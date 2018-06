Huawei präsentiert Smart Airport 2.0 Lösung auf der CEBIT 2018

Spiel die Smart Airport Symphonie mit innovativer IKTHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der CEBIT 2018präsentiert Huawei seine Smart Airport 2.0 Lösung, die zahlreicheTechnologien mit sich bringt, wie etwa visualisierte Betriebsabläufe,Sicherheit und Services sowie Flughafen-IoT. Die Lösung bietetFlughäfen weltweit eine innovative One-Stop-IKT-Plattform mit"Cloud-Pipe-Device"-Kollaboration, die Kunden bei dem Aufbauzukunftsorientierter Smart Airports unterstützt.Im Vergleich zur Lösung für visualisierte Bodenabfertigung vonSmart Airport 1.0 konzentriert sich die neue Lösung Smart Airport 2.0mehr auf Technologieverknüpfungen zwischen intelligenterVideoüberwachung, Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) und demInternet der Dinge (IoT). Das ermöglicht die Interaktion von Datenverschiedener vertikaler Geschäftssysteme an Flughäfen, sorgt füreinen intelligenten und effizienten Flughafenbetrieb, beschleunigtdie Sicherheitsreaktionen und bietet höheren Passagierkomfort.In den letzten Jahren hat die weltweit boomendeZivilluftfahrtbranche einen kontinuierlichen und schnellen Anstiegdes Passagieraufkommens und der Einnahmen der Fluggesellschaftenverzeichnet. Laut der neuesten Statistiken der International AirTransport Association (IATA) wird die globale Nachfrage nachFlugreisen im Jahr 2018 voraussichtlich um 7,0 Prozent steigen, womitdie Gesamtzahl der Flugpassagiere auf 4,36 Milliarden steigen dürfte.Im Jahr 2018 wird der Nettogewinn der global aktivenFluggesellschaften etwa 33,8 Milliarden US-Dollar erreichen und dieweltweiten Aufwendungen für Flugreisen werden um 10,4 Prozent auf 794Milliarden US-Dollar steigen. Die zivile Luftfahrt hat sich zu einerder am schnellsten wachsenden Industrien der Welt entwickelt.Verlässliche Berichte zeigen, dass die IKT-Investitionen vonFlughäfen weltweit vor allem durch die Verbesserung vonServicepunkten für Passagiere, Reisesicherheit, mobilem Handel undneuen Technologien beeinflusst werden. Vor diesem Hintergrund werdenFlughäfen einer digitalen Transformation unterzogen hin zuintelligenten Prozessen und einer smarten Entwicklung. Im Hinblickauf die Servicefähigkeiten und die IKT-Umgebungen achten Flughäfenverstärkt auf Geschäftskontinuität, Zuverlässigkeit und Stabilität.Um das zu erreichen, werden leistungsfähige IKT-Infrastrukturen undkreative Lösungen dringend benötigt.Angesichts des zunehmenden Betriebsdrucks stehen die Flughäfenjedoch vor zahlreichen Herausforderungen wie etwa komplexenSicherheitsfragen, begrenzten Betriebsmitteln und mangelnderZufriedenheit der Fluggäste. Folglich ist der Widerspruch zwischendem rasanten Wachstum des Lufttransportvolumens und derunzureichenden betrieblichen Unterstützung markant. DemServiceprozess fehlen rechtzeitige und genaue Informationen über denBetriebszustand sowie die Überwachung von Sicherheitsressourcen, wasdie Effizienz von Kommunikation, Produktionsbefehlen und Versandreduziert.Darüber hinaus sind Flughäfen stark frequentiert, ihrSicherheitsmanagement und ihre Kontrollmaßnahmen jedoch sind derzeitkomplex und ineffektiv. Flughafenweite Erfassung, Analysen undReaktion müssen schnellstmöglich verbessert werden.Auch das Passagiererlebnis zählt zu den Prioritäten von Flughäfen.Um einen intelligenten Flughafen zu bauen, müssen fortwährendAnstrengungen unternommen werden, damit Passagieren ein nahtloses,komfortables und angenehmes Reiseerlebnis geboten werden kann - vonder Ankunft am Flughafen bis zu Check-In, Gepäckaufgabe,Sicherheitskontrolle, Wartezeit, Transfer zum Flugzeug und zurGepäckausgabe.Die nun erstmals vorgestellte Huawei Smart Airport 2.0 Lösungnutzt neue IKT-Technologien wie die digitale Zusammenarbeit,Cloud-Computing, IoT und Big Data zur Rekonstruktion vonInformationsflüssen des Flughafens. Die Lösung bietet smartenFlughäfen bemerkenswerte Vorteile in Bezug auf Betriebssicherheit,Mobilität, Betriebseffizienz und der Qualität von Dienstleistungenfür Passagiere und Unternehmen. Aus Sicht der Sicherheit vonTerminalgebäuden, des Vorfelds und der Passagiererfahrung bietet dieSmart Airport 2.0 Lösung Konzepte für sämtliche Szenarien, die jedenSchritt des Flugbetriebs und des Passagierstroms berücksichtigen.Visualisierte Betriebsabläufe: Verbesserung von Effizienz undSichtbarkeit von FlughäfenDie Betriebseffizienz eines Flughafens ist entscheidend fürGewinne und Serviceniveau. Die Smart Airport 2.0 Lösung von Huaweiunterstützt Flughäfen bei der intelligenten Bereitstellung vonStandplätzen für Flugzeuge, der intelligenten Navigationsbeleuchtungund visualisierter Bodenabfertigung, wodurch die Betriebseffizienzverbessert und der Turnaround verkürzt werden kann.Am Beispiel der Zuordnung intelligenter Flugzeuge betrachtet,könnten Flughäfen dank der Nutzung von Big Data und künstlicherIntelligenz die Auslastung der Korridore und Brücken erhöhen. Miteiner um 10 Prozent höheren Passagierrate auf Brücken könntenPassagiere 2.300 Stunden pro Tag sparen.Die IoT-basierte Lösung für Smart Navigation in der Lage,Beleuchtung in Echtzeit zu überwachen und zu steuern. Dadurch wirdein langjähriges Problem der Luftfahrtindustrie gelöst und diemanuellen Inspektionskosten um mehr als 10.000 Stunden pro Person proJahr reduziert. Die Navigation der Beleuchtung verbessert dieEffizienz und Sicherheit von Flugzeugen auf Start- und Landebahnen.Darüber hinaus ermöglicht die Lösung für visualisierteBodenabfertigung auf Basis von LTE-Technologien und HuaweisIntegrated Communication Platform (ICP) eine drahtlose Fernabdeckungvon bis zu 3 km, so dass es einem Netzwerk und einem Endgerät dieMöglichkeit bietet Sprach-, Daten- und Videodienste auf einheitlicheArt und Weise zu übertragen. Außerdem stellt die Lösung dieEchtzeit-Überwachung von Bodenfahrzeugen mit voller Sichtbarkeit vonGeschwindigkeit und Position sicher, wodurch der gesamteFlight-Support-Prozess visualisiert und Risiken sowohl minimiert alsauch kontrolliert werden.Visualisierte Sicherheit: Flughäfen präziser und intelligentermachenDie Smart Airport 2.0 Lösung von Huawei bietet Flughäfen einemaßgeschneiderte Panorama-Videoüberwachung und einen intelligentenPerimeterschutz, die die Sicherheit am Flughafen gewährleisten.Mithilfe intelligenter 4K Kameras sowie passiver optischer Netzwerkefür schnelles Video-Backhaul, können die Mitarbeiter des AirportOperations Center (AOC) die gesamten Start- und Landephasenproblemlos überwachen und Flüge automatisch verfolgen, um eineUltra-HD-Überwachung ohne blinde Flecken zu erreichen. Basierend aufden Verbindungen zwischen IoT und der intelligenten Videoüberwachung,werden von Sensoren ausgelöste Alarme automatisch von einemintelligenten Videoüberwachungssystem analysiert, um ungültigeInformationen zu prüfen und die Rate von Fehlalarmen von 99 Prozentauf weniger als 10 Prozent zu reduzieren. Dieses Vorgehenkennzeichnet den Übergang von technischem Schutz zu intelligentemSchutz.Visualisierte Dienste: E2E-Komfort und hohe Qualität fürPassagiereDie Lösung für Smart Airport Visualized Services von Huawei nutztTechnologien wie IoT, Big Data Analysen und die biometrischeErkennung. Die Lösung hilft Flughäfen dabei, ihren Passagieren einoptimales Erlebnis zu bieten.Basierend auf der Gesichtserkennungstechnologie des intelligentenVideoüberwachungssystems können Passagiere schnell von derSicherheitskontrolle zum Boarding gehen. Durch einfaches Zeigen desGesichts werden Fluginformationen des Passagiers und Weganleitungenzum Flugsteig automatisch auf dem Bildschirm mit allenFluginformationen angezeigt.Mit der Einführung von IoT-Technologien können Fluggäste sowohlStatus als auch Position ihres Gepäcks in Echtzeit einsehen. Von derAbgabe über den Transport bis hin zur Gepäckausgabe können soGepäckverluste vermieden werden. Mithilfe von WLAN-basiertenIndoor-Ortungstechnologien können Flughafenbetreiber die Statistikenzum Passagierverkehr schnell erfassen und die Betriebsstunden vonSicherheitschecks in Echtzeit anpassen. Dadurch können dieWartezeiten der Passagiere verringert werden."Huawei bietet Flughäfen eine Ende-zu-Ende-IKT-Lösung mit einemWettbewerbsvorteil auf den 'Cloud-, Pipe und Device'-Ebenen", so LiuZhongheng, President des Transportation Sector bei der HuaweiEnterprise Business Group. "Die Lösung verbessert das IKT-basierte,intelligente und sichere Flughafenmanagement und verbessert dasPassagiererlebnis. Das ist der Mehrwert von Huaweis Zusammenarbeitmit Kunden und Partnern beim Bau voll vernetzter, intelligenter undpassagierfreundlicher Smart Airports. Auch in Zukunft wird HuaweiInnovationen entwickeln und sich auf die Entwicklung von IKT-Lösungenkonzentrieren, die Cloud-Computing, mobile Konnektivität, IoT sowieBig Data nutzen. Wir wollen Kunden so bei der digitalenTransformation und beim Bau zukunftsorientierter intelligenterFlughäfen unterstützen."Huawei hat sich zum Ziel gesetzt, der bevorzugte Partner für diedigitale Transformation von Kunden in der Luftfahrtindustrie zuwerden. Huawei hat IKT-Produkte, -Lösungen und -Services für mehr als50 Flughäfen, Fluggesellschaften und Flugverkehrskontrollbehördenbereitgestellt, Dazu gehören 15 globale Flughäfen mit mehr als 30Millionen Passagieren pro Jahr. Huawei möchte das gegenseitigeVertrauen stärken und Vorteile für Flughäfen, Kunden in derLuftfahrtindustrie und Partner schaffen, um die Zukunft durchInnovation neu zu gestalten.Huawei stellt zusammen mit seinen Partnern und Kunden neueLösungen für die digitale Transformation vor und orchestriert vom 11.bis zum 15. Juni auf der CEBIT eine digitale Symphonie. Darüberhinaus werden Aktivitäten und Best Practices rund um die ThemenCloud-Computing, Künstliche Intelligenz (KI), Big Data, das Internetder Dinge (IoT) und Software Defined Networking (SDN) angeboten, diealle eine entscheidende Rolle in der heutigen digitalenTransformation spielen.Huaweis Messestand befindet sich in Halle 13, C01. WeitereInformationen über Huawei auf der CEBIT finden Sie unterhttp://e.huawei.com/topic/cebit2018-de/index.html. 