Huawei und Audi kündigen gemeinsame Innovation beim autonomen Fahren der Stufe 4 an

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Schanghai (ots/PRNewswire) - Huawei und Audi haben heute auf derHUAWEI CONNECT 2018 ihre Pläne für eine Kooperation auf dem Gebietintelligenter vernetzter Fahrzeuge (ICV) vorgestellt. AlsVorführobjekt der hochmodernen Technologie diente der neue Audi Q7.Saad Metz, Executive Vice President von Audi China R&D, äußertesich zu den Plänen des deutschen Autoherstellers: "... Wir prüfenderzeit eine gemeinsame Entwicklung hoch automatisierterFahrfunktionen und zukunftsorientierterVehicle-to-Infrastructure-Kommunikation. Audi hat auf vielenVeranstaltungen weltweit bewiesen, dass das Unternehmen auf demGebiet des hoch automatisierten Fahrens einer der Technologieführerist. Wir freuen uns darauf, die Kooperation mit Huawei künftig zuintensivieren, denn wir sind überzeugt, dass eine engereZusammenarbeit unserer Unternehmen für beide Seiten sehr vorteilhaftist." William Xu, Director of the Board und Chief Strategy MarketingOfficer von Huawei, stimmte zu: "Während Fahrzeuge immerintelligenter werden, machen wir mit Audi - einer der erfolgreichstenPremium-Automarken weltweit - von unseren führenden ICT-TechnologienGebrauch, um das autonome Fahren auf die Überholspur zu bringen.Konsumenten werden sehr bald schon sicherere, komfortablere,praktischere und intelligentere Selbstfahrdienste nutzen können."Das "Mobile Data Center" (MDC) von Huawei ist in den Audi Q7integriert - zur Nutzung in städtischen Umgebungen für autonomesFahren. Der Prototyp wurde auf der HUAWEI CONNECT 2018 derÖffentlichkeit vorgestellt.Zuvor, am 10. Juli 2018, hatten Huawei und Audi in Berlin eineAbsichtserklärung über eine strategische Kooperation unterzeichnet,gemeinsam intelligente vernetzte Fahrzeuge entwickeln zu wollen. Diejetzige Übereinkunft ist ein weiterer Schritt in der Gesamtstrategiezwischen beiden Parteien.Die HUAWEI CONNECT 2018 - unter dem Motto "Activate Intelligence"- findet vom 10. bis 12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibitionand Convention Center and Expo Center statt.Ziel der diesjährigen HUAWEI CONNECT-Konferenz ist es, allenUnternehmen und Organisationen zu helfen, die Schwelle zuüberschreiten und sich in der neuen intelligenzbasierten Welt ihreneigenen Claim abzustecken. Neben Ihnen werden die besten Denker derBranche hier sein, darunter ICT-Leader, Branchenexperten undÖkosystem-Partner aus aller Welt. Zusammen skizzieren wir den Weg,der vor uns liegt, und erforschen neue Möglichkeiten.Pressekontakt:Qiwei Liliqiwei2@huawei.com+86-18025339127Original-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell