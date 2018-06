Huawei stellt OceanConnect IoV-Plattform für die Digitalisierung von Fahrzeugen vor

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der CEBIT 2018 hatHuawei die OceanConnect IoV (Internet of Vehicles)-Plattformvorgestellt, die intelligente und vernetzte Fahrzeuge, dieTransformation von Services für Automobilhersteller und dieEntwicklung intelligenter Verkehrsmittel ermöglicht.IoV treibt die tiefe Integration zwischen IKT und derAutomobilindustrie voran. Eine IoV-Plattform ist die zentraleIKT-Infrastruktur, die die digitale Transformation derAutomobilhersteller ermöglicht. Als "digitaler Motor" intelligenterund vernetzter Fahrzeuge bietet Huawei mit der OceanConnectIoV-Plattform vier Schlüsselfaktoren für die Transformation vonHerstellern an:- Konnektivität: Die Plattform unterstützt hunderte MillionenVerbindungen und Millionen gleichzeitiger Verbindungen, um einesichere und zuverlässige Verbindung für Fahrzeuge zu gewährleisten.Darüber hinaus ermöglicht eine globale Public Cloud-Bereitstellungden globalen Automobilherstellern den Zugang zu intelligentenDiensten, um ihre operativen Anforderungen zu erfüllen.- Daten: Die Plattform erstellt digitale Zwillinge von Menschen undFahrzeugen in der Cloud, indem Sie Big Data des Fahrzeugs, zumBeispiel Informationen zum Zustand des Fahrzeugs oderFahrverhalten, sammelt und analysiert. Dies ermöglicht eineintelligente Bereitstellung von Inhalten und Service-Empfehlungen,die auf der genauen Analyse dieser Fahrgewohnheiten undReiseszenarien basieren.- Ökosystem: Durch die getrennte Struktur von Daten undGeschäftsprozessen hilft die OceanConnect IoV-PlattformAutomobilherstellern bei der Kontrolle digitaler Assets. Inhalteund Anwendungen von Drittanbietern werden integriert, um ein aufAutomobilhersteller zentriertes Ökosystem aufzubauen.- Evolution: Die IoV-Plattform wird in Kooperation mitVehicle-to-Everything (V2X) entwickelt, damit Fahrzeugeuntereinander und mit ihrer Umwelt kommunizieren können. Vomintelligenten Fahrrad bis hin zur Koordinierung von intelligentenFahrzeugen und Straßen, ermöglicht diese Plattform intelligente,sichere und effiziente Transportsysteme der Zukunft.Ma Haixu, President der Huawei Cloud Core Network Product Line,sagte: "Das Internet of Vehicles (IoV) führt zur tiefgreifendenKonvergenz von IKT und der Automobilindustrie. Das IoV befähigtvernetzte Fahrzeuge und intelligente Services, die eine schnelleredigitale Transformation für die Automobilindustrie ermöglichen.Während dieses wichtigen Wandels widmet sich Huawei dem Aufbau einervollständig vernetzten, intelligenten Welt, die Menschen, Fahrzeuge,Straßen und andere Dinge verbindet. Huawei ist stolz darauf, einbevorzugter strategischer Partner für globale Automobilhersteller zuwerden."Huawei und PSA Group haben das bisher größte OEM ConnectedVehicle-Projekt der Welt auf den Markt gebracht. Das ersteFahrzeugmodell, der DS 7 CROSSBACK, wurde auf Huaweis OceanConnectIoV-Plattform entwickelt und bietet Verbrauchern in China und Europainnovative Mobilitätsdienste. Darüber hinaus verfolgt Huawei einestrategische Zusammenarbeit und gemeinsame Innovationen mit der ChinaFAW Group und der Guangzhou Automobile Group. Huawei wird sichweiterhin auf vernetzte Fahrzeuge und Innovation konzentrieren, umdie digitale Transformation in der Automobil- und Transportindustrievoranzutreiben.Huawei stellt zusammen mit seinen Partnern und Kunden neueLösungen für die digitale Transformation vor und orchestriert vom 11.bis zum 15. Juni auf der CEBIT eine digitale Symphonie. Darüberhinaus werden Aktivitäten und Best Practices rund um die ThemenCloud-Computing, Künstliche Intelligenz (KI), Big Data, das Internetder Dinge (IoT) und Software Defined Networking (SDN) angeboten, diealle eine entscheidende Rolle in der heutigen digitalenTransformation spielen.Huaweis Messestand befindet sich in Halle 13, C01. WeitereInformationen über Huawei auf der CEBIT finden Sie unterhttp://e.huawei.com/topic/cebit2018-de/index.html. Mehr Informationenüber Kundenprojekte von Huawei, die "Leading New ICT" nutzen,erhalten Sie hierhttp://e.huawei.com/topic/leading-new-ict-en/index.html.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/704682/OceanConnect.jpgPressekontakt:Qiwei Li+86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell