Huawei schließt sich dem Pariser Appell für Vertrauen und Sicherheit im Cyberspace an

Shenzhen (ots) - Huawei Technologies hat sich heute dem PariserAppell angeschlossen, einer Erklärung, die darauf abzielt, gemeinsameMaßnahmen zur Sicherung des Cyberspace voranzutreiben.Mit der Beteiligung am Pariser Appell schließt sich Huawei 564weiteren Unterzeichnern an, die sich öffentlich für die Stärkung derSicherheit digitaler Produkte und Systeme einsetzen. Zu denMitgliedern der Gruppe gehören 67 Staaten, 139 internationale undzivilgesellschaftliche Organisationen sowie 358 privatwirtschaftlicheUnternehmen.Der Pariser Appell, der von der französischen Regierung imNovember 2018 ins Leben gerufen wurde, ist eineVerpflichtungserklärung, um gemeinsam an einem der herausforderndstenThemen unserer Zeit zu arbeiten. Die Mitglieder arbeiten zusammen, umdigitale Produkte sicherer zu machen, die kollektive Verteidigunggegen Cyberkriminalität zu stärken und die Zusammenarbeit derBeteiligten über nationale Grenzen hinweg zu fördern. Darüber hinausverpflichten sie sich zur Einhaltung internationaler Normen fürverantwortungsvolles Handeln im Cyberspace.Als führender Anbieter von Informations- undKommunikationstechnologie investiert Huawei intensiv in dieForschung, um Produkte und Lösungen so sicher wie möglich zu machen,und verpflichtet sich, die Sicherheit für alle Kunden und Anwender zugewährleisten."Das Streben nach mehr Sicherheit ist die Grundlage unsererExistenz", sagte John Suffolk, Global Cyber Security & PrivacyOfficer bei Huawei. "Wir unterstützen uneingeschränkt alleBemühungen, Ideen oder Vorschläge, die Widerstandsfähigkeit undSicherheit von Produkten und Dienstleistungen für Regierungen,Geschäfts- und Privatkunden verbessern können. Wir unterstützenglobale Kooperationsmaßnahmen zur Verbesserung der Verteidigung gegenCyberkriminalität, einschließlich Offenheit, Transparenz undinternational vereinbarter Standards".Als Mitglied des Pariser Appells wird Huawei sich mit Nachdruckfür die weltweite Einführung objektiver Test- undVerifizierungsstandards für alle Technologieanbieter einsetzen. Durchdie Nutzung objektiver Standards von Drittanbietern beim Testen derSicherheit von Technologien aller Anbieter kann sichergestelltwerden, dass Entscheidungen über die Sicherheit auf Fakten und nichtauf Emotionen oder politischer Rhetorik basieren.Huawei wird mit Regierungen, anderen Privatunternehmen und derZivilgesellschaft zusammenarbeiten, um Maßnahmen zu fördern, die diedigitale Welt sicherer machen.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. DasUnternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen CarrierNetwork, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Länderntätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung undEntwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- undEntwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig undbeschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In Münchenbefindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums vonHuawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsPhone: +49 (0)30 39 74 796 101Email: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell