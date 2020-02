Huawei führt bei 5G-Handelsverträgen - mehr als die Hälfte davon mit Europa

Beijing (ots/PRNewswire) - Laut einer Nachrichtenmeldung von China.org.cn hatHuawei mehr als die Hälfte seiner 5G-Handelsverträge auf dem europäischen Marktabgeschlossen.Der chinesische Technologieriese Huawei hat nach eigenen Informationen weltweitbislang 91 5G-Handelsverträge abgeschlossen. Damit liegt das Unternehmen vorallen anderen großen Anbietern, und das trotz der immer restriktiveren Politikaus den USA.Ryan Ding, geschäftsführender Direktor des Vorstands und Präsident von HuaweisCarrier-Geschäftseinheit, informiert beim "Product- und Solution-Launch" inLondon am 20. Februar über das 5G-Geschäft.Ryan Ding, geschäftsführender Direktor des Vorstands und Präsident von HuaweisGeschäftseinheit "Carrier", erklärte bei der "Product- and Solution-Launch"genannten Veranstaltung in London am 20. Februar, dass mehr als die Hälfte derVerträge (47) auf dem europäischen Markt abgeschlossen worden sein. In Asienseien es aktuell 27. Diese Zahlen deutet er als ein starkes Zeichen für dasVertrauen der Kunden.Das Unternehmen hat weltweit mehr als 600.000 seiner 5G Massive MIMO AAU (ActiveAntenna Unit) Module abgesetzt, eine Art Modem, das in 5G-Basisstationen zumEinsatz kommt.Als weltweit führender 5G-Anbieter sei Huawei bestrebt, für seine Kunden diebesten 5G-End-to-End-Lösungen zu entwickeln. Dazu gehören die leistungsfähigsten5G-Basisstationen für den universellen Einsatz sowie die Blade AAU mit dembranchenweit höchsten Integrationsgrad, so Ding in seiner Rede.Das chinesische Telekommunikationsunternehmen ist das erste der Branche, dasindustrielle 5G-Module für vertikale Anwendungen liefert. Währen sich 4G für dasTeilen von Videos und grundlegende Telefonie eignet, ermöglicht die extrem hoheBandbreite von 5G dagegen immersive AR (Augmented Reality)- und VR (VirtualReality)-Erlebnisse: dadurch lassen sich Gedanken und Gefühle so realistisch wienie zuvor mitteilen.Laut Ding entsteht durch diese erstklassigen Erlebnisse ein unvorstellbarerneuer Mehrwert. Mit der immer ausgereifteren 5G Enhanced Mobile Broadband(eMBB)-Technologie werden HD-Videodienste das massive Wachstum von 5G-gestütztenB2C (Business to Consumer, also Produkte für Endverbraucher)-Dienstenvorantreiben.Das enorme Potenzial von 5G-gestützten B2B (Business to Business, also derHandel zwischen Unternehmen)-Diensten hat sich ohnehin bereits gezeigt. Huaweihat gemeinsam mit mehreren Netzbetreibern eine Reihe von 5G-Whitepapernherausgegeben und B2B-Anwendungen erforscht, um 5G-Anwendungen in zahlreichenIndustrien zu fördern, darunter Neue Medien, Bildung, Gesundheitswesen,Landwirtschaft und Bergbau.Im Rahmen des Events stellte Ding vor zahlreichen Huawei-Industriepartnern dasneue "5G Partner Innovation Program" vor. Das Programm siehtUnternehmensinvestitionen in Höhe von 20 Millionen US-Dollar in innovative5G-Anwendungen über die nächsten fünf Jahre vor. Darüber hinaus sollenAnwendungsfälle unterstützt, die Entwicklung eines 5G-Ökosystems gefördert unddie Kommerzialisierung von 5G beschleunigt werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093630/Huawei_5G_contract.jpgPressekontakt:Xiaoqing Yan+86 10-8882-8304Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137002/4528171OTS: China.org.cnOriginal-Content von: China.org.cn, übermittelt durch news aktuell