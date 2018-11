Huawei stellt die private Full-Stack-Cloud-Lösung 6.5 und die neue Generation Cloud-Speicherlösung FusionStorage vor

Shanghai, China (ots) - Huawei hat unter dem Thema "ActivateIntelligence: Der innovative Weg zu intelligentenCloud-Rechenzentren" die private Full-Stack-Cloud-Lösung 6.5 undstellt die neue Generation der für Unternehmen bedeutsamenCloud-Speicherlösung FusionStorage vorgestellt. Diese Lösungenergänzen die umfangreiche Palette an Cloud- und Storage-Supports vonHuawei um neue Funktionen, um eine solide Grundlage für den Aufbaueiner intelligenten Welt zu schaffen.FusionCloud 6.5 bietet viele neue Funktionen:- FusionCloud 6.5 verfügt über mehr als 50 Cloud-Services in neunKategorien. Mit den heterogenen Computing-, EnterpriseIntelligence- und Hybrid Cloud-basierten KI-Funktionen vonFusionCloud 6.5 können die Full-Stack-KI-Lösungen von Huawei aufprivaten Cloud-Plattformen bereitgestellt werden undCloud-Edge-Cloud-Synergien bieten. Mit einem Blick auf dieNetzwerke der nächsten Generation ermöglicht die FusionCloud 6.5Unternehmen, die Daten von privaten Clouds bis ins Internetauszuweiten.- FusionCloud 6.5 erweitert zudem die Integrationsmöglichkeitenvon Algorithmen und Anwendungen von unabhängigenSoftwareanbietern (Independent Software Vendor - ISV), sodassdiese ihre KI-Algorithmen und -Anwendungen rasch in privateCloud-Plattformen einbinden können.- FusionCloud 6.5 unterstützt die aktuell wachsenden Anforderungenfür Cloud-Computing-Services wie Infrastructure-as-a-Service(IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Data-as-a-Service(DaaS).- FusionCloud 6.5 basiert auf einheitlichen Architekturen,Programmierschnittstellen (APIs), Services und Ökosystemen mitHUAWEI CLOUD, damit Anwender mehr als 100 Online-Cloud-Servicesnutzen können. Die Lösung kann zudem über Hybrid Clouds eineVerbindung mit Amazon Web Services (AWS), Azure und anderenöffentlichen Cloud-Plattformen von Drittanbietern herstellen.Die neue Generation von FusionStorage bietet erweiterteCloud-Speicherfunktionen für unternehmenskritische Anwendungen:- FusionStorage nutzt die technologischen Innovationen derSpeichersoftware und die Kompatibilität mit branchenführenderHardware, um ultimative Leistung, robuste Zuverlässigkeit undOn-Demand-Speicherressourcen für geschäftskritische Anwendungenbereitzustellen. Mit dieser Plattform können Unternehmenproblemlos die Herausforderungen der Migration vonHauptanwendungen in die Cloud meistern.- FusionStorage bietet verteilte lineareErweiterungsmöglichkeiten, die eine lineare Ausdehnung vonSpeicherkapazitäten im EB-Bereich, IOPS und Durchsatz umfassen.FusionStorage implementiert außerdem eine koordinierteSpeicherung von Hybrid Cloud-Daten vor Ort und extern und bietetbranchenführende Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit,sodass geschäftskritische Anwendungen in Cloud-Ressourcenpoolssicher ausgeführt werden können.- Außerdem bietet FusionStorage seinen Anwendern auf Abrufzuverlässige Geschäftskontinuität auf vielen Ebenen. Dank dereinzigartigen, vollständig verteilten und Gateway-freienAktiv-Aktiv-Lösung von Huawei liefert FusionStorage 99,9999%-igeZuverlässigkeit auf Lösungsebene, um einen unterbrechungsfreienGeschäftsbetrieb in Virtualisierungs- und Datenbankszenariensicherzustellen. Darüber hinaus verfügt diese Lösung über diebranchenweit einzige asynchrone Replikationstechnologie, die denRecovery Point Objective (RPO) auf Sekundenebene fürDatensicherheitsszenarien auf große Distanz unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unterhttps://e.huawei.com/de/news/it/201810101737PressekontaktHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbHPatrick BergerTel.: +49 (0) 30 3974 796 101E-Mail: Patrick.Berger@huawei.comBing HaoTel.: +49 (0) 176 10079267E-Mail: Bing.Hao@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell