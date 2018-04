Huawei präsentiert auf der HANNOVER MESSE 2018 neue, innovative IKT-Lösungen für die digitale industrielle Transformation

Hannover (ots/PRNewswire) - Auf der HANNOVER MESSE 2018 stelltHuawei innovative Lösungen und Best Practices für die digitaleindustrielle Transformation unter dem Motto "Leading New ICT,Connecting Bits & Gears" vor. Huawei und ihre Industriepartnerpräsentieren gemeinsam Produkte und Lösungen mit dem SchwerpunktKonnektivität auf der Grundlage von neuen Informations- undKommunikationstechnologien (IKT) wie dem Internet der Dinge (IoT),Cloud Computing, eLTE und 5G, und zeigen auf, wie diese in einerReihe von digitalen Industrieszenarien wie mit dem Internetverbundene Fahrzeuge, Aufzüge und Rolltreppen, vernetzte Fabriken,intelligente Logistik und vorausschauende Wartung eingesetzt werdenkönnen. Huawei kündigt außerdem neue Kooperationen mit führendenIndustriepartnern wie Groupe PSA, Telefónica, Flughafen München,Alliance of Industrial Internet (AII), Avnu Alliance und SchneiderElectric an.Das Leitthema der HANNOVER MESSE 2018 ist "Integrated Industry -Connect & Collaborate". Die weitreichende Konvergenz neuer IKT- undFertigungssysteme im Zeitalter von Industrie 4.0 hat eine umfassendeindustrielle Revolution in der globalen Fertigungsindustrieausgelöst. Umfangreiche Anpassungen, globales kollaboratives Design,intelligente Fabriken, vorausschauende Wartung und vernetzteFahrzeuge definieren die gesamte Wertschöpfungskette neu undstimulieren dabei neue Produktionsmethoden, Branchenstrukturen,Geschäftsmodelle und wirtschaftliches Wachstum.Präsentation von einer breiten Palette neuer Lösungen zurBeschleunigung der industriellen DigitalisierungZhang Lin, Präsident des Huawei West European Enterprise Business,sagt dazu: "Angesichts der zunehmenden Integration verschiedenerBranchen erfordert der industrielle Wandel die weitere Vertiefung derDigitalisierung. Als einer der führenden Anbieter von IKT-Lösungen inder Branche setzt Huawei auf modernste Technologien wie IoT, CloudComputing, neue Funktechnologien (5G) und agile Netzwerke. Darüberhinaus haben wir die offenen, innovativen OpenLab-Plattformeneingerichtet, die unsere Zusammenarbeit mit Partnern aus demÖkosystem ermöglichen und so den digitalen industriellen Wandel miteinem Mehr an Effizienz und Intelligenz zu beschleunigen."Auf der HANNOVER MESSE 2018 stellt Huawei gemeinsam mitzahlreichen Kunden und Partnern wie Groupe PSA, Schindler, Intel,Beckhoff, Harting, Software AG, SAP, Telefónica, Q-loud, KUKA, SDIund T-Systems neue Innovationen vor. Diese Innovationen umfassenVerbindungstechnologien, neue Lösungen und Best Practices zurFörderung von intelligenter Fertigung. Die vorgestellten Resultateder Zusammenarbeit waren unter anderem der DS 7 Crossback, das ersteFahrzeug, das die Connected Vehicle Modular Platform (CVMP) vonGroupe PSA verwendet, und mit Huaweis OceanConnect IoT-Plattformsowie den von Huawei unterstützten Cloud-Diensten ausgestattet ist;ein von Huawei und mehreren angesehenen Industrieverbänden gemeinsamentwickeltes Smart-Manufacturing-Testbed "Time-Sensitive Network(TSN) + OPC Unified Architecture (OPC UA)" mit mehreren Szenarien;vernetzte Fabriken und intelligente Logistik, die Huawei mit KUKA,Hikvision und anderen vorstellt; die gemeinsame Demonstration einerProduct Lifecycle Management Cloud auf der Grundlage der Open TelekomCloud mit T-Systems; eine Lösung für vernetzte Aufzüge, die vonHuawei und Schindler, einem der weltweiten Marktführer im BereichAufzüge und Rolltreppen, vorgestellt wurde; sowie eine industriellePredictive Maintenance-Lösung, die Huawei mit Harting, Software AGund SDI vorstellt. Huawei demonstriert die Leistungsfähigkeit ihrerVerbindungstechnologien wie 5G, NB-IoT, EC-IoT, programmierbareLogiksteuerungen (PLCs) für die Cloud, eLTE, Cloud Campus undIoT-Plattformen In einer ganzen Reihe von Szenarien.Aufbau von einer umfangreichen Zusammenarbeit mitbranchenführenden Unternehmenl Das erste vernetzte Fahrzeug von Huawei-Groupe PSA wurde inEuropa auf dem Huawei-Stand der HANNOVER MESSE 2018 vorgestellt.Huawei und Groupe PSA präsentierten einen DS 7 CROSSBACK, daserste vernetzte Fahrzeug, das aus der im November 2017 angekündigtenPartnerschaft für alle vernetzten Fahrzeuge des Konzernshervorgegangen ist. Auf der Grundlage der OceanConnect IoT-Plattformvon Huawei hat Groupe PSA ihre Connected Vehicle Modular Platform(CVMP) für die vernetzten Fahrzeuge der Firma entwickelt, dieweltweit anhand von Cloud-Diensten von Huawei bereitgestellt wird.Der DS 7 CROSSBACK, der diesen Monat in China eingeführt wurde, istdas erste Fahrzeug, das die CVMP nutzt. Die Kunden können über eineAnzeige im Armaturenbrett des Fahrzeugs auf neue Dienste wie etwavernetzte Navigation, Spracherkennung in natürlicher Sprache und einangeschlossenes Serviceportal zugreifen. Der Wartungszustand desFahrzeugs und der Verlauf der Fahrten und Fahrstile sind auch vomSmartphone des Kunden aus abrufbar.l Huawei und Telefónica haben das NB-IoT Smart Meter PoCeingeführt, um die digitale Transformation des Flughafens München zubeschleunigen.Huawei, Telefónica und der IoT-Anbieter Q-loud haben gemeinsam einProof of Concept (POC) für ein Smart Meter auf der Grundlage desNarrowBand Internet of Things (NB-IoT) für den Flughafen Münchenvorgestellt. Die Lösung basiert auf EnergyCam, ein von Q-loudentwickeltes Kamerasystem, das die Zählerstände von traditionellenRollenzählern erfasst, Bilder analysiert, Zählerstände mit derintegrierten Software erkennt und die Daten in digitaler Form überNB-IoT im Telefónica-Netzwerk zu Huaweis OceanConnect IoT-Plattformübertragen kann. Diese Lösung ermöglicht der IT-Abteilung desFlughafens den schnellen Zugriff auf die Zählerdaten für die zeitnaheAnalyse.l Huawei gründete mit mehreren namhaften Branchenorganisationenund Unternehmen das Smart Manufacturing Testbed TSN + OPC UA, um dieletzte Meile des industriellen Internets zu überbrücken.Huawei hat gemeinsam mit internationalen Organisationen wie AII,der Avnu Alliance, dem Edge Computing Consortium (ECC) und FraunhoferFOKUS sowie mit weltbekannten Anbietern wie Schneider Electric,HollySys und National Instruments Corporation (NI), B&R Automation,TTTech und Spirent Communications ein Smart Manufacturing Testbed TSN+ OPC UA gegründet. Das Testbed umfasst sechs industrielleVerbindungsszenarien. TSN und OPC UA sind die zwei Schlüsselfaktorenfür neue Technologien wie etwa vorausschauende Wartung, Datenanalyse,maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (AI). Sie könnenIndustrieunternehmen dabei unterstützen, ihre Effizienz zu steigern,indem sie Ausfallzeiten reduzieren, die Gesamtgeräteeffizienzverbessern und die Gesamtbetriebskosten (TCO) senken.Huawei arbeitet mit globalen Partnern an der Entwicklung voneffizienteren und intelligenteren innovativen digitalenIndustrielösungen für ihre Kunden, auf deren Grundlage neuebetriebliche Prozesse und Infrastrukturplattformen für die Industrie4.0 entwickelt werden können. Die Lösungen haben bereits mehr als1.000 produzierenden Unternehmen weltweit geholfen, ihreProduktionseffizienz zu steigern.Die HANNOVER MESSE 2018 findet vom 23. bis 27. April auf demMessegelände in Hannover statt. Der Stand von Huawei befindet sich inHalle 6, D18. Die HANNOVER MESSE 2018 findet vom 23. bis 27. April auf demMessegelände in Hannover statt. Der Stand von Huawei befindet sich inHalle 6, D18. Weitere Informationen über Produkte und Lösungen vonHuawei, die auf der HANNOVER MESSE 2018 vorgestellt werden, findenSie unter: http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-de/index.html.