Huawei und Audi unterzeichnen Absichtserklärung zur strategischen Kooperation

Berlin (ots) -- Audi will gemeinsam mit chinesischem TechnologiekonzernHuawei Projekte im Bereich intelligent vernetzter Autosvorantreiben- Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens und derDigitalisierung von Services im Fahrzeugumfeld- Test des neuen Mobilfunkstandard "LTE-V" bei Pilotprojekt inWuxi, ChinaHuawei Technologies, ein führender Anbieter von Information- undKommunikationstechnologie, hat bei der Entwicklung intelligentvernetzter Autos einen starken Partner gewonnen: Gemeinsam mit demAutomobilhersteller Audi unterzeichnete das Unternehmen heute inBerlin die Absichtserklärung für eine strategische Kooperation. DieVereinbarung ist Teil einer großangelegten Zusammenarbeit zwischenUnternehmen beider Länder, die der chinesische Ministerpräsident LiKeqiang und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierthaben."Wir betreten ein neues Zeitalter intelligenter Fahrzeuge, in demneue technologische Synergien zwischen der Informations- undKommunikationstechnik und der Automobilindustrie geschaffen werden",sagt Veni Shone, President of LTE Solution, Huawei. "Durch verstärkteInnovationen in der mobilen Konnektivität verpflichtet sich Huaweider Transformation des Fahrerlebnisses."Die Zusammenarbeit zwischen Audi und Huawei soll auch die laufendeWeiterentwicklung des automatisierten Fahrens und der Digitalisierungvon Services im Fahrzeugumfeld fördern. Um die Kompetenzen derTechnikexperten in beiden Fachbereichen zu stärken, vereinbaren beideParteien zusätzlich die gemeinsame Entwicklung vonSchulungsprogrammen. Die intelligente Vernetzung von Fahrzeugenermöglicht den Austausch relevanter Informationen mit dem Umfeld.Dafür benötigen die Autos eine qualitativ hochwertige und stabileDatenverbindung. Voraussetzung für den Ausbau dieser Kommunikationist eine intensive Forschung und Erprobung."Wir intensivieren unsere gemeinsame Forschung mit Huawei imBereich Intelligent Connected Vehicles", erklärt Saad Metz, ExecutiveVice President von Audi China: "Unser Ziel ist die Verbesserung derSicherheit und Optimierung des Verkehrsflusses für eine intelligenteStadt. In den Konzepten konzentrieren wir uns dabei zunächst auf denchinesischen Markt".2017 war Audi als erster ausländischer Autohersteller gemeinsammit Huawei und den chinesischen Behörden am erstmaligen Einsatz von"LTE-V" auf öffentlichen Straßen in der ostchinesischenMillionenstadt Wuxi beteiligt. "LTE-V" ist eine Technologie, welchedie Kommunikation von vernetzten Autos mit ihrer Umwelt ermöglicht.Dabei wurden den Fahrern durch die Verbindung zu Ampelsystemen undVideoüberwachung an Kreuzungen Verkehrsinformationen in Echtzeitübermittelt.Im September 2018 geht das Projekt auf der "World Internet ofThings Exposition" in Wuxi mit einem noch breiterenAnwendungsspektrum in die nächste Phase.Bereits vor der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung habenHuawei und Audi in den letzten Jahren in vielen Bereichen derintelligenten vernetzten Fahrzeuge zusammengearbeitet. Die beidenUnternehmen haben die branchenübergreifende Organisation 5GAAinitiiert und mehrere gemeinsame Demos und Versuche in verschiedenenLändern wie Deutschland, Spanien und China durchgeführt, um zumdynamischen Wachstum bei intelligent vernetzten Fahrzeugenbeizutragen.ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsTel.: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell