Huawei ist offizieller Partner der TechLabs Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Huawei Technologies, einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen, ist ab Mitte Oktober offizieller Partner der TechLabs Düsseldorf. Mit diesem Schritt unterstützt das Unternehmen die Digitalunternehmer der nächsten Generation und leistet einen Beitrag, junge Menschen mit digitalen Kompetenzen auszustatten.Carsten Senz, Head of Corporate Communications von Huawei Technologies Deutschland, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: "Huawei setzt sich für eine positive und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Technologien ein. Genau wie TechLabs arbeiten wir daran, die komplexen Herausforderungen unserer Gesellschaft mit den Möglichkeiten des digitalen Fortschritts zu meistern. Unser Unternehmen arbeitet weltweit mit Initiativen zur Förderung des Technologienachwuchses zusammen und betreibt mit "DigitalSeeds" und "Huawei Scholarship" eigene Studentenprogramme in Deutschland. Ich bin davon überzeugt, dass wir junge Menschen mit Eigeninitiative und Kompetenz wie die Digital Shaper von TechLabs brauchen und wir freuen uns, an unserem zentralen Standort in Düsseldorf gemeinsam an unserer Vision einer vernetzten Welt zu bauen."Huawei ist seit langer Zeit in Düsseldorf aktiv und betreibt in der Rheinstadt sowohl seine Deutschland- als auch Europazentrale. Das Technologieunternehmen wird von Oktober 2020 an der Hauptpartner der lokalen TechLabs-Initiative sein.TechLabs wurde 2018 von Studierenden der Universität Münster als ehrenamtliche Initiative zur Förderung von digitaler Kompetenz gegründet und verfügt mittlerweile über zwölf lokale Ableger in Deutschland, Europa und Südamerika. An jedem Standort bietet die Initiative Projekte im Bereich Coding, Projektmanagement und Entrepreneurship an, die pro Semester jeweils einer Vielzahl von Studierenden offenstehen. TechLabs wird als non-profit Organisation betrieben und von namhaften Unternehmen wie Microsoft und Bayer unterstützt.Serkan Aygültekin von TechLabs Düsseldorf unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Huawei: "Wir wollen ein fester Bestandteil in der Düsseldorfer Tech-Szene werden und möglichst viele Menschen gut für die digitale Zukunft aufstellen. Wir sind begeistert davon, wie aufgeschlossen Huawei gegenüber Nachwuchsinitiativen ist. TechLabs arbeitet ehrenamtlich und unsere Angebote sind kostenfrei. Huawei versetzt uns in die Lage, unsere innovativen Lernkonzepte, die Vorteile von digitalem und analogem Lernen optimal miteinander verbinden, in Düsseldorf anzubieten und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit."ÜBER HUAWEIHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 194.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 96.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.com