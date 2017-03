Huawei und Frequentis unterzeichnen Absichtserklärung zur intensiven Kooperation im Bereich der öffentlichen Sicherheit

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei und Frequentis,ein weltweit führender Anbieter von Kommunikations- undInformationslösungen für sicherheitskritische Branchen, haben auf derCeBIT 2017 eine Absichtserklärung unterzeichnet. Diese sieht diegemeinsame Entwicklung eines offenen Ökosystems für Lösungen imBereich der öffentlichen Sicherheit vor, um Städte sicherer zumachen.Angesichts wachsender Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit hatsich Huawei entschlossen, zusammen mit Branchenpartnern einlebendiges, robustes und offenes Ökosystem für die Safe City zuentwickeln.Bei der Partnerschaft zwischen Huawei und Frequentis geht esdarum, ein blühendes Ökosystem für die öffentliche Sicherheit auf denWeg zu bringen, was sich letztendlich in einem höheren Maß anSicherheit für die Bevölkerung niederschlägt. Gleichzeitig werden fürFirmen, die im Bereich der öffentlichen Sicherheit tätig sind, durchInnovation Effizienzen geschaffen. Die Partnerschaft erstreckt sichauf EMEA, den Asien-Pazifik-Raum und Lateinamerika.Huawei und Frequentis planen die gemeinsame Entwicklung einerEinsatzvermittlungslösung der nächsten Generation fürEinsatzzentralen und Leitstellen. Die gemeinsam erdachte Lösung sollsich durch Merkmale wie behördenübergreifende Integration vonBeratungs- und Überwachungssystemen sowie Sprach- undDatenübertragungsdienste in Echtzeit auszeichnen. Für die öffentlicheSicherheit zuständige Behörden profitieren von Effizienzgewinnen undgeringeren Gesamtbetriebskosten bei einsatzkritischenIT-Investitionen.Die Kooperation zwischen den beiden Unternehmen ist die jüngste ineiner Reihe von Partnerschaften, die Huawei angestrengt hat, um durchkollaborative Innovationsarbeit das Konzept der Safe City zum Lebenzu erwecken."Durch die Kooperation mit Frequentis will Huawei gemeinsameÖkosysteme der Innovation errichten, den digitalen Wandelvoranbringen und eine industrielle Revolution im Bereich deröffentlichen Sicherheit auf den Weg bringen", sagte Xiaoke Li, VicePresident von Huawei of West Europe Enterprise, Huawei TechnologiesCo., Ltd. "Huawei plant mehr Mittel in die Kollaboration mitBranchenpartner zu investieren, um bessere und kosteneffizienteLösungen für die öffentliche Sicherheit anzubieten."Die Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmensind in der Absichtserklärung zwischen Huawei und Frequentisdargelegt. Man wird bei Design, Entwicklung, Validierung undBündelung von Angeboten für Safe Citys kooperieren. Frequentis hat imHuawei OpenLab in München bereits eine Demoumgebung eingerichtet."Frequentis freut sich darauf, seine Kompetenzen und seininnovatives Produktportfolio mit den Stärken von Huaweizusammenzulegen, um verbesserte sicherheitskritische Lösungen mitechtem Mehrwert für Leitstellen anzubieten. Davon profitieren Kundenauf der ganzen Welt, die für den Schutz von Leben und Eigentum unddie Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheitverantwortlich sind", sagte Johann Schweiger, Director Global Salesbei Frequentis AG.Neben dieser Partnerschaft haben die beiden Unternehmenvereinbart, eine Reihe von Kooperationsprojekten auf der ganzen Weltaufzulegen mit dem Ziel, durch innovative Lösungen für Safe Citys dieöffentliche Sicherheit zu verbessern.Informationen zu HuaweiHuawei ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im BereichInformations- und Kommunikationstechnologie (IKT).Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Huawei unterwww.huawei.com.Pressekontakt:für Medien:Selina Xing+86-755-8924-7615Xingziyue@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell