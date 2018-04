Huawei und Telefónica Deutschland starten gemeinsames NB-IoT Smart Metering-Pilotprojekt für den Flughafen München

Die digitale Transformation des Flughafens wird beschleunigtHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) -Bei der weltweit größten Industriemesse HANNOVER MESSE habenHuawei, Telefónica Deutschland und der IoT-Anbieter Q-loud gemeinsamein auf NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) basierendes SmartMetering-Pilotprojekt gestartet.IoT für mehr Effizienz und neue ServicesUnzureichende Funksignale in Gebäuden und Untergeschossenschränken die Anwendung von Sensoren in vielen Einsatzgebieten amFlughafen ein. Daher ist eine Alternative zur analogen und manuellenAblesung von Zählerwerten von Strom, Wasser und Gas erforderlich. Mitder testweisen Implementierung von NB-IoT eröffnen sichperspektivisch ganz neue Einsatzfelder von Sensoriken am FlughafenMünchen.Der Flughafen München hat gemeinsam mit Huawei und TelefónicaDeutschland eine hochintelligente Lösung erarbeitet, die auf NB-IoTbasiert und mit der ältere, analoge Systeme in die digitale Weltgebracht werden können. Die EnergyCam, ein Kamerasystem, das derIoT-Anbieter Q-loud entwickelt hat, kann den Zählerstand einesklassischen Rollenzählers erfassen, analysiert das Bild und erkenntden angezeigten Zählerstand durch eine integrierte Software undüberträgt diesen digitalisiert per Narrow-Band-IoT im Telefónica-Netzan die Huawei-IoT-Plattform OceanConnect. Diese Lösung ermöglicht derFlughafen-IT, schnell auf die Messdaten zuzugreifen und diese zurAnalyse zu nutzen.Die Wahl der passenden technologischen Infrastruktur erfordert vonOrganisationen wie dem Flughafen München die Berücksichtigung vielerFaktoren: Die erforderliche Vernetzungstechnik soll im Idealfall aufder gesamten Fläche des 1.575 Hektar großen Areals - das entsprichtrund 2.200 Fußballfeldern - verfügbar sein. Sie darf zum BeispielSysteme der Flugsicherung auf gar keinen Fall stören.Johann Götz, am Flughafen München verantwortlich für die Software-und Infrastrukturentwicklung, sagt: "Für die jetzt anstehendedigitale Weiterentwicklung des Flughafens ist damit schon einewichtige Voraussetzung geschaffen: Die Bereiche IT und Technik müssenihre Kompetenzen gleichermaßen einbringen, wenn die physische Weltauf dem Gelände ihren Anschluss ans Internet bekommt und so Teil desInternet of Things werden soll.""Das Internet der Dinge ist kein Selbstzweck. Wir wollen dieEffizienz steigern oder neue Services ermöglichen", erklärt Götz."Zahlreiche Zähler für Strom liegen in unserer Hoheit, in denGebäuden direkt auf unserem Gelände und in den Liegenschaften imUmkreis von 10 Kilometern, die dem Flughafen gehören. Die müssenmindestens einmal im Jahr, viele auch monatlich abgelesen werden. Einhoher Aufwand - und in Echtzeit lässt sich der Stromverbrauch sonicht erfassen, ein zeitnahes Eingreifen bei unvorhergesehenenVeränderungen ist nicht möglich.""Wir erleben durch die Digitalisierung einen dramatischen Wandelin nahezu allen Bereichen. Am Flughafen sind wir stolz darauf, beider Einführung einer neuen Technologie wie NarrowBand-IoT dabei zusein", sagt Götz. Der IT-Mann ist überzeugt: Als Show-Case für dieSmart-City kann der Flughafen München seine Position als einführender und international hoch anerkannter Airport ausbauen.Alexander Rupprecht, Director B2B Business Brand P&L beiTelefónica in Deutschland ergänzt: "Wir haben für dieses Pilotprojekterstmals im Bereich des Flughafens München mit NarrowBand-IoT einenneuen Mobilfunkstandard für den Erprobungszeitraum implementiert, derspeziell für das Internet der Dinge gedacht ist. Damit wirdenergiesparende Datenübertragung von entsprechenden IoT-Devices erstsinnvoll möglich.""Mit der Q-loud GmbH aus Köln haben wir den idealen IoT-Partnergefunden, der nicht nur langjährige Erfahrungen im Prototyping vonindustriellen IoT-Endgeräten gemacht hat, sondern in diesem Fall einserienreifes Produkt (EnergyCam) zur Digitalisierung von analogenZählern anbietet, das zur Verbindung an die IoT-Platform OceanConnectvon Huawei vorintegriert ist. Zählerdaten von analogenZähleinrichtungen können damit in Echtzeit über denÜbertragungsstandard NB-IoT an weiterverarbeitende Datenplattformenübergeben werden", so Jörg Diederichs, CTO/VP New Business (IoT/I4.0)von Huawei Technologies in Düsseldorf. "Das gepaart mit unseremlangjährigen Innovationspartner Telefónica Deutschland, der dieHochrüstung des LTE-Netzes am Flughafen München abgeschlossen hat,erlaubt uns, den Flughafen München bei seinerDigitalisierungsstrategie, tatkräftig zu unterstützen."Die HANNOVER MESSE 2018 findet vom 23. bis 27. April auf demMessegelände in Hannover statt. Der Stand von Huawei befindet sich inHalle 6, D18. Weitere Informationen zu den Produkten und Lösungen vonHuawei, die auf der HANNOVER MESSE 2018 vorgestellt werden, findenSie unter: http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-de/index.htmlPressekontakt:Qiwei Li+86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell