Huawei und Audi kündigen gemeinsame Innovation im Bereich L4 Automatic Driving an

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Shanghai, China (ots) - Auf der HUAWEI CONNECT 2018 präsentierenHuawei und Audi ihre Pläne für eine zukünftige Zusammenarbeit imBereich intelligenter vernetzter Fahrzeuge (Intelligent ConnectedVehicles, ICV), bei der der neue Audi Q7 zur Demonstration dieserhochmodernen Technologie zum Einsatz kommt.Saad Metz, Executive Vice President von Audi China R&D, äußertesich zu den Plänen des deutschen Automobilherstellers: "Wirevaluieren eine gemeinsame Entwicklung von hochautomatisiertenFahrfunktionen und zukunftsorientierterFahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation. Audi hat sich bei vielenGelegenheiten weltweit als einer der Technologieführer im Bereichhochautomatisierter Antriebe erwiesen. Wir freuen uns darauf, diePartnerschaft mit Huawei in Zukunft zu intensivieren, denn wir sindüberzeugt, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen unseren beidenUnternehmen für beide Seiten von großem Nutzen sein wird."William Xu, Vorstandsmitglied und Chief Strategy Marketing Officerbei Huawei, pflichtete ihm bei: "Da Autos intelligenter werden,nutzen wir unsere führenden IK-Technologien gemeinsam mit Audi, einerder erfolgreichsten Premium-Automarken der Welt, um dasautomatisierte Fahren auf die Überholspur zu bringen. Sehr baldwerden Verbraucher sicherere, komfortablere, bequemere undintelligentere selbstfahrende Dienstleistungen in Anspruch nehmenkönnen."Das Mobile Data Center (MDC) von Huawei ist im Audi Q7 integriertund dient automatisiertem Fahren in urbanen Umgebungen. Der Prototypwurde während der HUAWEI CONNECT 2018 dem Publikum vorgestellt.Am 10. Juli 2018 unterzeichneten Huawei und Audi in Berlin eineVereinbarung über die strategische Zusammenarbeit bei der gemeinsamenEntwicklung intelligenter vernetzter Fahrzeuge. Ihre Zusammenarbeitist ein weiterer Fortschritt in der gemeinsamen Strategie der beidenPartner.Die HUAWEI CONNECT 2018 - "Activate Intelligence" - findet vom 10.bis 12. Oktober im Shanghai World Expo Exhibition and ConventionCenter statt.Weitere Informationen unter:https://www.huawei.com/en/press-events/events/huaweiconnect2018Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 180.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 79.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2000 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell