Huawei stellt auf der CEBIT 2018 branchenführendes Cloud Connect mit grenzüberschreitender Konformität vor

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei stellte auf derCEBIT 2018 seinen globalen, intelligenten Cloud-VerbindungsserviceCloud Connect vor, der sich durch Servicebereitstellung inMinutenschnelle, intelligente Verwaltung, flexible Tarife und einestabile Leistung auszeichnet. Huawei bietet in Zusammenarbeit mitBetreibern seinen Cloud Connect-Komplettservice mitgrenzüberschreitender Konformität an.Immer mehr Unternehmen erschließen internationale Märkte undbenötigen daher dringend ein grenzüberschreitend konformes globalesCloud-Verbindungsnetz, um sowohl ihre Betriebseffizienz zu steigernals auch die Serviceerfahrung für ihre Endnutzer zu verbessern.Der von Huawei entwickelte Cloud Connect-Service erfüllt alleKonformitätsanforderungen. So zum Beispiel konnte Huawei zusammen mitBetreibern in China Kunden bei der grenzüberschreitenden Konformitäthelfen. International nutzt Huawei seine 30-jährige technischeErfahrung sowie Netzwerkressourcen in 170 Ländern, um seine Kundenbeim Aufbau von Cloud Connect-Hochleistungs-Netzwerken derEnterprise-Class zu unterstützen.Auf dem diesjährigen CEBIT-Stand stellte Cloud Connect seineFähigkeit zur minutenweisen Servicebereitstellung unter Beweis. CloudConnect ist wesentlich schneller als herkömmliche Netze mit eigenenLeitungen, deren Aufbau oft Monate dauert. Cloud Connect bringt eineerhebliche Verbesserung der IT-Kapazitäten von Unternehmen für dieglobale Expansion ihrer Geschäfte.Huawei nutzt Galaxy Controller, das Herzstück derCloud-Konnektivität, für eine Serviceverwaltung aufEinzelpächterebene, visualisierte Netzwerktopologien undRessourcen-Messung über SDN-Scheduling. In Zukunft soll Cloud ConnectUnternehmensnetzwerke für Millionen von Pächtern unterstützen.Cloud Connect bietet flexiblere Paket-Abos sowie eineminutenschnelle adaptive Cloud Connect-Bandbreitenzuordnung fürverschiedene Regionen.Mithilfe stabiler und zuverlässiger Cloud Connect-Netzwerke könnenUnternehmen ihre Betriebseffizienz weiter steigern. Schon während derInbetriebnahmephase auf der Messe verzeichnete Huawei Cloud Connectgeringere Verzögerungen (mehr als 30 % weniger als das Internet), unddie Paketverlustrate sank von 10 % (das Maximum auf dem Internet) aufnull ab.Laut Michael Lee, Marketingmanager für Huawei Cloud Connect, istdieses Vorzeigeprojekt, das bei vielen Unternehmen Aufmerksamkeiterregte, erst der Anfang. Auf der Huawei CONNECT 2018 im Oktoberwerden Huawei und die Betreiber gemeinsam die Markteinführung vonCloud Connect bekannt geben.Huawei wird zusammen mit seinen Partnern und Kunden neue Lösungenzur digitalen Transformation vorstellen - eine regelrechte digitaleSinfonie auf der CEBIT 2018 vom 11. bis 15. Juni in Deutschland, wodie klassische Musik zu Hause ist. Außerdem sind Aktivitäten geplantund es werden beste Praktiken in Bezug auf Cloud Computing,Artificial Intelligence (AI/künstliche Intelligenz), Big Data,Internet of Things (IoT/Internet der Dinge) und Software-DefinedNetworking (SDN) weitergegeben, die alle eine wichtige Rolle in deraktuellen digitalen Transformation spielen.Der Stand von Huawei befindet sich im Bereich C01 in Halle 13 desMessezentrums Hannover. Ausführliche Informationen zu Huawei auf derCEBIT finden Sie unterhttp://e.huawei.com/topic/cebit2018-en/index.html. Fallbeispiele zurNutzung der "Leading New ICT" (führenden neuen IKT-Leistungen) durchKunden von Huawei finden Sie unterhttp://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.