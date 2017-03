Huawei und SLV GmbH bündeln ihre Kräfte für die Beschleunigung von kundenzentrischer digitaler Transformation

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei gab auf der CeBIT2017 eine neue Partnerschaft mit SLV GmbH zur Unterstützung dersteigenden Nachfrage von Verbrauchern nach intelligentenDienstleistungen und Lösungen in der digitalen Welt bekannt.Cloud-Services und die digitale Transformation haben die Art undWeise verändert, wie Menschen kommunizieren und arbeiten, undaufgrund der zunehmenden Bedeutung des Internets der Dinge (IoT)werden auch intelligente Dienstleistungen und Lösungen immerwichtiger.Eine steigende Anzahl von Unternehmen versteht die Macht und dieGeschäftschancen, die mit der Bereitstellung von herausragendenintelligenten Dienstleistungen und Lösungen einhergehen. DieOceanConnect IoT-Plattform von Huawei bietet neue Geschäftschancenund schafft komplette, leicht zu verwendende, kundenzentrischeLösungen, die eine Differenzierung von Dienstleistungen im Markterlauben.Huawei und SLV werden ihre Kernkompetenzen für Kunden bündeln,indem sie das Design, die Einführung und Anpassung intelligenterDienstleistungen und Lösungen agiler machen. Die OceanConnectPlattform wird es SLV ermöglichen, sich auf intelligente unddifferenzierende Lösungen zu konzentrieren und eine wirklich stabileund doch agile Einführung sicherzustellen."Die digitale Zukunft gestaltet die Beleuchtungsbranche bereitsneu und sie wird das Leben sowie die Geschäfte unserer Kundenverändern. Wir verfolgen mit unserer Smart Lighting-Lösung eineVision zur Steigerung des Komforts und der Sicherheit von Wohnraum,ohne den Verbraucher an ein bestimmtes System zu binden. Huawei teiltdiese Vision mit uns und das ist auch der Grund, wieso wir uns fürdieses Unternehmen als Partner entschieden haben", sagt Hr. RobertFellner-Feldegg, CEO von SLV GmbH."Die Fähigkeiten und Lösungen von SLV erhöhen den Wert desOceanConnect Partnerökosystems von Huawei erheblich", erklärt VincentPang, President von Huawei Western Europe. "IntelligenteDienstleistungen und Lösungen werden zum neuen Wachstumsschwerpunktzahlreicher Unternehmen und Branchen werden. Wir werden SLV mitunserer durchgehenden IoT-Lösung und der differenzierten Erfahrungbei digitaler Transformation bei der schnellen Bereitstellungdifferenzierender Lösungen an seine Kunden unterstützen."Huawei und SLV werden ab dem 4. Quartal 2017 eng bei derBereitstellung differenzierender intelligenter Lösungen im Marktzusammenarbeiten.Über HuaweiHuawei ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informations-und Telekommunikationstechnologie (IKT)-Lösungen.Weitere Informationen über Huawei finden Sie online unterwww.huawei.com.Pressekontakt:Selina Xing+86 755 89247615xingziyue@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell