Huawei's Ryan Ding: Neuwerte durch intelligente Erlebnisse

Beijing (ots/PRNewswire) - Am zweiten Tag des 6. Ultra-Broadband-Forums (UBBF), das online stattfand, hielt Ryan Ding, Executive Director und Präsident der Carrier Business Group von Huawei, seine Grundsatzrede "Intelligente Erlebnisse erschließen Neuwerte" .In den letzten fünf Jahren hat Huawei gemeinsam mit seinen Partnern daran gearbeitet, den industriellen Wert, den Gigaband und Premium-Breitband bieten, zu definieren und hat in Bereichen wie Gigabit-Geschwindigkeit, Netzwerkerlebnis, Betrieb und Wartung (O&M), Effizienz und Ökosysteme der Wirtschaftszweige stets Neuwert gefunden. Gemeinsam haben sie daran gearbeitet, den kommerziellen und industriellen Wert von Fixed Broadband zu maximieren.Inmitten der COVID-19-Pandemie haben feste Breitbanddienste einen enormen sozialen und wirtschaftlichen Wert freigesetzt, besonders in Ländern mit einer erstklassigen Breitband-Infrastruktur. Feste Breitbanddienste spielten eine wichtige Rolle, Arbeit, Produktion, Bildung und Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.Ding sagte, dass die kontinuierlichen Investitionen und Innovationen der Netzbetreiber in feste Breitbanddienste unbegrenztes Potenzial bieten und ein starken Motor bei der Erholung der Weltwirtschaft spielen werden. Er fügte hinzu, dass Netzbetreiber ihre Anstrengungen im Bereich der festen Breitbanddienste verdoppeln müssen, ihren Fokus von Haushalten auf den Anschluss von Unternehmen verlagern und jedem Menschen, jedem Privathaushalt und jeder Organisation durch kontinuierliche Innovation das ultimative Service-Erlebnis bieten müssen. Laut Ding muss die Branche den Boom der globalen digitalen Wirtschaft vorantreiben und gleichzeitig daran arbeiten, den kommerziellen Wert von festen Breitbanddiensten zu maximieren. Aus diesem Grunde wies Huawei darauf hin, dass intelligente Konnektivität ein Schlüsselbereich für Brancheninnovationen sein wird und Netzbetreibern dabei hilft, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erforschen und die digitale Transformation der Branchen zu ermöglichen.1. Home+: Positive Erfahrungen und breit gefächerte DienstleistungenDa Online-Konnektivität in unserem Leben immer wichtiger wird, werden unsere Wohnbereiche zu Mehrzweckplattformen. Haushalte profitieren von intelligenter Konnektivität und können ein abwechslungsreiches Service-Erlebnis, einschließlich Hochgeschwindigkeitsbreitband, komplette Abdeckung bei garantierter Einhaltung der Service-Level-Vereinbarungen (SLAs) genießen. So werden aus Wohnungen nicht bloß Wohnräume. Sie werden zu Orten, an denen Endbenutzer ein brandneues intelligentes "Heim+" erleben.Huawei hat eine Formel zur Maximierung des Digitalwerts von Heim vorgeschlagen: Digitaler Heimwert = Breitbandgeschwindigkeit + Heimnetzwerk + breit gefächerte Dienstleistungen wie unten beschrieben.Informierte Entscheidungsfindungen beim Netzwerkaufbau für schnellere Breitbanddienste: Regierungen müssen den Aufbau von Breitbandnetzen in ihre nationalen Strategien einbeziehen sowie politische und finanzielle Unterstützung leisten. Netzbetreiber müssen einen ganzheitlichen Ansatz bei Planung, Bau, Installation, O&M und dem Realisieren der Netzwerkinfrastruktur verfolgen. Sie müssen sich auf hochrangige Benutzer konzentrieren und Gigabit-Wohngebiete ausbauen, um die umfassende Aufrüstung des Breitband-Internetzugangs zu fördern.Jeden Benutzer für eine vollständige Abdeckung anschließen Für Netzbetreiber ist die Bereitstellung von hochwertigen Wi-Fi-Erlebnissen für Privathaushalte eine große Herausforderung. Über Wi-Fi-Produkte als Service und Wi-Fi-Dienste, die auf einer Plattform verfügbar sind, kann das Wi-Fi-Erlebnis eines Privathaushalts visualisiert, verwaltet und gewartet werden, wodurch das Service-Erlebnis für Heimanwender verbessert wird. Huawei arbeitet mit Netzbetreibern zusammen, um die FTTR-Lösung ( fiber-to-the-room bzw. Glasfaser bis zum eigenen Zuhause) zu fördern, die Innovationen bei weiteren Smart-Home-Anwendungen unterstützen kann.Garantierter Erfahrungsstand für Zieldienste: Um das Erlebnis für Privathaushalte noch weiter zu verbessern, ist die intelligente Identifizierung von Zieldiensten umso wichtiger geworden. So können Netzbetreiber mithilfe von AI die Art des Heimdienstes bestimmen und dann den richtigen Dienst mit garantierten Erlebnisstufen über mehrere Szenarien hinweg bereitstellen. Anders ausgedrückt, Netzbetreiber können enger mit OTT-Diensten zusammen arbeiten, um das App-Ökosystem zu monetarisieren. Dann können sie garantierte Erlebnisstufen für Zieldienste anbieten, um die verschiedenen Dienste zu monetarisieren. Netzbetreiber tun sich auch neue Geschäftsmöglichkeiten in Vertikalmärkten wie Smart Home auf.2. Enterprise+: Maximierung des digitalen Werts durch bessere ErlebnisseFür Unternehmen geht es bei der Digitalisierung um die Verbindung von Kapital, Arbeitskräfte, Vermögenswerte, Informationen und Regulation. Konnektivität ist das Lebenselixier digitaler Unternehmen, dennoch sehen sich Netzbetreiber immer noch vor großen Hürden, wenn es darum geht, den Unternehmen die garantierte Konnektivität zu liefern. Intelligente Konnektivität verbessert systematisch das Unternehmenserlebnis in drei Bereichen: Abdeckung, Architektur und Fusion und hilft Unternehmen beim Sprung in die digitale Welt.Huawei hat auch dafür eine Formel entwickelt, die Unternehmen helfen kann, einen größeren digitalen Wert zu erzielen: Digitaler Unternehmenswert = Abdeckung x Architektur x Fusion, wie unten beschrieben..Intelligente, nahtlose Abdeckung durch mehrere Technologien: Netzbetreiber müssen einen umfassenden Plan zum Versorgungsbereich entwickeln und über die optische Verbindungstechnik Unternehmensbenutzer im 300-Meter-Bereich verbinden. Auch müssen Netzbetreiber mehrere Technologien wie 5G, OTN, IP und PON in einem optischen Netzwerk integrieren, damit sie die unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen mit differenzierten Produkten über deren Einzelanschluss intelligent erfüllen können. Sie können auch ihre vorhandenen Netzwerkressourcen, wie Städte, die schon mit Glasfaser ausgebaut sind, komplett nutzen, um ein einziges Netzwerk bereitzustellen, das mehreren Zwecken dient sowie Einzelanschlüsse, die mehrere Dienste handhaben.Plangesteuerte Erlebnisse mit flexibler, intelligenter Architektur: Netzbetreiber brauchen eine flexible und intelligente Architektur, die nicht überlegt, ständig verfügbar, skalierbar und vereinfacht ist. Diese Architektur kann dabei helfen, die Dienstleistungen, die schriftlich vereinbart wurden, auch zu erreichen, einschließlich der garantierten Bandbreite, Latenz, Zuverlässigkeit und Bereitstellungszeiten der Dienste Die Architektur ist für die Bereitstellung plangesteuerter Erlebnissse wichtig und für die Monetarisierung der vereinbarten Dienstleistungen.Cloud-Netzwerk-Fusion für differenzierte Erlebnisse: Huawei glaubt, dass die Netzwerkmöglichkeiten in Zukunft grundlegend sein werden. Netzwerkgrenzen verschwinden und Cloud und Netzwerke werden komplett zusammengelegt. Netzwerke können ihre Angebote breit fächern, da sie ein selbst definiertes Erlebnis über die gesamte Benutzerreise vom Kauf bis zur Nutzung anbieten können. Zu gebündelten Cloud- und Netzwerkdiensten bieten sie auch den Umzug in die Cloud sowie differenzierte Cloud- und Netzwerkdienste an.Am Ende seiner Rede erklärte Ding, dass Geschäftsentwicklungen und technologische Fortschritte nicht unabhängig voneinander stattfinden. Intelligente Konnektivität umfasst drei wichtige Innovationen: den intelligenten Netzwerkaufbau, das intelligente Cloud-Netzwerk und die Synergie zwischen Computer und Netzwerken Huawei wird enger mit seinen Kunden zusammenarbeiten, um mithilfe der beiden Monetarisierungsformeln einen höheren digitalen Wert für Haushalte und Unternehmen zu schaffen und intelligente Erlebnisse durch allgegenwärtige Konnektivität zu liefern. Pressekontakt:Xu Menglingxumengling1@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell