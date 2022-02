Huawei stellt auf dem MWC 2022 das Green Power Target Network vor

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der IKT-Sektor ist nicht nur die Grundlage einer digitalen Welt, sondern auch ein großer Energieverbraucher und Kohlenstoffemittent. Die Einführung umweltfreundlicher IKT-Technologien und -Praktiken spielt eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels. Auf dem bevorstehenden MWC 2022 wird Huawei sein innovatives Green Power Target Network vorstellen, das Netzbetreibern hilft, 5G ohne zusätzliche Energie-OPEX am Standort zu implementieren, CAPEX zu minimieren und grüne, kohlenstoffarme Netze zu erreichen.Hinter dem Lebenszyklus Grünes und kohlenstoffarmes NetzwerkDas Green Power Target Network von Huawei zeichnet sich durch niedrige Kohlenstoffemissionen während des gesamten Lebenszyklus aus, vom Bau über den Betrieb bis hin zu den Betriebskosten.1. Aufbau kohlenstoffarmer NetzeHuawei schlägt vor, den Aufbau der Baustelle zu vereinfachen und die Technikräume durch Schränke und die Schränke durch Masten zu ersetzen. Diese Lösung reduziert die Tiefbaukosten, die Kohlenstoffemissionen während des Baus und des Wiederaufbaus sowie den Stromverbrauch der Klimaanlagen zur Wärmeabfuhr.2. Kohlenstoffarmer BetriebDas Green Power Target Network von Huawei kann die Energieerzeugung, -umwandlung, -speicherung und -nutzung umgestalten und kohlenstoffarme Netze schaffen.Huawei nutzt grüne und erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie für Standorte und Technikräume und reduziert so die Kohlenstoffemissionen aus der Stromquelle. Die gemeinsam von Huawei, China Mobile, Hangzhou, und dem China Mobile Group Design Institute entwickelte Lösung ist ein Musterbeispiel dafür. Die Stromversorgung, die Geräte und die Batterien, die ursprünglich auf sechs Schränke verteilt waren, wurden in einen einzigen Schrank integriert, wodurch 80 % der Bodenfläche für das Smart PV-System von Huawei eingespart werden konnten. Es wird geschätzt, dass die Stromkosten um etwa 58 % gesenkt werden und die Kohlenstoffemissionen nach dem Umbau des Standorts um 8 Tonnen verringert werden.Um die niedrige Energieverbrauchseffizienz von Standorten bei der Stromumwandlung anzugehen, verwendet Huawei effiziente Module und ein einziges System, um herkömmliche ineffiziente Module und mehrere Stromversorgungssysteme zu ersetzen, erhöht die Spannung für die Stromversorgung, um Übertragungsverluste zu verringern, und reduziert die Kohlenstoffemissionen bei der Stromumwandlung.Während sich die Branche von Blei-Säure-Batterien auf Lithium-Batterien umstellt, hat Huawei eine neue Ära der Cloud-basierten, intelligenten Lithium-Batterie eingeleitet. Diese Art von Batterie kann Reservestrom bereitstellen und den Reservestrom durch Zusammenarbeit mit Stromquellen und Verbrauchern präzise zuweisen, wodurch das herkömmliche Reservestromaggregat zu einem intelligenten Energiespeichersystem (ESS) aufgewertet wird.Das Energieverbrauchsmanagement hat die Industrie immer wieder in Schwierigkeiten gebracht. Das innovative intelligente Stromverbrauchsmanagement von Huawei verbessert die Verwaltungseffizienz durch präzise Messung, Energieaufteilung, Softwaredefinition und Stromverbrauchsprüfung. Der Stromverbrauch jeder Last an einem Standort kann separat berechnet werden, der Stromverbrauch jeder Strecke kann nach Mieter, Frequenzband und Sektor genau gemessen werden, wodurch die Energieeffizienz präzise verbessert wird.3. Kohlenstoffarmes O&MDie herkömmliche Betriebsführung ist ineffizient und erfordert einen hohen Arbeitsaufwand für die vorbeugende Wartung, die Fehlersuche, den Austausch von Ersatzteilen, die Notstromerzeugung, die Einstellung der Kühlung und die Überprüfung der Strompreise. Auf der Grundlage der Digitalisierung von Standorten sowie von KI- und IoT-Technologien implementiert Huawei intelligente Stromversorgungs- und Betriebsfunktionen für alle Verbindungen aus der Ferne. Darüber hinaus können tragbare Lithiumbatterien Stromaggregate als Notstromaggregate ersetzen und so einen geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen.Das einzigartige Huawei Green Power Target NetworkWie der Name schon sagt, soll das Huawei Green Power Target Network „mit den Zielen vor Augen arbeiten" und dabei immer an das große Ganze denken. Einerseits verfolgt das Zielnetz eine einheitliche und systematische Planung auf höchster Ebene, von den Standorten bis zu den Geräteräumen und von der Einrichtung über den Betrieb bis zur Wartung und Instandhaltung. Auf der anderen Seite verbindet das Target Network alle Szenarien über den gesamten Lebenszyklus hinweg, wodurch eine effiziente Zusammenarbeit erreicht und die Grundlage für Full-Link-Intelligence gelegt wird.Intelligenz ist ein weiteres Merkmal des Green Power Target Network von Huawei.Die iCooling@AI-Lösung von Huawei veranschaulicht die Optimierung der Energieeffizienz in Rechenzentren. Ein Drittel des Stroms, den ein Rechenzentrum verbraucht, wird für Nicht-IT-Einrichtungen wie Klimaanlagen verwendet, die den meisten Strom verschlingen. Die iCooling-Lösung von Huawei sammelt effizient und präzise Daten zur Energieeffizienz von Rechenzentren und verwendet ein tiefes neuronales Netzwerk für die Modellierung, das den Betriebsstatus des Rechenzentrums genau anpasst, um die Effizienz stundenweise zu optimieren.Der durch Kohlenstoffemissionen verursachte Klimawandel stellt eine große Herausforderung für die nachhaltige Entwicklung der gesamten Menschheit dar, die auch die IKT-Industrie unter Druck setzt. Das Huawei Green Power Target Network gibt uns jedoch Hoffnung. Innovative Technologien sind der Schlüssel zu dem „Damoklesschwert", das über der IKT-Branche schwebt. Neue Infrastrukturen wie 5G und Big Data sowie grüner und kohlenstoffarmer Verkehr schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind nebeneinander existierende Konzepte.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752513/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1752514/image_2.jpgPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell