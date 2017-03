Huawei und Software AG planen Komplettlösungen für Internet der Dinge

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei, ein führenderAnbieter von Lösungen im Bereich Informations- undKommunikationstechnologie (IKT), hat einen neue Partnerschaft mitSoftware AG angekündigt, die zum Ziel hat, der steigenden Nachfragevon Unternehmen nach Komplettlösungen für das Internet der Dinge auseiner Hand nachzukommen. Im Rahmen der Partnerschaft werden dieHardware und Software geliefert, die gebraucht werden, um einecloudbasierte IoT-(Internet der Dinge-)Plattform bereitzustellen unddie Streaming-Analysefunktionen am Rand des IoT zu nutzen, diemaximale Geschwindigkeit und Flexibilität bei operativen undstrategischen Entscheidungen und Maßnahmen ermöglichen.Für Unternehmen und die gesamte Weltwirtschaft wird das Internetder Dinge immer wichtiger. Mehr und mehr Industrieunternehmenerkennen, dass die neuen Geschäftschancen zu riesig, dieHerausforderungen durch neue Mitbewerber zu unberechenbar und dieneuen Kundenerwartungen zu hoch sind, um einfach abzuwarten.Huawei und Software AG haben sich entschlossen, ihreKernkompetenzen beim IoT zu bündeln, um Unternehmen dabei zuunterstützen, bei ihren Geschäftsstrategien in einer sich imständigen Umbruch befindenden Welt nichts dem Zufall zu überlassenund diese Strategien gleichzeitig so flexibel zu gestalten, dass mangegebenenfalls auf die Anforderungen der Digitalisierung reagierenkann.Durch die Kombination des Hardware- und Softwareangebots vonHuawei für Cloud und Edge Computing und Huaweis Erfahrung bei offenenIoT-Plattformen und Netzwerkinfrastruktur mit der Streaming-Analyse,hybriden Unternehmensintegration und prädiktiven Analyse von SoftwareAG entsteht ein beispielloses Angebot für Kunden, um eine vollwertigeIoT-Infrastruktur von der Cloud bis zum Rand des Internet der Dingebereitzustellen."Das Internet der Dinge wird sich massiv auf die Gesellschaft unddie Weltwirtschaft auswirken, beispielsweise durch Smart Industrys,Smart Citys, Smart Energy und vernetzte Automobile. Die Karten in derUnternehmenslandschaft werden völlig neu gemischt", sagte EricDuffaut, Chief Customer Officer bei Software AG. "Indem sichUnternehmen die Leistung und Vielfalt der Cloud- und IoT-Plattformenvon Huawei und die softwarebasierten Intelligenz- undIntegrationsmerkmale der Digital Business Platform von Software AGzunutze machen, können sie auf den IoT-Zug aufspringen und globalaufgestellte, innovative digitale Produkte oder Services entwickeln.""Mithilfe der Kompetenzen und Lösungen von Software AG waren wirin der Lage, das volle Potenzial des IoT auszuschöpfen und unserenKunden den bestmöglichen Zugang zu verschaffen. Es passt sich nahtlosin unsere IoT-Vision ein", sagte Vincent Pang, President von HuaweiWestern Europe. "Diese Kooperation ist ein weiteres Beispiel fürunser andauerndes Engagement bei der partnerschaftlichen Errichtungvon Cloud-Ökosystemen, um unsere europäischen Kunden beimGeschäftserfolg zu unterstützen."Die Partnerschaft zwischen Huawei und Software AG wird sichzunächst auf Europa konzentrieren. Im Geiste eines modernenpartnerschaftlichen Ökosystems sind beide Unternehmen an derAusweitung und Ergänzung des Angebots durch zusätzliche Partnerinteressiert, die spezifische Industrie-, Integrations- undTechnologieexpertise beisteuern können.Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im BereichInformations- und Kommunikationstechnologie (IKT). WeitereInformationen finden Sie auf der Website von Huawei unterwww.huawei.comPressekontakt:für Medien:Estrella Li+31 204300697estrella.li@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell