Huawei und Intel bauen gemeinsam Supercomputing Cluster für Technische Universität Dänemark (DTU)

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Seit fast zwei Jahrhundertenist die Technische Universität Dänemark (DTU) der Erfüllung derVision von H.C. Orsted verpflichtet. Der Entdecker desElektromagnetismus hatte die Universität im Jahr 1829 gegründet, umdie Natur- und Technikwissenschaften voranzubringen und so einengesellschaftlichen Beitrag zu leisten. DTU hat heute den Ruf einerder besten technischen Universitäten Europas.High-Performance-Computing treibt die Materialforschung voranDTU fördert vielversprechende Forschungsfelder innerhalb derNatur- und Technikwissenschaften, insbesondere mit Blick aufgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen sowie Nachhaltigkeit.DTU legt den Schwerpunkt auf wissenschaftliche Grundlagenforschung,die sich einerseits großen Herausforderungen gegenübersieht undandererseits klare Anwendungsperspektiven bietet. Beispiele dafürsind Materialien im atomaren Maßstab, Quantenphysik oder aucherneuerbare Energien. Das Umfeld für Materialapplikation wird immerkomplexer, und bei der Laborforschung in Zusammenhang mit der Analyseder Materialleistungsfähigkeit sind die Herausforderungen besondersgroß.DTU erforscht die Materialbeschaffenheit durch Entwicklung einerElektronenstrukturtheorie und entwirft neue funktionale,erkenntnisbasierte Nanostrukturen. Bei diesen Studien werden dieStruktur, Stärke und Eigenschaften neuer Materialien analysiert. Dazusind intensive, komplexe numerische Berechnungs- und Simulationstestsan Material und Energie erforderlich. Die dabei produzierte Menge anBerechnungsdaten ist sehr groß. Aus diesem Grund sind HPC-Ressourcen(HPC=High Performance Computing), die die Modellierung und Auflösungder Leistungseigenschaften beschleunigen können, für diesenForschungszweig besonders wichtig.Um den Prozess von der Erforschung bis zur Applikationsreife neuerMaterialien zu beschleunigen und den Standort für Spitzenforschung zusichern, plant DTU die Erweiterung und Modernisierung seinesSupercomputing Clusters Niflheim, das sich im ComputationalAtomic-scale Materials Design (CAMD) Center befindet.Ein starkes Team: Huawei X6800 High-Density-Server und IntelOPA-NetzwerkDas bestehende Niflheim-Cluster an der DTU wurde zwischen 2009 und2015 errichtet. Seine Spitzenrechenleistung liegt bei gerade einmal73 TFLOPS. Bei dem Cluster wurde Computerhardware der vorherigenGeneration oder noch älter verbaut. Die älteren Produkte hattenbegrenzte Prozessorleistung, vergleichsweise wenig Speicher und einComputernetzwerk mit niedriger Bandbreite und hoher Latenz. Das alteCluster konnte die wachsenden Anforderungen der rechenintensivenSimulationstests nicht mehr erfüllen. Das Cluster wurde zu einemEngpass, da das CAMD Center seine Forschung effizienter gestaltenmusste.DTU entschied sich, das Niflheim-Cluster durch ein neuesSupercomputing-System zu modernisieren, um die Rechenkapazität undLeistung zu steigern. Gleichzeitig sollte das Cluster zukunftssicherfür technologischen Fortschritt und Clustererweiterungen gemachtwerden. DTU hat verschiedene Lösungen genau unter die Lupe genommen.Kriterien waren unter anderem Gesamtleistung, Produktqualität undServiceleistungen. Im Rahmen einer EU-weiten Ausschreibung bekamenschließlich Huawei und Intel den Zuschlag, um der Universität mitihren innovative Technologien und Computerprodukten beim Bau einesRechen-Clusters der neuen Generation zu helfen.Die Lösung im ÜberblickÜberragende Leistung und erstklassige Effizienz:Knotenkonfiguration mit Intel® Xeon® E5-2600 v4-Prozessoren, biszu 845 GFLOPS Rechenleistung pro Knoten;Knotenkonfiguration mit 256 GB DIMMs und 240 GB SSDs, beseitigtI/O-Engpässe und verbessert die Effizienz der Datenverarbeitung mitschnellem Daten-Caching;Mit Intel® Omni-Path-Architektur (OPA) entsteht einezweischichtige Fat-Tree-Fabric, die eine Bandbreite von bis zu 100Gbit/s und eine durchgängige Latenz bis hinunter zu 910 ns bietet;Mehrere Knoten teilen sich Netzteile und Lüftermodule, optimiertdurch Huaweis Dynamic Energy Management Technology (DEMT) fürenergiesparenden Systembetrieb (Reduzierung von bis zu 10 %).Hohe Dichte, unkomplizierte Verwaltung und Erweiterung:4HE-Gehäuskonfiguration mit acht Rechenknoten und 2 Sockeln,bietet doppelte Rechendichte herkömmlicher 1HE-Rackserver mitdeutlicher besserer Ausnutzung des verfügbaren Rackplatzes;Unterstützt aggregierten Verwaltungsnetzwerkanschluss fürvereinheitlichte Verwaltung, reduziert Kabelanschlüsse;Modulares Design mit Hot-Swap-Unterstützung für alle wichtigenKomponenten, bietet deutlichen Effizienzgewinn bei Betrieb undWartung (O&M).Niflheim-Cluster der neuen Generation beschleunigt Erforschung undApplikation neuer MaterialienDas Niflheim-Cluster der neuen Generation nahm im Dezember 2016den Betrieb auf. Das neue Cluster hilft mehr Wissenschaftlern bei derErforschung und Analyse neuer Materialien und Energien. Gleichzeitigsind Testergebnisse viel schneller verfügbar. Es hat den Fortschrittund die Qualität der wissenschaftliche Forschung deutlichvorangebracht und hilft DTU bei der Innovationsarbeit auf dem Gebietder Materialanalyse.Das Niflheim-Cluster bietet eine Rechenleistung von bis zu 225TFLOPS, drei Mal so hoch wie die Leistung des alten Systems;Der Zeitaufwand der Materialanalyse wird stark verkürzt, damitWissenschaftler die Erforschung und Applikation neuer Materialienbeschleunigen können;Das Cluster kann flexibel und problemlos um 112 Knoten erweitertwerden, ganz ohne neue Schränke.Bislang haben sich 197 der Unternehmen auf der Fortune Global500-Liste und 45 der Top-100-Unternehmen für Huawei als Partner beider Digitalisierung entschieden. Weitere Informationen zum Engagementvon Huawei auf dem Gebiet der industriellen Digitalisierung findenSie unterhttp://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html?utm_campaign=lni17-minisiteen&utm_medium=hwdc&utm_source=ebghome-en&source=eebghq175155lPressekontakt:Qiwei Li86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell