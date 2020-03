Huawei erwartet 10 Smart PV-Trends bis 2025

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - In den kommenden 5 bis 10 Jahren wird einimmer größerer Anteil der Stromversorgung durch regenerative Energien gedecktwerden. Die Solarenergie ist dabei die wichtigste Form der erneuerbaren Energienund wird eine tragende Rolle bei der Energiewende spielen. Mit dem zunehmendenAnteil regenerativer Energien an der gesamten Energieproduktion muss aberunbedingt sichergestellt sein, dass die Kraftwerke sicher, zuverlässig undkosteneffektiv arbeiten.Junge IKT-Technologien wie KI, Cloud, Big Data und 5G entwickeln sich rasantweiter. Mit Blick auf die neuesten Technologietrends bei Leistungselektronik hatHuawei in Zusammenarbeit mit Fachleuten 10 aufstrebende Techniktrends für SmartPV bis 2025 veröffentlicht. Diese Trends erstrecken sich in vier Dimensionen:niedrigere Stromgestehungskosten (LCOE), freundliches Stromnetz, intelligenteKonvergenz sowie Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Auf Basis dieser Trendssoll sich die Branche in Richtung intelligente, grüne Lösungen entwickeln.Darüber hinaus liefern sie Einblicke in die Innovationsarbeit und das dynamischeWachstum des Erneuerbare-Energien-Sektors.Trend 1: DigitalisierungHauptpunkt: Mehr als 90 % aller weltweiten PV-Anlagen werden digitalisiert sein.Trotz des weltweit boomenden PV-Markts gibt es in PV-Anlagen immer noch viel"dumme" Technik, von Stromerzeugung bis Kommunikation. Diese Geräte lassen sichnicht effektiv überwachen und geben auch keine Störmeldungen aus. Angesichts derrasanten Entwicklung digitaler Technologien wie 5G und Cloud geht man davon aus,dass bis 2025 mehr als 90 % aller PV-Anlagen komplett digitalisiert sein werden.Der Betrieb solcher Anlagen läuft einfach, intelligent und effizient.Trend 2: KI-gestützte Smart UpgradesHauptpunkt: Bei über 70 % aller PV-Anlagen werden KI-Techniken zum Einsatzkommen.Durch die tiefe Integration von KI und PV wird die Sensorik und Vernetzungzwischen den Geräten erleichtert, außerdem ermöglicht die kollaborativeOptimierung Effizienzgewinne bei Stromerzeugung sowie O&M (Betrieb und Wartung).Durch KI-Techniken ergeben sich vielversprechende Möglichkeiten, um PV-Systemeauf den Stand der Zeit zu bringen. Denkbar sind die proaktive Erkennung undBehebung von Störungen bei PV-Modulen und Geräten mittelsKI-Diagnosealgorithmen, die Optimierung der Algorithmen für Nachführsystemedurch massive Anlagendaten und Selbstlernen für eine höhere Ausbeute oder auchSynergien durch die KI-gestützte Speicherung der Solarenergie zur automatischenErtragsoptimierung des PV-Energiespeichersystems. Mit weiter sinkenden LCOE undzunehmender O&M-Komplexität wird erwartet, dass sich KI-Techniken bei PV-Anlagenauf breiter Front durchsetzen werden.Trend 3: Unbemannte PV-AnlagenHauptpunkt: Mehr als 80 % aller Arbeitsschritte in PV-Anlagen werden ohnemenschlichen Eingriff erfolgen.KI und Internet der Dinge (IoT) werden intelligente Produkte undDienstleistungen hervorbringen, die den Betrieb der gesamten PV-Lösungdramatisch vereinfachen werden. Mit integrierter Facherfahrung undkontinuierlichem Selbstlernen wird sich KI auf breiter Basis durchsetzen, umO&M-Experten in vielen Diagnose- und Entscheidungsfunktionen zu ersetzen.Gefährliche und monotone O&M-Arbeiten, die ein anhaltend hohes Maß an Präzisionerfordern, werden mittels Drohneninspektion und robotergesteuerter automatischerO&M durchgeführt. Dies erhöht die Produktivität und Sicherheit von PV-Anlagen.Es wird erwartet, dass zukünftige PV-Anlagen komplett unbemannt betriebenwerden.Trend 4: Proaktive Unterstützung des StromnetzesHauptpunkt: Während sich heute PV-Anlagen dem Stromnetz anpassen, werden sie inZukunft das Stromnetz unterstützen.Der zunehmende Durchdringungsgrad von Leistungselektronik-gekoppelter Energiewird sich negativ auf die Stärke von Stromnetzen auswirken und der breiterenAnwendung von PV-Systemen im Wege stehen. In den kommenden 5 Jahren müssen sichStromnetz-adaptive PV-Anlagen schrittweise weiterentwickeln, um das Stromnetz zuunterstützen. In diesem Zusammenhang müssen Wechselrichter Mechanismen wie einebreite Anpassbarkeit bezüglich des Kurzschlussverhältnisses (SCR), eineKontrolle der Oberschwingströme innerhalb 1 %, fortlaufendes HVRT/LVRT (High/LowVoltage Ride Through) und schnelle Frequenzregelung unterstützen. Für dieNetzanbindung ist dies unerlässlich.Trend 5: Solar + SpeicherHauptpunkt: Der Anteil der an Energiespeichersysteme gekoppelten PV-Anlagen wird30 % übersteigen.Mit der wachsenden Bedeutung regenerativer Energiequellen werden sich dieAnforderungen der Stromnetze bezüglich Frequenzregelung und Spitzenausgleichverschärfen. Parallel dazu werden Batterien durch technologischen Fortschrittimmer billiger. Man geht davon aus, dass Energiespeichersysteme Hand in Hand mitPV-Anlagen arbeiten und eine Schlüsselrolle einnehmen werden. Laut Schätzungenwerden bis 2025 mehr als 30 % aller PV-Anlagen mit Energiespeichersystemengekoppelt sein.Trend 6: Virtuelle KraftwerkeHauptpunkt: Mehr als 80 % aller Systeme in Privathaushalten werden an VPP-Netzeangebunden sein (VPP=Virtuelles Kraftwerk).In den nächsten 5 Jahren werden sich IKT-Technologien wie 5G, Blockchain undCloud-Dienste bei dezentralisierten Kraftwerken auf breiter Basis durchsetzen.Daraus entstehen VPP für kollaboratives Management mit vereinfachter Zeitplanungsowie Transaktions- und Zusatzdiensten für Stromerzeugungssysteme. ModerneVPP-Technologien werden neue Geschäftsmodelle hervorbringen und neueMarktteilnehmer in dezentralisierten PV-Szenarien anlocken - ein Wachstumsmotorfür dezentralisierte PV-Anlagen.Trend 7: Aktive SicherheitHauptpunkt: Brandschutzschalter (AFCI) werden bei dezentralisiertenPV-Aufdachanlagen unverzichtbar werden und den Weg in internationaleIndustriestandards finden.Mit dem Vormarsch dezentralisierter PV-Anlagen müssen Bedenken bezüglich derGebäude- und persönlichen Sicherheit sehr ernst genommen werden. Risiken durchPV-Lichtbogenbildung, verursacht durch mangelhaften Kontakt von Knoten inPV-Modulen, mangelhafte Leistung von PV-Konnektoren oder brüchige oderbeschädigte Kabel, müssen von der Branche unbedingt beherrscht werden. Zum Zweckder Risikominderung werden Brandschutzschalter (AFCI) bei dezentralisiertenPV-Aufdachanlagen zur Serienausstattung gehören und den Weg in internationaleIndustriestandards finden.Trend 8: Hohe LeistungsdichteHauptpunkt: Die Leistungsdichte von Wechselrichtern wird um mehr als 50 %zunehmen.In Erwartung sinkender LCOE bei der Solarstromerzeugung werden die Anforderungenbezüglich höherer Leistung von Einzelmodulen und einfacher Wartung vonWechselrichtern steigen. Dafür braucht es eine höhere Leistungsdichte. Durchbahnbrechende Fortschritte bei breitlückigen Halbleitern wie SiC und GaN sowiemodernen Steueralgorithmen wird vorhergesagt, dass sich die Leistungsdichte vonWechselrichtern in den kommenden 5 Jahren um mehr als 50 % erhöhen wird.Trend 9: Modulares DesignHauptpunkt: Bei Schlüsselkomponenten wie Wechselrichtern, PCS undEnergiespeichergeräten wird sich ein modulares Design durchsetzen.Wechselrichter, PCS und Energiespeichergeräte bilden das Herzstück einerPV-Anlage und haben großen Einfluss auf das gesamte PV-Kraftwerksystem. Mitzunehmender Kapazität und Komplexität von PV-Anlagen wird sich das bisherigeModell der bauseitigen Wartung durch Fachleute als zu kostspielig erweisen. Einmodulares Design wird sich etablieren, da es eine flexible Bereitstellung undeinen problemlosen Ausbau ermöglicht und für Wartungsarbeiten keine Fachleuteerfordert.Trend 10: Sicherheit und VertrauenswürdigkeitHauptpunkt: Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit sind heute ein Muss fürPV-Anlagen.Angesichts der steigenden kumulativen Kapazität globaler PV-Anlagen und derimmer komplexeren Netzarchitektur erhöht sich auch das Sicherheitsrisikovernetzter PV-Anlagen. Darüber hinaus gibt es für dezentralisierte PV-Anlagenimmer strengere Auflagen in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit der Nutzer.Alle diese Trends legen nahe, dass PV-Anlagen über integrierte Mechanismen fürSicherheit und Vertrauenswürdigkeit verfügen müssen, um die Zuverlässigkeit,Verfügbarkeit, Sicherheit, Resilienz und den Datenschutz zu gewährleisten.Die Menschheit besitzt einen grenzenlosen Erkundungsdrang. Immer wollen wirhöher hinaus, in größere Tiefen vordringen und neue Wahrheiten entdecken. Durchdie Konvergenz von 5G-, Cloud- und KI-Technologien entsteht eine intelligenteWelt, in der alles unglaublich schnell wahrgenommen wird und miteinandervernetzt ist. Mit den 10 wichtigsten Trends für die PV-Industrie bis 2025 willHuawei seinen Beitrag zur Gestaltung einer grünen, intelligenten Welt leisten,in der alle Teile der Gesellschaft am grenzenlosen Potenzial neuerEnergielösungen teilhaben können.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1121127/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121127/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_1.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121114/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_2.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121114/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_2.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121131/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_3.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121131/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_3.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121117/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_4.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121117/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_4.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121122/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_ (https://mma.prnewswire.com/media/1121122/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_5.jpg)PV_for_2025_5.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121122/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_5.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121113/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_6.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121113/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_6.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121128/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_ (https://mma.prnewswire.com/media/1121128/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_7.jpg)2025_7.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121128/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_7.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121116/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_8.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121116/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_8.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121115/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_9. (https://mma.prnewswire.com/media/1121115/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_9.jpg)jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121115/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_9.jpg)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1121121/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_10.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1121121/Huawei_Predicts_10_Trends_in_Smart_PV_for_2025_10.jpg)Pressekontakt:July He+86-186-6212-8343Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/100745/4541558OTS: HuaweiOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell