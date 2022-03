Huawei stellt umfassende Rechenzentrums- und szenariobasierte intelligente Campus-Lösungen vor, die die digitale Transformation der Industrie und eine umweltfreundliche Geschäftsentwicklung beschleunigen

Barcelona, Spanien, 4. März 2022 (ots/PRNewswire) -Huawei veranstaltete seinen Industrial Digital Transformation Summit während des Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2022 in Spanien. Auf dem Gipfel stellte Huawei brandneue Lösungen für Rechenzentren und intelligente Campus-Szenarien vor. Hochschulen haben hohe Anforderungen an die Speicherung, Rechenleistung und Energieeffizienz ihrer Rechenzentren und stehen vor der Herausforderung, ihre umfangreichen Ressourcen zu verwalten. Gemeinsam mit Branchenkunden, Meinungsführern und globalen Partnern diskutierte Huawei Branchentrends, stellte die neuesten Praktiken der digitalen Transformation vor und teilte die Vision einer innovativen Zukunft, in der digitale Technologie, geschäftlicher Nutzen und umweltfreundliche Entwicklung zusammenkommen.In seiner Eröffnungsrede betonte Li Peng, Präsident von Huawei West European Region, dass die digitale Transformation und der Umweltschutz Schlüsselthemen der Zukunft sind. Huawei bietet innovative Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und ein umfassendes Produktportfolio, um globale Kunden beim Aufbau einer robusten IKT-Infrastruktur zu unterstützen und die digitale Transformation der Industrie zu ermöglichen. In den letzten Jahrzehnten hat sich Huawei durch kontinuierliche Produkt- und Lösungsinnovationen auf die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Kohlenstoffemissionen konzentriert.Huawei stellt zwei szenariobasierte Lösungen vor, die Technologie und geschäftliche Innovation miteinander verbindenChen Banghua, Vice President (VP) der Huawei Enterprise Business Group, hielt auf dem Gipfel eine Grundsatzrede mit dem Titel „Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure" (Mit innovativer digitaler Infrastruktur ins Digitale eintauchen) und kündigte neue Komplettlösungen für Rechenzentren und intelligente Campus an. Herr Chen stellte auch die neuesten Praktiken der digitalen Transformation in den Bereichen Energie, Finanzen, Transport und anderen Branchen vor.Die Full-Stack-Rechenzentrumslösung von Huawei führt den Trend zur Cloud-basierten, intensiven und umweltfreundlichen Entwicklung an, während die intelligente Campus-Lösung von Huawei einen komplett drahtlosen Zugang, eine Erneuerung der Netzwerkarchitektur und eine Hyperkonvergenz der IT-Infrastruktur ermöglicht. Durch kontinuierliche Innovation in den Bereichen IKT und digitale Infrastruktur hat Huawei ein solides Fundament für die Entwicklung der intelligenten Welt gelegt, wie Herr Chen in seiner Rede erwähnte.Umfassende Rechenzentrumslösung: Huawei bietet verschiedene Produkte an, die von der Infrastruktur von Rechenzentren über IKT-Geräte bis hin zu Cloud-Plattformen reichen, um Software-Hardware-Konvergenz, bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der Produktion und andere Innovationen zu ermöglichen. Mit dem Ziel, agile, effiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Rechenzentren aufzubauen, bietet die Lösung Innovationen in den folgenden vier Bereichen:- Erneuern Sie Datenverarbeitung und Speicherung: Die intelligente Cloud-Verwaltungsplattform ermöglicht die flexible Bereitstellung von verschiedenen Rechenleistungsressourcen. Die innovative DPU-Technologie ermöglicht es der CPU, sich auf die Verarbeitung von Diensten zu konzentrieren, das volle Potenzial der Rechenleistung freizusetzen und die Kapazität der virtuellen Maschine (VM) um 30% zu erhöhen. Das Speichermodul arbeitet auch mit dem NoF+-Netzwerk zusammen, um die doppelte Speicherleistung zu erreichen.- Netzwerk erneuern: Die innovative DCI-DCN-Synergie ermöglicht ein zentralisiertes Netzwerkmanagement und die Bereitstellung von Diensten aus einer Hand innerhalb von Minuten, wodurch Rechenzentrumsnetzwerke mit ultimativer Agilität und Effizienz aufgebaut werden können.- Zuverlässigkeit erneuern: Die Full-Stack Disaster Recovery (DR)-Lösung bietet ein umfassendes Backup, das von einer einzelnen Hardware bis hin zur gesamten Cloud-Plattform reicht. Die Lösung kann flexibel auf unterschiedliche Serviceanforderungen reagieren und ermöglicht einen unterbrechungsfreien Online-Servicebetrieb rund um die Uhr. Durch die speicheroptische Synergie verkürzt sich die Umschaltzeit der aktiv-aktiven Verbindung auf 5 ms. Dies ermöglicht die Wiederherstellung des Speicherdienstes in 1 Sekunde, völlig unbemerkt von den Benutzern.- Grün erneuern: Die konvergierte Kühllösung verfügt über ein innovatives Design mit ultrahoher Dichte und maximiert die Stromverbrauchseffektivität (PUE), wodurch der jährliche Stromverbrauch um mehr als 14% gesenkt wird. Der vorgefertigte modulare Geräteraum verkürzt die Lieferzeit um mehr als 70% und verursacht keine Bauabfälle vor Ort, so dass die Umwelt kaum belastet wird.Intelligente Campus-Lösung der nächsten Generation: Huawei erneuerte und modernisierte das Bürosystem, die Netzwerkarchitektur und den IT-Geräteraum - die drei wichtigsten Module der IKT-Infrastruktur auf dem Campus. Dies beschleunigt die intelligente Aufrüstung und digitale Transformation des Campus und bietet effizientere, umweltfreundlichere und komfortablere Campusdienste.- Upgrade des intelligenten Bürosystems: Die firmeneigene AirEngine Wi-Fi 6 von Huawei und IdeaHub arbeiten auf der Grundlage einzigartiger intelligenter Algorithmen für die Verteilung von Multimedia-Inhalten zusammen und ermöglichen den Zugriff auf Meetings mit einem Klick, drahtlose Bildschirmprojektionen und Videokonferenzen mit 4K-Video, Hi-Fi-Audio und Zero-Frame-Freezing.- Erneuerung der Architektur des Campusnetzes: Basierend auf der bahnbrechenden gemischten Langstrecken-Übertragungstechnologie (drahtlos, Kupferkabel und optisch) bietet die Lösung von Huawei Hochgeschwindigkeitskommunikation und Stromversorgung für entfernte Geräte. Die Lösung definiert die vereinfachte Architektur für Campusnetzwerke der nächsten Generation neu, indem sie die Netzwerkarchitektur von drei auf zwei Schichten vereinfacht. Darüber hinaus wird der Stromverbrauch des Aggregationsgeräteraums sowie des gesamten Netzwerks reduziert und die Gesamtbetriebskosten (TCO) um 38% gesenkt.- Konvergenz der IT-Räume auf dem Campus: Herkömmliche IT-Ausrüstungsräume stehen vor Herausforderungen wie der Beschaffung von verteilter Hardware und dem hohen Stromverbrauch. Basierend auf dem vorkonfigurierten All-in-One-Design integriert die Lösung von Huawei alle IKT-Module des Campus (Computer, Speicher, Netzwerk, Stromversorgung usw.), um einen hyperkonvergenten IT-Geräteraum aufzubauen. Ein einzelner Schrank kann als unabhängiges Rechenzentrum dienen. Dieses All-in-One-Design verkürzt die Systemlaufzeit um 88% und den Gesamtstromverbrauch um 58%.Huawei konzentriert sich auf diese beiden Hauptszenarien und integriert bei der Entwicklung seiner zahlreichen Spitzenprodukte für industrielle Szenarien wie Energie, Transport und Finanzen die IKT umfassend mit Branchentrends und den Geschäftsanforderungen der Kunden. Mit innovativen Technologien treibt Huawei den Erfolg seiner Kunden bei der digitalen Transformation und Modernisierung voran.- In der Öl- und Gasindustrie war das Management von Pipelines schon immer eine Herausforderung, die von komplexen Sicherheitsvorkehrungen und hohen Wartungskosten bis hin zu geringer Inspektionsleistung und blinden Flecken bei der Überwachung reicht. Die rein optische Erfassungslösung von Huawei nutzt optische Erfassungsprodukte, Algorithmen und Engines, um Shandong Jihua Gas bei der Implementierung einer intelligenten Pipelineinspektion zu unterstützen. Die Lösung erhöht die Risikoerkennungsgenauigkeit auf 97%, verglichen mit dem nächstbesten Wert der Branche von 83%. Mit der Lösung hat Jihua die Sicherheit und das Management der Pipelines verbessert, die Betriebs- und Wartungskosten der Pipelines gesenkt und erhebliche Fortschritte bei der digitalen Transformation gemacht.- In der Verkehrsbranche leiden herkömmliche Nahverkehrskommunikationssysteme unter geringer Bandbreite, häufigen Paketverlusten bei der Echtzeit-Datenübertragung und ineffizientem Systemeinsatz. Infolgedessen wurden viele bandbreitenintensive Systeme, wie z. B. die Fahrgastinformationssysteme (PIS), bisher nicht eingesetzt. Die Zug-zu-Boden-Kommunikationslösung Wi-Fi 6 von Huawei, die auf einer Reihe von Spitzentechnologien basiert, bietet eine maximale Bandbreite von 1,4 Gbit/s für Züge, die mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h fahren. Darüber hinaus unterstützt die Lösung einen schnellen Soft-Handover innerhalb von 30 ms und gewährleistet so einen sicheren und stabilen S-Bahn-Betrieb. Das All-in-One-Chassis ist einfach zu implementieren und zu konfigurieren und verkürzt die Zeit für die Servicebereitstellung um 67%.- In der Finanzbranche stehen die Banken vor Herausforderungen in den Bereichen Datenverkehr, Service und Daten, die durch die rasche Aufrüstung und Veränderung von Finanzdienstleistungen entstehen. Ihre alten Rechenzentren, die auf einer nicht cloudbasierten Architektur basieren, haben eine begrenzte Servicekapazität. Da die internen Module eng beieinander liegen, sind diese Rechenzentren nicht in der Lage, die schnelle Einführung innovativer Dienste und das rasche Wachstum des Dienstleistungsverkehrs effektiv zu unterstützen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, stellen viele Banken ihre Kernsysteme von der traditionellen zentralen Architektur auf eine moderne verteilte Architektur um. Um seine Finanzkunden zu unterstützen, bietet Huawei eine solide Cloud-Basis für traditionelle Banken zur Umsetzung der digitalen Transformation und hilft digitalen Banken, ihre eigenen hochzuverlässigen Plattformen aufzubauen, um groß angelegte, szenarienübergreifende Innovationen in der gesamten Branche zu ermöglichen.Erschließung des Geschäftspotenzials mit umweltfreundlicher digitaler Technologie: Mit Innovation die Zukunft schreibenWenn sich die Weltwirtschaft und die Gesellschaft im weiteren Sinne von der Pandemie erholen, wird der industrielle digitale Wandel zweifellos zum neuen Motor werden, der die Welt voranbringt. In der Tat hat die digitale Technologie kontinuierlich Grenzen überschritten und spielt eine immer wichtigere Rolle in der heutigen globalen wirtschaftlichen Entwicklung.Am Ende des Gipfels schlug Huawei eine Initiative vor, die eine umweltfreundliche Entwicklung mit grünen IKT ermöglichen soll. Der Plan sieht vor, innovative energiesparende Technologien zu nutzen, um die Energieeffizienz von IKT-Produkten kontinuierlich zu verbessern und eine kohlenstoffarme Entwicklung voranzutreiben. Die Initiative umfasst drei Hauptbereiche: die Beschleunigung der Entwicklung erneuerbarer Energien, die Digitalisierung der Verwaltung traditioneller Energien und die Ermöglichung einer umweltfreundlichen Unternehmensentwicklung durch digitale Technologie und digitale Transformation. Oberstes Ziel der Initiative ist es, das Leben besser, die Unternehmen intelligenter, die Gesellschaft integrativer und die Welt grüner zu machen durch innovative digitale Technologie.In Zukunft wird Huawei seine Bemühungen fortsetzen, innovative Lösungen für Industrieszenarien zu entwickeln, eine vereinfachte, umweltfreundliche und intelligente IKT-Infrastruktur aufzubauen, eine nachhaltige Entwicklung durch den Einsatz von IKT zu praktizieren und digitale Zwillingssysteme aufzubauen. Darüber hinaus wird sie ein optimales Serviceerlebnis bieten, die Produktionseffizienz steigern, die digitale und umweltfreundliche Transformation der Industrie beschleunigen und gemeinsam mit Kunden und Partnern neue Werte schaffen.Der MWC Barcelona 2022 findet vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Der Messestand von Huawei Enterprise befindet sich in Halle 1, Stand 1H50, der Fira Gran Via. Der MWC Barcelona 2022 findet vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Der Messestand von Huawei Enterprise befindet sich in Halle 1, Stand 1H50, der Fira Gran Via. Während der gesamten Veranstaltung wird Huawei weiterhin ausführlich Themen zu Branchentrends, Geschäftswert und umweltfreundlicher Entwicklung mit Regierungs- und Unternehmenskunden, Brancheneliten, Meinungsführern und globalen Partnern behandeln.