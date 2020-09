Huawei und Intel lancieren gemeinsam den intelligenten FusionServer Pro V6 der nächsten Generation

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am heutigen Tag lud Huawei zur Präsentation "Working Together to Drive New Value - FusionServer Pro V6 Launch" ein, die weltweit live übertragen wurde. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der Huawei FusionServer Pro 2488H V6, das jüngste Mitglied der FusionServer Pro-Produktfamilie, offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Vorzeigeprodukt, das eine perfekte Kombination aus Innovation und überlegener Leistung darstellt. Er zeugt von Huaweis Bestreben, die Computerindustrie durch Industriepartnerschaften zu stärken, und stellt einen bedeutenden Schritt zur schnellen digitalen Transformation der Industrie dar.Das digitale Zeitalter mit hoher Effizienz gestaltenKenneth Zhang, Präsident der Geschäftssparte FusionServer bei Huawei, sprach ausführlich darüber, wie die Computerindustrie höhere Single-Node-Rechenleistung und -dichte mit intelligenter Betriebs- und Wartungstechnik kombinieren muss, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern. "Die Verbesserung der Serverleistung auf Systemebene", so Kenneth, "zusammen mit der Bereitstellung von Rechenzentren mit hoher Dichte und intelligenter Betriebs- und Wartungstechnik ist für die Entwicklung der Computerindustrie von wesentlicher Bedeutung."Die intelligenten Huawei FusionServer Pro-Server laufen auf der x86-Architektur und bieten leistungsstarke allgemeine und heterogene Datenverarbeitung. Die nächste Generation des FusionServer Pro 2488H V6 beherbergt vier skalierbare Intel® Xeon®-Prozessoren der 3. Generation auf 2 HE mit 48 DDR4-DIMMs und 11 PCIe-Steckplätzen für die lokale Speicherung. Der intelligente Server ist mit den neuesten KI-Trainings- und Inferenzmodulen ausgestattet und setzt bis zu 560 TFLOPS Rechenleistung auf einem einzigen Knoten frei.Intel ist einer der wichtigsten globalen Partner von Huawei und nahm an der Präsentation des FusionServer Pro 2488H V6 teil, bei der die neuesten Intel-Produkte für Rechenzentren vorgestellt wurden. Eines dieser Produkte war der Intel® Xeon® Scalable-Prozessor der 3. Generation. Er bietet KI-Beschleunigung und hebt die Leistung der eingebetteten KI mit Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost), der das bfloat 16-Format unterstützt, auf die nächste Stufe. Das Produkt der neuen Generation bietet eine 1,9-mal höhere Inferenzleistung als sein Vorgänger. Intel bietet Speichertechnologie in Form der Serie Intel® Optane(TM) persistenter Speicher (PMem) 200 zur Unterstützung von Echtzeit-Analysen großer Datenmengen. Der Huawei FusionServer Pro 2488H V6, der auf der unvergleichlichen Konfiguration des Intel-Prozessors der nächsten Generation läuft, bietet eine höhere Leistung und bessere Dienstleistungen für die Kunden.Das Ökosystem durch enge Zusammenarbeit stärkenEin gesundes Ökosystem unterstützt die Technologie- und Produktentwicklung von Grund auf. Darum entwickelt Huawei weiterhin Ökosysteme und setzt sich für die Zusammenarbeit ein, um sich gegenseitig voranzubringen. Kenneth Zhang erwähnte, dass Huawei durch die Zusammenarbeit mit Intel und anderen globalen Partnern ein breites Portfolio an intelligenten FusionServer Pro-Server-Produkten und -Lösungen aufgebaut habe. "Mithilfe unserer konzertierten Bemühungen ist das kollaborative FusionServer Pro-Ökosystem gewachsen", sagte Kenneth Zhang.Eine weitere Gruppe von diversifizierten gemeinsamen Lösungen sind die Huawei SAP HANA-Lösungen. Diese gemeinsamen Lösungen bestehen aus Einzelknoten-, Cluster- und TDI-Lösungen und sie zeichnen sich durch hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und problemlose Skalierung aus. Die gemeinsamen Lösungen werden von der Huawei FusionServer Pro-Serie unterstützt, die es Unternehmen ermöglicht, ihre kritischen Dienste wie Enterprise Resource Planning (ERP) und Data Warehouse zu beschleunigen und Schlüsseldaten schnell zu analysieren, um den Wert von Massendaten effizient zu nutzen.Auf der Veranstaltung ergriff auch Li Peisong, Leiter des SAP Partner Adoption Center (SAP PAC) China, ein wichtiger Partner von Huawei, das Wort. Er betonte die Leistungsfähigkeit der gemeinsam entwickelten Produkte dank der engen technischen Zusammenarbeit zwischen SAP PAC und Huawei und befand, dass diese als IT-Plattform den technischen Spezifikationen von SAP vollständig entsprechen.Die Huawei FusionServer Pro-Serie wird von anderen Industriepartnern der Veranstaltung hoch geschätzt. Leon Wang, Executive Director und CEO von Automated Systems Holdings Limited (ASL), einem globalen Lösungsanbieter, der am Hong Kong Main Board notiert ist, präsentierte die Vorteile der intelligenten Serverprodukte von Huawei FusionServer Pro. Leon Wang teilte mit, dass ASL eine Partnerschaft mit Huawei eingehen würde, die förderlich für ihr Geschäft sein würde und erlauben würde, gemeinsame Vorteile zu erwirtschaften.Neue 5G-, KI- und Cloud-Technologien machen die digitale Transformation möglich. Diese bringt jedoch auch gewisse Herausforderungen mit sich, wie z. B. die Forderung nach dezentralisierter Datenverarbeitung in allen Bereichen der Gesellschaft. Um diese Herausforderungen zu meistern, wird Huawei mit Intel und anderen globalen Partnern zusammenarbeiten, um die Forderung nach einem globalen, dezentralisierten Versorgungssystem zu erfüllen und die Computerindustrie und das Ökosystem zu stärken. Gemeinsam werden wir den Kunden die erstklassigen intelligenten Serverprodukte und -lösungen FusionServer Pro anbieten, die eine unübertroffene Leistung und ein erfolgreiches Ökosystem bieten und die Industrie bei der Umstellung auf die Digitaltechnik unterstützen.HUAWEI CONNECT 2020 ist eine jährliche Leitveranstaltung von Huawei für die globale ICT-Branche und findet vom 23. bis 26. September 2020 in Shanghai statt. HUAWEI CONNECT ist eine offene Plattform, die unseren Kunden und Partnern helfen soll, diese Veränderungen zu meistern, Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam neue Lösungen zu schaffen. Bei der diesjährigen Veranstaltung werden wir Trends und Chancen bei der Digitalisierung der Industrie erkunden, fortschrittliche IKT-Technologien, -Produkte und -Lösungen vorstellen, Ihnen einen Insider-Einblick in die Erfolge der gemeinsamen Innovation geben und bewährte Verfahren bei der digitalen Transformation austauschen. Unser oberstes Ziel ist es, ein offenes und solides Branchenökosystem aufzubauen, das allen Stakeholdern zugute kommt und neue Werte für alle Branchen schafft. Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/Informationen zu HuaweiHuawei wurde 1987 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) Infrastruktur und intelligenten Geräten. Wir arbeiten mit mehr als 194.000 Mitarbeitern in mehr als 170 Ländern und Regionen und betreuen weltweit mehr als drei Milliarden Menschen.Unsere Vision und Mission ist es, jedem Menschen, Zuhause und Organisation eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zu bieten. Zu diesem Zweck treiben wir die universelle Konnektivität voran und fördern wir den gleichberechtigten Zugang zu Netzwerken; bringen wir Cloud Computing und künstliche Intelligenz in alle Regionen weltweit, um überlegene Rechenleistung bereitzustellen, wo und wann immer sie benötigt wird; bauen wir digitale Plattformen auf, um allen Branchen und Organisationen zu helfen, agiler, effizienter und dynamischer zu werden; definieren wir die Benutzererfahrung mit KI neu und gestalten wir sie individuell für den Menschen in allen Aspekten des Lebens, ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online auf www.huawei.com (http://www.huawei.com/) oder folgen Sie uns auf:http://www.linkedin.com/company/Huaweihttp://www.twitter.com/Huaweihttp://www.facebook.com/Huaweihttp://www.google.com/+Huaweihttp://www.youtube.com/Huawei Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1278946/FusionServer_Pro_2488H_V6_Launch.jpgPressekontakt:Wanni Zhongzhongwanni@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell