Huawei investiert 35 Millionen Euro in das OpenLab Paris (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Huawei kündigt an, innerhalb von fünf Jahren insgesamt 35Millionen Euro in sein Pariser OpenLab zu investieren. Auf derTechnologiekonferenz VivaTech-Konferenz in Paris sagte Ken Hu,stellvertretender Vorsitzender von Huawei Technologies, dieInvestition unterstreiche Huaweis Zuversicht, dass Frankreich auf demWeg sei eine globale Drehscheibe für Innovationen zu werden.In seiner Keynote mit dem Titel "Our Shared Ambition" erläuterteHu, wie konvergierende digitale Technologien revolutionäreVeränderungen bringen können und betonte, dass eine offeneZusammenarbeit der einzige Weg sei, um Innovationen voranzutreiben.Im Pariser OpenLab will Huawei zusammen mit Kunden und Partnern daranarbeiten, ein stärkeres digitales Ökosystem im Land aufzubauen."Jetzt ist die beste Zeit für Innovationen", so Hu. "In Frankreichgibt es eine weltweit führende Grundlagenforschung, viele talentierteMenschen und ein innovationsfreundliches Umfeld. Frankreich ist ineiner guten Position, um eine globale Drehscheibe für Innovationen zuwerden. Huawei ist seit 17 Jahren in Frankreich ansässig und wir sindstolz darauf, Teil dieses Innovationsziels zu sein."Technologien wie 5G, Cloud und Künstliche Intelligenz (KI) sinddie wichtigsten Innovationstreiber und beschleunigen die digitaleTransformation in allen Branchen. Bis 2025 wird es 100 MilliardenVerbindungen auf der ganzen Welt geben, alle Unternehmen werden dieCloud nutzen und 77 Prozent der Cloud-Anwendungen werden von KIbetrieben. "Kombiniert führen diese Technologien zu grundlegendenVeränderungen in allen Branchen - zu einer Neugestaltung von allem,was wir heute kennen", erklärte Hu.Laut Hu werden Mobiltelefone unsere persönliche digitale Erfahrungneugestalten. Als private Rechenzentren würden sich Mobiltelefonezukünftig ganz natürlich in Geräte wie Tablets, PCs, Fernseher undAutos integrieren lassen, um ein Ökosystem zu bilden, das nochbenutzerzentrierter ist und so ein nahtloses und intuitiveresdigitales Erlebnis ermöglicht.Smart Cars seien in Zukunft nicht nur Transportmittel, sondernwerden zu mobilen Super-Computern und Rechenzentren. Jedes Auto wirdüber viele Millionen Codezeilen und Terabyte Rechenleistung verfügen.Software, Hardware und Anwendungen im Auto könnten jederzeit undüberall aktualisiert werden, um die Benutzerfreundlichkeitvollständig zu verbessern. Die Automobilhersteller müssten darübernachdenken, wie sie den sich wandelnden Anforderungen gerecht werdenund neuen Mehrwert für ihre Kunden schaffen können."Es spielt keine Rolle, ob Sie ein Start-up oder ein etabliertesUnternehmen sind, Sie müssen herausfinden, wie Sie das Potenzial derdigitalen Technologien maximieren und die Gelegenheit zur Innovationnutzen können", fügte Hu hinzu.Hu sieht die branchenübergreifende Zusammenarbeit als Schlüsselzur Nutzung neuer Möglichkeiten. "Wenn es um Innovation geht", sagteer, "müssen Unternehmen das tun, was sie am besten können und beimRest zusammenarbeiten."Zu diesem Zweck eröffnete Huawei im April 2018 sein PariserOpenLab und bietet damit eine Plattform für Experten ausverschiedenen Branchen, um zukünftige Anforderungen an die digitaleTransformation zu identifizieren und branchenspezifische Lösungen zuentwickeln. Seitdem arbeiteten 50 Partner an 15 Branchenlösungen fürEinzelhandel, Fertigung und Smart Cities. Mit einer Investition von35 Millionen Euro in das OpenLab in Frankreich wird Huawei in dennächsten fünf Jahren eine noch stärkere Plattform fürbranchenübergreifende Zusammenarbeit schaffen.VivaTech, eine jährliche Technologiekonferenz in Paris, fand vom16. bis 18. Mai statt und versammelte in diesem Jahr 100.000Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft aus 125 Ländernund Regionen. Huawei stellte auf einer Fläche von 390 Quadratmeterninnovative Lösungen in den Bereichen 5G, Cloud, Smart Retail undConnected Cars aus. Darüber hinaus hat Huawei mit 32 französischenStart-ups zusammengearbeitet, um innovative Lösungen undErfolgsgeschichten für Smart Cities, Smart Transport, Umweltschutz,KI und IoT zu präsentieren.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter vonInformationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als einDrittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschenBevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 188.000 Mitarbeiter und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt 80.000 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.500 Mitarbeiter an 18 Standorten. In München befindet sich der Hauptsitz des Europäischen Forschungszentrums von Huawei.