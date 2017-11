Huawei startet seine neueste Government Cloud Solution für Westeuropa

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Vor Kurzem hat Huawei seineneueste Government Cloud Solution für Westeuropa gestartet. DieLösung bietet ein vereinheitlichtes Framework, mit dem private undöffentliche Clouds in einer Open-Source-Plattform integriert werdenkönnen. Cloud-Anbieter in Westeuropa nutzen diese Lösung, umInnovationen in der Stadtverwaltung voranzutreiben und Anforderungenbei Dienstleistungen von Behördenkunden zu erfüllen. Sobald sie miteinem Netzwerk im Internet der Dinge (IoT) verbunden ist, sorgt dieLösung auf effiziente Weise für Verbesserungen bei städtischenBetrieben, der Stadtverwaltung und Reparaturarbeiten in der Stadt.Dank der Unterstützung von Big-Data-Technik ermöglicht die Lösungeine Auftragserteilung in Echtzeit, erlaubt ein intelligentesVerkehrsmanagement und verhütet proaktiv Verstöße gegen dieöffentliche Sicherheit.Die Government Cloud Solution von Huawei übermittelt Informationenzwischen einzelnen Behördenabteilungen und stellt Einwohnernöffentliche Dienste zur Verfügung. Huawei nutzt seine einzigartigenVorteile beim Kernel des Cloud-Betriebssystems und bei der Hardware,um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Lösungbereitstellen zu können, die Open-Source-Versionen niemals bietenkönnten. Außerdem entkoppelt die Lösung Anwendungen von den Daten, umes den unterschiedlichsten Abteilung zu erlauben, aktualisierte Datenin Echtzeit mit anderen auszutauschen. Damit ist die Grundlage fürintelligente Anwendungen in Behörden gelegt, wie beispielsweise eineeinheitliche Planung, proaktive Schutzmaßnahmen, Auftragserteilung inEchtzeit, genaue Betriebsabläufe und Innovationen für einekooperative Verwaltung.Laut einem Evaluierungsbericht von IDC MarketScape zum Markt fürdie Cloud und Cloud-Anbieter für chinesische Behörden rangiert dieGovernment Cloud Solution von Huawei auf dem chinesischen Marktderzeit ganz oben. Außerhalb von China bedient Huawei aktuell mehrals 100 Behördenkunden in insgesamt 80 Ländern. Die innovative CloudService Platform, die Huawei gerade herausgebracht hat, hilftBehörden und Anbietern von Cloud-Diensten für Behörden,Cloud-Anwendung zu entwickeln, Dienste in die Cloud zu migrieren, denBetrieb in der Cloud zu verbessern und die Möglichkeiten von Kundenzu steigern. Huawei hat in mehreren Regionen rund um den GlobusOpenLabs eingerichtet, über die mehr als 300 Kunden und ökologischePartner bei Innovationen in der Cloud und im Bereich Big Dataunterstützt werden. In den OpenLabs von Huawei können sich diese überihre Erfahrungen mit Innovationen, die sie in verschiedenen Märktengesammelt haben, ihr Wissen über die Marktanforderungen und ihrejüngsten Fortschritte bei der Entwicklung von technischen Lösungenmit anderen austauschen. Huawei hat von Kunden, die diese Laborenutzen, sehr viel Anerkennung erhalten.Huawei ist bestrebt, eine innovative IKT-Plattform fürBehördenkunden bereitzustellen und den Aufbau von serviceorientiertenBehörden zu fördern. Behörden und Anbieter von Cloud-Diensten fürBehörden brauchen stabile, für die Zusammenarbeit geeignete,innovative Cloud- und Big-Data-Plattformen. Zukünftig werden diesePlattformen stufenweise die IT-Technologie in die Betriebsabläufe vonStädten einbinden. Clouds für Behörden werden nicht nur die Basis fürdie internen IKT-Dienste von Behördenabteilungen sein, sondern ebensodie digitalen Dienste der gesamten Stadt unterstützen. Huawei wirdseinen Kunden und Partnern die Hand reichen, um eine neue,intelligente Stadt aufzubauen, die gerecht ist, optimal verwaltetwird und sich nachhaltig entwickelt.Pressekontakt:Li Qiwei+86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell