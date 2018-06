Huawei kündigt auf der CEBIT 2018 die Einführung einer Hybrid Cloud Lösung für Microsoft Azure Stack an

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der CEBIT 2018stellte Huawei seine Hybrid Cloud Lösung für Microsoft Azure Stackvor.Qiu Long, Präsident der IT Server Product Line von Huawei sagte:"Die digitale Transformation von Unternehmen rückt in immer größereTiefen vor und bindet immer mehr Branchen ein. Service-Workloads sindzunehmend diversifizierter und stehen schneller vor Veränderungen alsje zuvor. Diese Faktoren machen eine höhere Recheneffizienz undAgilität zu den neuen treibenden Kräften für Computing-Innovationen.Die von Huawei vorgestellte Hybrid Cloud Lösung für Microsoft AzureStack löst Probleme, die durch Unterschiede in der Architektur vonPrivate und Public Cloud verursacht werden und verbessert dieRecheneffizienz und Agilität zwischen Private und Public Cloudserheblich. Huawei wird in Zukunft weiterhin mit Industriepartnernzusammenarbeiten, um die Effizienz und Agilität hybrider Cloudskontinuierlich zu verbessern und Kunden gemeinsam innovative Lösungenzur Verfügung zu stellen. Wir wollen Kunden so dabei unterstützen,die technischen und regulatorischen Anforderungen für verschiedeneArbeitsfelder wie IoT, Big Data und Künstliche Intelligenz zuerfüllen. Gemeinsam helfen wir unseren Kunden dabei, die digitaleTransformation zu beschleunigen."Huaweis Hybrid Cloud Lösung für Microsoft Azure Stack bietetdasselbe Anwendungsmodell, Self-Service-Portal und APIs wie die AzurePublic Cloud. Dank der lokalen Bereitstellung der Ressourcen undinnovativen Services von Azure garantiert die Lösung die Konsistenzvon Azure mit dem lokalen Azure Stack. Dies hilft Kunden sowohl beider Lösung von Herausforderungen, die sich aus Datenhoheit, Latenz-und Konnektivitätsproblemen ergeben, als auch bei Projekten zurdigitalen Transformation im Allgemeinen. Die Lösung bietet einesolide Hardwareplattform, bestehend aus Huaweis robustem FusionServerV5 und CloudEngine Switches. Betrieben mit skalierbaren Intel® Xeon®Prozessoren, unterstützt der FusionServer bis zu 16 Datenlaufwerke.Die leistungsstarken NVMe SSDs von Huawei bieten einen Cache mitextrem großer Kapazität. Diese Funktionen ermöglichen esFusionServer, die Systemleistung insgesamt zu verbessern.CloudEngine bietet 10G/25GE Switching-Netzwerke für einelatenzarme, störungsfreie und einmalige Verbindungsbereitstellung mitweniger Anschlüssen, Kabeln und Ports für eine einfachere Wartung.Die Lösung beinhaltet auch Huaweis eSight für die effiziente undeinheitliche Verwaltung von Servern und Switches. Das FDM-System vonHuawei diagnostiziert und analysiert CPU-, Speicher- undPCIe-Kartenfehler intelligent und automatisch und bietet Vorschlägefür eine effizientere Betriebsführung und Wartung.Die Hybrid Cloud Lösung für Microsoft Azure Stack kann in derIndustrie Türen öffnen. Kunden profitieren von der gemeinsamenExpertise der beiden Branchengrößen. Die Microsoft-Software wirdRichtlinien für Hybrid Clouds verbessern, so dass die Flexibilitätvon Cloud-Technologien erlangt wird und gleichzeitig die Richtlinienfür Datenhoheit und Compliance eingehalten werden. HuaweisErfolgsbilanz im Performance- und Computing-Management machtUnternehmen agiler und effizienter.Wie die Hybrid Cloud Lösung von Huawei für Azure Stack diedigitale Transformation in Ihrem Unternehmen beschleunigen kann,erfahren Sie unterhttp://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/data-center/azure-stack?utm_campaign=eebghq187020b&utm_medium=display&utm_source=news&source=cebit2018.Photo- https://mma.prnewswire.com/media/705318/Huawei_Hybrid_Cloud_Solution.jpgPressekontakt:Qiwei Li+86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell