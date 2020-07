Huawei startet die Aktion Flash Only+ zur Beschleunigung aller Branchen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - All-Flash-Speicher zum Preis von Hybridspeicher beflügelt GeschäftsabläufeHeute veranstaltete Huawei seinen globalen IT-Tag online unter dem Motto "Flash Only+ beschleunigt alle Branchen". Dazu hat Huawei die Aktion Flash Only+ gestartet, ein Programm, das es den Branchen ermöglichen soll, schneller von All-Flash-Speichern zu profitieren."Als Anbieter von ICT-Infrastrukturen ist Huawei bestrebt, eine durch KI vereinfachte Dateninfrastruktur zu entwickeln, um Kunden bei der Beschleunigung der digitalen Transformation zu unterstützen. Die Schlüsseltechnologien hinter der durch KI vereinfachten Dateninfrastruktur lauten "All Intelligent", "All IP", "All Cloud" und "All Flash". Die Aktion Flash Only+ ist ein Programm zur Beschleunigung der All-Flash-Einführung, das die Vorteile der All-Flash-Speichertechnologie für eine Vielzahl von Branchen nutzbar macht, um die digitale Transformation voranzutreiben", erklärte Huang Congliang, Vizepräsident der Abteilung für Datenspeicherung und intelligente Bildverarbeitungslösungen bei Huawei.Das "All-Flash"-Zeitalter ist da. All-Flash-Speicher zeichnen sich durch Leistungsstärke, Zuverlässigkeit, geringen Platzbedarf und niedrigen Stromverbrauch aus, aber dennoch hat sich noch nicht jeder Kunde für All-Flash-Speicher entschieden. Wer schon mit dem Gedanken gespielt hat, auf All-Flash-Speicher umzusteigen, wird oft entweder durch technische Bedenken oder den Preis abgeschreckt.Das Programm "Flash Only+" beseitigt die technischen Bedenken gegen den Einsatz von All-Flash-Speicher für unternehmenskritische DiensteDas Programm "Flash Only+" von Huawei ermöglicht es Kunden, ihre unternehmenskritischen Geschäftsabläufe zu beflügeln, indem es das branchenweit beste Niveau an Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz von OceanStor Dorado All-Flash-Speichern bietet. Huawei OceanStor Dorado bietet eine vierstufige Zuverlässigkeit, die 99,99999 % erreicht und 7 von 8 Controller-Ausfällen ohne Serviceunterbrechung toleriert. Die branchenführende Leistung erreicht bis zu 20 Millionen IOPS bei einer extrem niedrigen Latenzzeit von 0,1 ms. Kunden können sich außerdem sicher sein, dass sie ihre Systeme innerhalb von 10 Jahren ohne Datenmigration austauschen und aufrüsten können.Das Programm "Flash Only+" bietet erstklassige technische Vorteile, die das Preis-Leistungsverhältnis von All-Flash-Speicher attraktiver machenDank des Programms "Flash Only+" können Kunden die unübertroffene Leistung und Effizienz von All-Flash-Speicher zum Preis eines Hybridspeichers mit derselben effektiven Kapazität genießen. Huawei OceanStor Dorado bietet das effektive Kapazitätsmodell basierend auf der Deduplizierungs- und Komprimierungskapazität1, um eine bis zu 5-fache effektive Kapazität zu garantieren, die den Anforderungen in der Praxis gerecht wird. Die einmal vereinbarte effektive Kapazität wird über den gesamten Lebenszyklus garantiert. Das neue All-Flash-System kann die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken und gleichzeitig ein optimales Serviceerlebnis bieten, wodurch die Kundenzufriedenheit für das jeweilige Unternehmen verbessert wird. Dieses Programm gilt für das OceanStor Dorado 3000 V6 von Huawei.Kunden, die vor dem 31. Dezember 2020 von dem Programm Gebrauch machen, werden ihre Geschäftsabläufe mit All-Flash-Speicher zum Preis von Hybridspeicher beflügeln. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die lokale Huawei-Niederlassung oder besuchen Sie die Flash Only+ https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2846490-1&h=930408801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0% 26l%3Den%26o%3D2846490-1%26h%3D3492710579%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fe.huawei.com%2Fen% 2Fproducts%2Fcloud-computing-dc%2Fstorage%2Fall-flash-storage%2Fflash-only-plus% 26a%3DWebsite&a=Website .1: Das Deduplizierungs- und Komprimierungsverhältnis variiert je nach Einsatzszenario. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an die lokale Huawei-Niederlassung.2: Huawei behält sich das Recht vor, Bedingungen und Konditionen für dieses Programm festzulegen.Pressekontakt:Qiwei Liliqiwei2@huawei.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4640330OTS: HuaweiOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell