Huawei hilft BYD beim Aufbau einer standardisierten Smart Factory

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Regierungen auf der ganzen Weltsetzen sich für die Entwicklung und den Gebrauch von elektrischenFahrzeugen und Zusatzeinrichtungen ein. Mit zunehmender Lebensdauervon Batterien und steigender Popularität von Strom-Zapfsäulen fürelektrische Autos sind elektrische Fahrzeuge nun zu einer derHaupttransportoptionen geworden. Im Vergleich zu Erdgas-Fahrzeugenist die Benutzererfahrung von Elektro-/Hybrid-Fahrzeugen nichtweniger gut, wenn nicht sogar besser - insbesondere dank derKostenvorteile, die die hybride Treibstoff-Elektro-Technologie mitsich bringt. Daher ziehen immer mehr Autohersteller mit,einschließlich einiger vertrauter Namen. Doch einElektrofahrzeug-Unternehmen, das die stärkste Markenpräsenz und dengrößten Marktanteil in China hat, ist BYD.Die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung unterstützt BYD dabei, einführender Hersteller von Elektro-/Hybrid-Fahrzeugen in China, seineZiele zu erreichen. Durch die Lösung hat BYD die gewünschteGeschwindigkeit und Agilität entsprechend der Nachfrage gewonnen,während gleichzeitig BYDs Anforderungen für die Nutzung vonleistungsstarkem Computing erfüllt werden, um manuelle Eingriffesowie Kosten zu verringern und das Reaktionsvermögen bezüglich derLieferkette zu verbessern. Die Lösung hilft BYD inmitten starkerKonkurrenz an der Spitze zu bleiben.IT-Herausforderungen stehen dem Wachstum von BYD im WegeDank unermüdlicher Anstrengung und fortwährender Innovation tretenchinesische Autohersteller in den letzten Jahren auf dem Weltmarkt inErscheinung. Als führendes Elektrofahrzeug-Unternehmen besteht BYDauf den Aufbau einer unabhängigen Marke, die sich auf einheimischeProdukte konzentriert und das Modell der unabhängigen Entwicklungverfolgt. Vorgesehen ist, der Aufbau einer "erstklassigenchinesischen Automobilmarke". Inzwischen ist das Unternehmen zurinnovativsten und modernsten Automobilmarke geworden, das denElektrofahrzeug-Weltmarkt mit einzigartiger technologischer Stärkeanführt.Zusätzlich sind die meisten von BYDs Kunden weltweit führendemultinationale Konzerne, die die strengsten Herstellungsstandards derBranche implementieren. Sie möchten effektiv Informationenkontrollieren, wie z. B. die Echtzeit-Produktivitätsrate, Ertragsrateder Produktlinie und die Stabilität des Fertigungsprozesses. Dennochkann das traditionelle Betriebsmodell kaum den Anforderungenverschiedener Kunden und verschiedener Produkte gerecht werden.Digitale Transformation ermöglicht professionelle DienstleistungenBYD befindet sich zweifelsohne am Scheideweg derICT-Transformation. Um aktiv auf Marktänderungen zu reagieren undlangfristige Entwicklung zu unterstützen, hat sich BYD nun endgültigfür die SAP ME-Lösung und die Huawei SAP HANA-Anwendungslösungentschieden. Bei Integration mit dem bestehenden Kernsystem, dem SAPEnterprise Resource Planning-System (ERP) und dem neubereitgestellten SAP Extended Warehousing Managment-System (EWM)konstruiert die SAP HANA-Anwendungslösung eine standardisierte,optimierte und transparente umfassende Managementplattform für dieProduktionsausführung, die sich durch eine stabile, zuverlässige,sichere und effiziente Leistung auszeichnet. Die Lösung gewährleistetwährend des gesamten Produktionsprozesses Verfolgbarkeit undEchtzeit-Kontrolle, verkürzt die Produktionszeit, verbessert dieProduktivität und reduziert die Lieferkettenkosten, wodurch dieEffizienz der Produktionslinie maximiert wird. Zusätzlich vernetztdie Lösung durch Integration und Koordination der Geschäftseinheitenalle Unternehmensgruppen von BYD, was die Geschäftsprozesse optimiertund die Betriebseffizienz verbessert. Betrieb und Management vomUnternehmen werden präzisiert, was eine konsolidierte Grundlage fürBYDs nachhaltige und gesunde Entwicklung bietet.Die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung bietet zwei Systeme. EinSystem wird mit dem 5885H V3 missionsentscheidenden Server sowie 2 TBSpeicher bereitgestellt und findet in BYDs Entwicklung undTestumgebung Anwendung. Das andere System wird mit dem RH8100 V3missionsentscheidenden Server sowie 4 TB Speicher bereitgestellt undin BYDs Produktionsumgebung eingesetzt. Die Huawei SAPHANA-Anwendungslösung bietet eine hervorragende Leistung undgrundsolide Zuverlässigkeit und findet in zahlreichenAnwendungsszenarien Anwendung, wie z. B. Datenbänke, ERP, BusinessIntelligence-Analyse, Big Data und Virtualisierung. Sie richtet sichan Großunternehmen mit komplexen Service-Anforderungen. Dashervorragende allgemeine Design eines Huawei-Servers bietetausreichend inneren Raum und eine bessere Wärmeabfuhrleistung, wasden effizienten Betrieb zahlreicher Dienste sicherstellt.Während der Projektimplementierung bieten Huawei und SAP einmaßgeschneidertes Gesamtkonzept und eine schrittweise Implementierungder Lösung entsprechend der Geschäftsanforderungen von BYD. Zunächstaktualisiert und optimiert die Lösung BYDs ursprünglicheLieferketten-Plattform, wobei das ERP-System mit derMehrsprachigkeitsfunktion aktualisiert und das verbesserte EHP6-Paketbereitgestellt wird, das die Lokalisierung unterstützt, und dasWarehouse Management-System mit SAP EWM 7.02 aktualisiert wird.Zusätzlich findet mit der Implementierung von SAP ME 6.0 eineIntegration von SAP MII (die Warehouse-Integration- und IntelligentManagement-Software) mit BYDs ursprünglichem ERP- und EWM-Systemstatt, wobei das ursprüngliche Warehouse Business-System, dasautomatische Produktlinien-Gerätesystem und das aktuelle WarehouseManagement-System verbunden werden.Den Weg für BYDs neues Geschäftswachstum ebnenSobald die Huawei SAP HANA-Anwendungslösung übernommen ist, wirddie Reaktionszeit einiger von BYDs wichtigen Diensten drastisch von 1bis 2 Minuten auf 10 Sekunden gekürzt, während die integrierteProduktions-Abfragezeit um das Zehnfache reduziert wird. Das Ziel derschnellen Reaktion wurde somit erreicht. Zusätzlich ermöglicht dieLösung nach Analyse der historischen Bestandsdaten,Materialverfolgungsdaten und Produktionsertragsrate denEchtzeit-Austausch von Produktionsdaten. Sie hat BYD die gewünschteGeschwindigkeit und Agilität entsprechend der Nachfrage verliehen,während gleichzeitig BYDs Anforderungen für die Nutzung vonleistungsstarkem Computing erfüllt werden, um manuelle Eingriffesowie Kosten zu verringern und das Reaktionsvermögen bezüglich derLieferkette zu verbessern. Die Lösung hilft BYD inmitten starkerKonkurrenz an der Spitze zu bleiben. Dank ihr wurden die folgendenManagement-Ziele erreicht:1. Optimierung der Produktionsprozesse für die nahtloseIntegration von Workshops und Warehouses;2. Automatisiertes Produktionslinien-Management für eine bessereallgemeine Produktionseffizienz der Produktionslinien;3. Verfolgbare Produktionsdaten im gesamten Prozess, wodurchSichtbarkeit und Transparenz des Produktionsprozesses ermöglichtwerden;4. Klare, intuitive Präsentation der Produktionsdaten-Analyse inGrafiken und Tabellen, was den Austausch von Produktionsdaten sowieihre interne Verwaltung und Verfolgung ermöglicht.Mit zunehmender Konkurrenz des chinesischen Automobilmarkts stehtBYD mehr Bedrohungen der wachsenden Mitstreiter gegenüber. BYD wirdseine Geschäftstransformation weiter vorantreiben, indemDigitalisierungsmaßnahmen genutzt werden, die Integration vom SAPME-System und ERP vertieft wird, schlanke Produktion gefördert undsich auf die Kundenanforderungen von verschiedenen Branchenkonzentriert wird, um so schnell auf Marktänderungen zu reagieren unddie Synergie von Informationen und zukunftsgerichtetenGeschäftserkenntnissen zu nutzen.Bislang haben 197 Unternehmen der Fortune Global 500-Liste und 45der führenden 100 Betriebe Huawei als ihren Partner für digitaleTransformation gewählt. 