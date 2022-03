Huawei und Firma du unterzeichnen Absichtserklärung zur MEC-Innovation

Barcelona, Spanien, 2. März 2022 (ots/PRNewswire) -Auf dem MWC2022 unterzeichneten Huawei und du eine Absichtserklärung (MoU) für gemeinsame MEC-Innovationen. Die beiden Partner werden MEC-orientierte Anwendungen im Nahen Osten erforschen, verifizieren und replizieren und du dabei unterstützen, reichhaltigere Kommunikationsdienste anzubieten. Gemeinsam werden beide Seiten den digitalen Wandel im Nahen Osten vorantreiben und einen Maßstab für die Entwicklung der globalen digitalen Wirtschaft setzen.Saleem AlBlooshi (CTO von du) und Richard Liu (Präsident der Huawei Cloud Core Network Product Line) nahmen an der Unterzeichnungszeremonie teil.5G ist der Grundstein für die digitale Transformation, und MEC ist eine grundlegende Technologie in 5G und unerlässlich für die Erschließung neuer Geschäftswerte. Mit MEC können allgegenwärtige Verbindungen und hohe Rechenkapazitäten es Einzelpersonen ermöglichen, ein verbessertes Erlebnis durch Dienste wie VR, AR und Multimedia zu genießen; und Unternehmen können niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit bieten, indem sie Daten auf den Unternehmenscampus beschränken. Die nachhaltige Entwicklung sowohl der B2B- als auch der B2C-Dienste erfordert die Ausweitung der MEC.Als einer der am schnellsten wachsenden Betreiber in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeichnet sich du sowohl bei der 5G-Abdeckung als auch bei der Netzrate aus und nimmt eine bedeutende Position auf dem Markt im Nahen Osten ein. In den vergangenen Jahren haben du und Huawei kontinuierlich Innovationen im Bereich MEC durchgeführt und eine Reihe von Praktiken eingeführt. Im Februar 2021 nutzten du, Huawei und lokale Partner beispielsweise 5G MEC, um die Spiele des President's Cycling Cup der VAE live zu übertragen und den Zuschauern ein VR-basiertes Erlebnis zu bieten.du und Huawei sind überzeugt, dass ihre Zusammenarbeit zu einem gemeinsamen Erfolg führen wird. Saleem AlBlooshi sagte: „Die Mobilisierung unserer gemeinsamen Kräfte mit Huawei ist ein großer Schritt für die Mobilfunkbranche. Unser ehrgeiziges Ziel ist es, hochwertige Zertifizierungen zu liefern, um Unternehmen nicht nur in der Technologiebranche, sondern branchenübergreifend zu unterstützen und du als führenden Anbieter von intelligenten Dienstleistungen und Produkten weiter zu etablieren."Richard Liu sagte, dass Huawei umfangreiche Forschung im Bereich MEC betrieben und MEC-bezogene 5G-Anwendungen in verschiedenen Branchen eingesetzt hat. Auf dieser soliden Grundlage wird Huawei dir dabei helfen, mehr MEC-Anwendungen zu erschließen, indem es vielfältige hochwertige XR- und Multimediadienste für Privatpersonen sowie Konnektivitäts- und Rechenfunktionen für Unternehmen bereitstellt.Die digitale Transformation ist in vollem Gange, und MEC ist ein wichtiger Motor, um diesen Prozess zu beschleunigen. Huawei wird mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um die MEC-Entwicklung voranzutreiben und Cloud-Synergien zu nutzen, um mehr und mehr Branchen zu unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1757021/Huawei_du_Sign_MoU_MEC_Innovation.jpgPressekontakt:Dongcai Zhu,zhudongcai@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell