- und Fertigungssysteme im Zeitalter vonIndustrie 4.0 hat zu einer umfassenden industriellen Revolution inder globalen Fertigungsindustrie geführt. Signifikante Anpassungen,globales kollaboratives Design, intelligente Fabriken,vorausschauende Instandhaltung und vernetzte Fahrzeuge definieren diegesamte Wertschöpfungskette neu und fördern neue Produktionsmethoden,Branchenstrukturen, Geschäftsmodelle und das wirtschaftlicheWachstum.Präsentation eines umfassenden Angebots an neuen Lösungen zurBeschleunigung der industriellen DigitalisierungZhang Lin, President Huawei West European Enterprise Business,erklärte: "Mit zunehmender Integration verschiedener Branchenerfordert der industrielle Wandel eine stärkere Digitalisierung alsje zuvor. Als ein branchenführender Anbieter von IKT-Lösungen nutztHuawei modernste Technologien wie IoT, Cloud Computing,fortschrittliche Wireless-Technologien (5G) und agile Netzwerke.Zudem haben wir offene und innovative OpenLab-Plattformeneingerichtet, die es uns ermöglichen, mit Partnern aus dem Ökosystemzusammenzuarbeiten, um den digitalen industriellen Wandel hin zu mehrEffizienz und einem höheren Intelligenzniveau voranzutreiben."Auf der HANNOVER MESSE 2018 zeigt Huawei gemeinsam mit zahlreichenKunden und Partnern wie der Groupe PSA, Schindler, Intel, Beckhoff,Harting, Software AG, SAP, Telefónica, Q-loud, KUKA, SDI undT-Systems neue Innovationen. Diese Innovationen umfassenVerbindungstechnologien, neue Lösungen und Best Practices zurFörderung intelligenter Fertigung. Zu den vorgestelltenkollaborativen Leistungen gehören: Der DS 7 CROSSBACK als das ersteAuto, das die Connected Vehicle Modular Plattform (CVMP) von derGroupe PSA verwendet und mit Huaweis OceanConnect IoT-Plattform undden von Huawei unterstützten Cloud-Diensten ausgestattet ist; ein vonHuawei und mehreren angesehenen Industrieverbänden gemeinsamentwickeltes Smart-Manufacturing-Testbed "Time-Sensitive Networking(TSN) + OPC Unified Architecture (OPC UA)" in mehreren Szenarien;vernetzte Fabriken und intelligente Logistik von Huawei inKooperation mit KUKA, Hikvision und anderen; eine ConnectedElevator-Lösung, die von Huawei und Schindler, einem weltweitführenden Hersteller von Aufzügen und Fahrtreppen, vorgestellt wirdund eine industrielle Predictive Maintenance-Lösung, die Huawei mitHarting, Software AG und SDI präsentiert.In einer Vielzahl von Szenarien demonstriert Huawei dieLeistungsfähigkeit seiner Verbindungstechnologien wie 5G, NB-IoT,EC-IoT, programmierbare Logiksteuerungen (PLCs), eLTE, Cloud Campusund IoT-Plattformen.Beginn der entscheidenden Zusammenarbeit mit branchenführendenUnternehmen- Huawei und PSA stellen vernetztes Auto auf HANNOVER MESSE 2018vor. Huawei und die Groupe PSA stellen den DS 7 CROSSBACK vor,das erste vernetzte Auto, das aus der im November 2017angekündigten Partnerschaft für alle vernetzten Fahrzeuge desKonzerns hervorgegangen ist. Die Groupe PSA hat auf Basis derOceanConnect IoT-Plattform von Huawei die Connected VehicleModular Plattform (CVMP) für vernetzte Fahrzeuge entwickelt, dieweltweit mithilfe der von Huawei unterstützten Cloud-Dienstebereitgestellt wird. Die Kunden können über einen Bildschirm imArmaturenbrett des Autos auf neue Dienste, wie intelligenteNavigation, Spracherkennung mit Stimmen-Identifizierung und einConnected Service-Portal, zugreifen. Mit einem Smartphone kannder Kunde Informationen über den Wartungszustand des Autosabrufen und den Verlauf von Fahrten und seinem Fahrstilnachvollziehen.- Huawei und Telefónica führen NB-IoT Smart Meter PoC ein, um diedigitale Transformation des Münchner Flughafens zubeschleunigen. Huawei, Telefónica und der IoT-Anbieter Q-loudhaben gemeinsam einen Smart Meter Proof of Concept (POC) für denFlughafen München auf den Markt gebracht, der auf NarrowBandInternet of Things (NB-IoT) basiert. Die Lösung umfasstEnergyCam, ein von Q-loud entwickeltes Kamerasystem, dasZählerstände traditioneller Rollenzähler erfasst, Bilderanalysiert und angezeigte Zählerstände mit integrierter Softwareerkennt und die Daten in digitaler Form über NB-IoT in dasTelefónica-Netzwerk zur OceanConnect IoT-Plattform von Huaweiübertragen kann. Diese Lösung ermöglicht der IT-Abteilung desFlughafens einen schnellen Zugriff auf die Zählerdaten, umumgehend Analysen durchführen zu können.- Huawei hat das Smart Manufacturing Testbed TSN + OPC UA mitmehreren namhaften Organisationen und Unternehmen der Brancheins Leben gerufen, um die letzte Meile des industriellenInternets zu überbrücken. Huawei hat in Zusammenarbeit mitinternationalen Organisationen wie AII, der Avnu Alliance, demEdge Computing Consortium (ECC) und dem Fraunhofer FOKUS sowiemit weltbekannten Anbietern wie Schneider Electric, HollySys,National Instruments (NI), B&R Automatisierung, TTTech undSprient ein Smart Manufacturing Testbed TSN + OPC UA ins Lebengerufen. Das Testbed umfasst sechs industrielleVerbindungsszenarien. TSN und OPC UA sind Schlüsselfaktoren fürneue Technologien wie vorausschauende Instandhaltung,Datenanalyse, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz(AI). Sie können Industrieunternehmen dabei helfen, dieEffizienz zu verbessern, indem sie Ausfallzeiten reduzieren, dieGesamtgeräteeffizienz (OEE) verbessern und dieGesamtbetriebskosten (TCO) senken.Zusammen mit globalen Partnern entwickelt Huawei für seine Kundeneffizientere und intelligentere innovative digitaleIndustrielösungen, die es ermöglichen sollen, neue betrieblicheProzesse und Infrastrukturplattformen für die Industrie 4.0 zukonzipieren. Die Lösungen haben bereits mehr als 1.000 produzierendenUnternehmen weltweit geholfen, ihre Produktionseffizienz zu steigern.Die HANNOVER MESSE 2018 findet vom 23. bis 27. April auf demMessegelände in Hannover statt. Der Stand von Huawei befindet sich inHalle 6, D18. 