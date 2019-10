Huawei initiiert Wi-Fi-6-Pilotprojekt für die Zukunft des Lernens

Wi-Fi-6-Pilotprojekt untersucht Anwendungsfälle für VirtualReality und Augmented Reality an der Mondragon UniversityFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Am Wireless GlobalCongress (WGC) der Wireless Broadband Alliance (WBA) gab Huawei einbahnbrechendes Wi-Fi-6-Pilotprojekt bekannt. Im Rahmen des von derWBA unterstützen Projekts wird eine Reihe vonWi-Fi-6-Verifikationstests an der Mondragon University in Spaniendurchgeführt, um innovative Wi-Fi-6-Anwendungsfälle zu untersuchen,Studenten zu inspirieren und Bildungsergebnisse zu verbessern.Das Pilotprojekt ebnet den Weg für immersive Bildungsmethoden wieVirtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR), welche die Art undWeise verändern, wie Lehrer und Stunden auf dem Campus interagieren.Außerdem ist geplant, dass die Studie verschiedene Wi-Fi 6-Tests fürOnline-Live-Übertragungen und im Bereich Remote-Bildung umfasst, dieallesamt die Art und Weise personalisieren, wie Talente gefördertwerden.Beim Wi-Fi-6-Pilotprojekt arbeitet Huawei mit der WBA zusammen, umsicherzustellen, dass Wi-Fi-Netzwerke besser an die Anforderungen vonLehrern und Studenten im Rahmen der Hochschulbildung angepasst werdenkönnen, darunter Anforderungen für den hochverfügbaren Zugang undimmer vielfältigere Lernanwendungen. Mit Wi-Fi 6 wird die Förderungvon digitalen Talenten an Hochschulen und Universitäten nicht mehrdurch Netzwerkfaktoren wie Bandbreite und Latenz eingeschränkt,wodurch die Studenten von einer diversifizierten und personalisiertenLernerfahrung profitieren können.Am Wireless Global Congress hielt Li Xing, Vice President vonCampus Network Domain, Huawei Data Communication Product Line, einebeeindruckende Grundsatzrede zum Thema intelligente Wi-Fi-6-Netzwerkeim Bereich KI. Li Xing sagte: "Wi-Fi 6 ist eine technischeRevolution. Mit KI-gestützten AirEngine-Wi-Fi-6 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2625162-1&h=315586446&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2625162-1%26h%3D3392020441%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fe.huawei.com%252Fen%252Fproducts%252Fenterprise-networking%252Fwlan%26a%3DAirEngine%2BWi-Fi%2B6&a=AirEngine-Wi-Fi-6)-Produkten von Huawei kann eine Echtzeit-Analyse und Optimierung vonNetzwerken erzielt werden, wodurch die Netzwerkqualität deutlichverbessert und eine allgegenwärtige ultimative Verbindung möglichwird. Huawei arbeitet mit der WBA zusammen, um einWi-Fi-6-Pilotprojekt zu lancieren, mit dem Wi-Fi-Dienste in derHochschulbildung deutlich verbesserte werden können.Herr Tiago Rodrigues, CEO der WBA, meinte dazu: "Wi-Fi ist fürMenschen auf der ganzen Welt zu einem wichtigen Teil des Alltagsgeworden. Wenn nun Studenten und Lehrer in wirklich immersiven undgemeinschaftlichen Lernumgebungen lernen können, wird dies so vieleneue Perspektiven für die akademische Welt erschließen. Die WirelessBroadband Alliance arbeitet im Rahmen dieser Wi-Fi-6-Studie mitHuawei und der Mondragon University zusammen, um eine nahtlose undsichere Wi-Fi-Roaming-Erfahrung für Studenten und Dozenten zuermöglichen sowie die Qualität von Lernmethoden und -ressourcen fürkommende Generationen zu verbessern."Jesus Lizarraga, Telematics Coordinator der Mondragon Universitybestätigte: "Im Vergleich zu anderen Branchen haben Hochschulen undUniversitäten einen stärken Bedarf nach Wi-Fi 6. Mondragon Universitysetzt seit Kurzem die neusten Wi-Fi-6-Produkte von Huawei mit höhererBandbreite ein. Wir glauben, dass wir mit Wi-Fi 6 neueBildungsmethoden für die Zukunft untersuchen können. Deshalb sind wirsehr glücklich darüber, dass die WBA und Huawei die MondragonUniversity für das Wi-Fi-6-Pilotprojekt ausgewählt haben."Huawei verpflichtet sich, die Entwicklung der Wi-Fi-6-Industrie zufördern, und wird weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, umallgegenwärtige Verbindungen und durchdringende Informationen fürHochschulen, Universitäten, Regierungsorganisationen und Unternehmenbereitzustellen. Außerdem strebt Huawei danach, die Möglichkeiten derneuen ICT-Technologien über digitale Plattformen zu kombinieren, undhilft Kunden dabei, im Bereich digitale Transformation erfolgreich zusein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1019196/Huawei_WBA.jpgPressekontakt:Qiwei Li86-180-2533-9127liqiwei2@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell